Ну ось - героя добровольця запроторили до в'язниці! І де тут справедливість?
Хотів поїхати до дівчат: п'яний закарпатець вкрав авто після відмови йому в мобілізації На Закарпатті чоловік вкрав авто після відмови у мобілізації. Він засмутився, напився та захотів поїхати у Хуст. Раніше 54-річний чоловік вже вчиняв аналогічний злочин. Суд призначив йому покарання. П'яний закарпатець вкрав авто У вироку Тячівського райсуду мовиться, що інцидент трапився на вулиці Незалежності в центрі Тячева ввечері 16 грудня 2022 року. 54-річний житель Берегівщини Іван Роман викрав припаркований там автомобіль Volkswagen Golf, який мав незамкнені дверцята. Правоохоронці затримали порушника за 29 кілометрів від місця крадіжки – дорогою в Хуст. Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину. Він пояснив, що прийшов до військкомату в Тячеві, щоб його забрали на війну. Проте закарпатцю відмовили у призові. Обвинувачений напився і дорогою до вокзалу побачив авто, у салоні якого горіло світло – Volkswagen Golf був відчиненим. Чоловік вирішив його викрасти, "щоб поїхати до дівчат в Хуст". Він планував повернутись, щоб повернути автомобіль на місце. Суд виніс вирок За даними медичного огляду, закарпатець перебував за кермом у стані сп'яніння. Суд розцінив це як обставину, що обтяжує покарання. Окрім цього, обвинувачений вже мав проблеми із законом – він відбував іспитовий термін за крадіжку автомобіля, який суд призначив за місяць до цього інциденту. Суддя Тячівського районного суду Віталій Чопик визнав Івана Романа винним у "незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно". Чоловікові призначили 5 років та 6 місяців позбавлення волі. Термін відбування покарання рахуватимуть із моменту затримання – з грудня 2022 року. Також чоловік повинен відшкодувати 1,7 тисячі гривень за проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити протягом 30 днів.
prodigy написав:танковое сражение в классическом понимании означает битву двух танковых армий
я думаю эта трактовка устарела. Если на вас едут танки, зачем отправлять свои танки им в лоб, когда есть высокоточная артилерия?
если артилерия против танков то это не танковое сражение. давайте предположим что америкосы могут со спутников жечь танковые колонны кацапов. тоже будем танковым сражением называть? ИМХО правильно писать - разгром танковой армии кацапов. а чем их уже замочили - это уже детали.
‼️Новые данные о последствиях ударов украинских беспилотников по российским территориям и объектам.
На аэродроме в Ейске вечером 28 февраля были уничтожены не только топливозаправщик и два самолета Су-34.
По информации нашего собеседника в Минобороны, аэродром был атакован не двумя беспилотниками, как сообщалось ранее, а тремя. Один дрон был сбит, другой уничтожил топливозаправщик и два самолета, третий ударил по полигону ПВО вблизи аэродрома. Точно известно, что уничтожена одна система «Панцирь-С1». Есть и другие потери, о которых источник пообещал рассказать позже.
Вечером 1 марта удар беспилотниками был нанесен по Крыму. Взрывы (часть из них была попаданиями, часть - работой ПВО) прозвучали в ряде городов полуострова.
На данный момент нам подтвердили попадание двух беспилотников в Бахчисарайском районе Крыма. Здесь противник поразил армейский склад и до десяти единиц военной техники. Есть погибшие
prodigy написав:танковое сражение в классическом понимании означает битву двух танковых армий
я думаю эта трактовка устарела. Если на вас едут танки, зачем отправлять свои танки им в лоб, когда есть высокоточная артилерия?
если артилерия против танков то это не танковое сражение. давайте предположим что америкосы могут со спутников жечь танковые колонны кацапов. тоже будем танковым сражением называть? ИМХО правильно писать - разгром танковой армии кацапов. а чем их уже замочили - это уже детали.
"сражение", от слова "сразить",
тобто "замочили", хай буде танкове "мочилово" (неточність перевода),
вам від того легше?
не "танкова битва", ж, однако.
"Льодове побоїще" - це не означає, що льодом билися
Уявімо себе на місці російських розвідників. І радників Кремля. Розумних радників і розумних шпигунів. А такі є, попри загальний рівень безумства в Кремлі
З якою задачею, до прикладу, зіткнувся б я?
Я розумію, що війна програна. І Україна назавжди відходить від російського впливу. Я не знаю, як і коли війна закінчиться, але розумію, що це станеться. Яка моя мета в такому випадку? Максимально послабити Україну і максимально сповільнити будь-які інтеграційні рухи України у напрямку ЄС і НАТО. Вже після війни. Я розумію, що Україна ворог назавжди й моя мета зробити ворога слабшим.
