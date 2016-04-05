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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3661366236633664
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 04:32


Россия проиграла под Угледаром крупнейшее танковое сражение в войне, потеряв более 130 единиц бронетехники, сообщает The New York Times.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:04

  vitaliian написав:

Россия проиграла под Угледаром крупнейшее танковое сражение в войне, потеряв более 130 единиц бронетехники, сообщает The New York Times.


танковое сражение в классическом понимании означает битву двух танковых армий
(ничего про наши танки не пишут), из того что в печати: под Угледаром артиллерия разбила несколько танковых колонн в течении месяца(двух), условно 4(5) раза по 20-30 танков и бмп

NYT заявляє, що російські сили втратили щонайменше 130 танків і бронетранспортерів під час тритижневого наступу, що змусило їх останній тиждень вдаватися до фронтальних атак піхоти. Водночас українські війська заманили окупантів в зони ураження перед тим, як знерухомити російські колони та направити їх на міновані узбіччя, перед тим як знищити їх артилерією, включаючи HIMARS.

Російські підрозділи, розгорнуті в районі Вугледара, насамперед 155-а морська піхотна бригада, в основному укомплектовані погано навченими мобілізованими, які зазнали значних втрат у цьому районі в жовтні 2022 року та знову в лютому 2023 року.

"Раніше ISW повідомляв про російські втрати поблизу Вугледара та оцінював, що вони символізують нездатність російської армії вчитися на своїх невдачах. Розслідування NYT підтверджує оцінку ISW про те, що продовження відновлення та посилення російських військових невдач перешкоджатиме здатності російських військ проводити ефективні наступальні операції", - зазначили аналітики.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:08

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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:21

  Starikan написав:
  lapay написав: Якщо раніше, за кордонами старого світу і північної америки, п..раси правили в кожній першій країні, то зараз, завдяки демократії і глобалізації, тільки в кожній другій. То хто тут тупий?

Відповім тільки на цей тезіс.
Раніше, під час 2СВ, американський держсекретар їздив по країнах Лат.Америки і "рекомендував" їх керівникам, оголошувати чи ні війну Німеччині.
Раніше, після захоплення Кастро влади на Кубі, Організація Американських держав одноголосно виключила Кубу із своїх рядів.

А тепер маємо Венесуелу, Болівію, Бразилію тощо...
Типовий фейл зовнішньої політики. І я не кажу, що їх треба було окупувати чи бомбити, але прив'язати до себе економічно та ідеологічно - так.



Раньше США и правящие элиты стран азии, африки и латинской америки объединяла борьба с угрозой "коммунистической заразы". Идеологически они были в одном лагере. Крах ссср и "коммунистической идеи" развалили этот лагерь.

Попытка нести в мир идею либеральной демократии (свободные выборы, свобода слова и т.д.) не нашла отклика у правящих элит в большинстве стран - это их страшный сон.

Война обострила актуальность другой идеи: идеи нерушимости границ и невмешательства во внутреннии дела. Сейчас США пытаются оседлать эту идеи, стать световым лидером идеи территориальной целостности для всех стран и ее гарантом ("мировым полицейским"). Это очень привлекательная идея в глазах подавляющего большинства стран и народов.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:48

  vitaliian написав:
  Zebra написав:поражение рашки уже очевидные вещи, хотели бы победить, зимой бы создали ударную наземную, авиационную и ракетную группировку для удара по наиболее важным объектам в Киеве, начиная с Конча-заспы, межигорья, печерских холмов и т.д. - в первую очередь всегда бомбится столица, элиты, важные правительственные объекты. То что делает рашка, это чистой воды слив, осталось максимум полгода и война закончится выводом войск.
А=Арестович?

То чего не случилось за год, вдруг случится за полгода. Не верю ©


що до поста Зебри. Якраз вчора десь читав що рф вже сформувала бойове угруповування в 1,5 рази більше ніж те що було в лютому 2022. інфа від Ukrainian Institute for the future (незнаю що це)
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Китаю потрібні території


Це спірне тверждення. у них своєї території купа необжитої на заході країни
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