Що може мені допомогти в реалізації моєї стратегії? Я маю використовувати слабкості ворога. Слабкості України — це корупція і низький розвиток економіки. Отже, моя мета — зруйнувати економічні реформи та боротьбу з корупцією. В принципі, це те, чим я займався останні роки. Дискредитація всіх реформ і співпраці України з західними інститутами, як то МВФ і Ко.
Хто мої вороги? Люди в Україні, які готові змінювати правила гри, робити реформи, змінювати українську економіку. Я не можу всіх їх вбити, хоча хотів би. Але цей план провалився. Отже, я маю тримати їх якомога далі від державної служби, далі від управління державою. Хто мої друзі — корупціонери та міцні господарники. І я маю зробити все, щоб саме вони залишалися на чолі процесів. Щоб дискредитувати Україну в очах світу після війни, коли знов відкриється вікно можливості на тлі нового ставлення до України з боку світу (це мій головний біль — цей новий імідж України, бо я до цього роками створював інший) і переконати громадянське суспільство, що надії нема і нічого змінити не можливо.
Хто мої друзі — корупціонери та міцні господарники. І я маю зробити все, щоб саме вони залишалися на чолі процесів. Щоб дискредитувати Україну в очах світу після війни, коли знов відкриється вікно можливості на тлі нового ставлення до України з боку світу
Але як? Я маю зробити все, щоб якісні люди самі не схотіли йти у владу і політику. Як мені це зробити? Показати на прикладі людей, які це вже робили, що це погана ідея. Показати, що позитивні зміни дуже дорого коштують тим, хто їх впроваджує.
"Тот, кто нам мешает, нам поможет". Радянська класика. Яку точно я бачив багато разів. І думаю, що одним ударом я зможу відвадити якісних людей і дискредитувати антикорупційну інфраструктуру. Інститут, який виплеканий Заходом для боротьби з корупціонерами. І про який з ненавистю згадував навіть мій бос Путін. Я змушу антикорупційну інфраструктуру атакувати людей, які робили реформи. І байдуже, що я не зможу запроторити їх до в’язниці. Мені важливо зіпсувати їм життя. Так, щоб ніхто інший і не думав йти після війни у владу.
І важливо, щоб це робили саме нові антикорупційні органи.
Які ключові реформи були зроблені? І які можуть бути зроблені. Банківський сектор, газовий ринок, дерегуляція, реформа корпоративного управління, фінансовий сектор, митниця і податкова.
Ви скажете, що це неможливо? Але вже є справи по Коболєву, Пивоварському, Смілянському. То чи здивується тепер хтось, якщо прийдуть до Макса Нефьодова, Наталки Яресько? Хто там ще має репутацію та присвятив кілька років життя державному сектору? Хто робив дерегуляцію? А хто зменшував податки? Так, це змінювало інвестиційний клімат, але ж кожного разу зменшувало вплив держави. А значить можна знайти привід прийти за шкоду для бюджету.
Ви скажете, що це неможливо? Але вже є справи по Коболєву, Пивоварському, Смілянському. То чи здивується тепер хтось, якщо прийдуть до Макса Нефьодова, Наталки Яресько? Хто там ще має репутацію та присвятив кілька років життя державному сектору? Хто робив дерегуляцію?
Бінго.
Чи викличе це критику з боку громадянського суспільства? Так, і це чудово. Чи будуть незадоволені наші західні партнери України? Звісно. І це кльово. Бо саме вони, суспільство і західні партнери забезпечували підтримку боротьби з корупцією. А тепер її не буде. До кого тоді прийдуть, шукаючи підтримки з антикорупційних інститутів? До того, хто мені потрібен. До моїх людей.
Хто такі мої люди? Мої прямі агенти, корисні ідіоти, просто корупціонери.
Як я забезпечу такі рішення антикорупційної інфраструктури? А це вже мій секрет. Я вам його не скажу. У мене ж мають бути професійні секрети. І я ж давно граю у цю гру.
Тому я відкоркую пляшку шампанського, коли вдасться підписати підозру Коболєву, і прокурори це зроблять. Байдуже, що суд визнає це нісенітницею. Першій камінь є. А потім я вип‘ю ще коли прийдуть до Пивоварського. Бо це моя особиста гордість. Бо там немає взагалі приводу, навіть мінімального корупційного ризику чи суспільного запиту, але ж я зміг це організувати. І далі буде. І чим менший і безглуздіший привід, то краще. Бо тим якісніше сигнал тим, хто може думати йти у владу. Сигнал має бути простим "ваше життя буде зіпсовано назавжди".
Ні, у владі мають бути тільки ті люди, які мені допомагають реалізовувати план.
Як вам мій план? Правда, простий і логічний. А значить може спрацювати.
Добра новина — я не російський шпигун.
Погана новина — у нас ще досі вистачає російських шпигунів і агентів впливу. І вони працюють.