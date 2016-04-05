V2 написав:Уявімо себе на місці російських розвідників. І радників Кремля. Розумних радників і розумних шпигунів. А такі є, попри загальний рівень безумства в Кремлі
З якою задачею, до прикладу, зіткнувся б я?
Я розумію, що війна програна. І Україна назавжди відходить від російського впливу. Я не знаю, як і коли війна закінчиться, але розумію, що це станеться. Яка моя мета в такому випадку? Максимально послабити Україну і максимально сповільнити будь-які інтеграційні рухи України у напрямку ЄС і НАТО.
"Тот, кто нам мешает, нам поможет". Радянська класика. Яку точно я бачив багато разів. І думаю, що одним ударом я зможу відвадити якісних людей і дискредитувати антикорупційну інфраструктуру. Інститут, який виплеканий Заходом для боротьби з корупціонерами. І про який з ненавистю згадував навіть мій бос Путін. Я змушу антикорупційну інфраструктуру атакувати людей, які робили реформи. І байдуже, що я не зможу запроторити їх до в’язниці. Мені важливо зіпсувати їм життя. Так, щоб ніхто інший і не думав йти після війни у владу.
І важливо, щоб це робили саме нові антикорупційні органи.
Які ключові реформи були зроблені? І які можуть бути зроблені. Банківський сектор, газовий ринок, дерегуляція, реформа корпоративного управління, фінансовий сектор, митниця і податкова.
Ви скажете, що це неможливо? Але вже є справи по Коболєву, Пивоварському, Смілянському. То чи здивується тепер хтось, якщо прийдуть до Макса Нефьодова, Наталки Яресько? Хто там ще має репутацію та присвятив кілька років життя державному сектору? Хто робив дерегуляцію? А хто зменшував податки? Так, це змінювало інвестиційний клімат, але ж кожного разу зменшувало вплив держави. А значить можна знайти привід прийти за шкоду для бюджету.
Добра новина — я не російський шпигун.
Погана новина — у нас ще досі вистачає російських шпигунів і агентів впливу. І вони працюють.
Антикорупційні органи-зло! Краще нічого не робити а то о-йо-йой. Цей блохер на що розраховує, що громадяни прямо стіною стануть на захист "рехворматорів" Коболева, Яресько та ін.? От тільки біда, про першого в основному пам'ятають провалену програму газ 20/20 та скандальні багатомільйонні премії, а про другу-втрачені кошти в банках та ярмо на шиї України у вигляді варрантів. Якщо їх раптом засудять, то це дууууууже послабить Україну, ну прямо всьому кінець. п.с. По виділеному-сам себе не прорекламуєш...
V2 написав:Уявімо себе на місці російських розвідників. І радників Кремля. Розумних радників і розумних шпигунів. А такі є, попри загальний рівень безумства в Кремлі
З якою задачею, до прикладу, зіткнувся б я?
Я розумію, що війна програна. І Україна назавжди відходить від російського впливу. Я не знаю, як і коли війна закінчиться, але розумію, що це станеться. Яка моя мета в такому випадку? Максимально послабити Україну і максимально сповільнити будь-які інтеграційні рухи України у напрямку ЄС і НАТО.
"Тот, кто нам мешает, нам поможет". Радянська класика. Яку точно я бачив багато разів. І думаю, що одним ударом я зможу відвадити якісних людей і дискредитувати антикорупційну інфраструктуру. Інститут, який виплеканий Заходом для боротьби з корупціонерами. І про який з ненавистю згадував навіть мій бос Путін. Я змушу антикорупційну інфраструктуру атакувати людей, які робили реформи. І байдуже, що я не зможу запроторити їх до в’язниці. Мені важливо зіпсувати їм життя. Так, щоб ніхто інший і не думав йти після війни у владу.
І важливо, щоб це робили саме нові антикорупційні органи.
Які ключові реформи були зроблені? І які можуть бути зроблені. Банківський сектор, газовий ринок, дерегуляція, реформа корпоративного управління, фінансовий сектор, митниця і податкова.
Ви скажете, що це неможливо? Але вже є справи по Коболєву, Пивоварському, Смілянському. То чи здивується тепер хтось, якщо прийдуть до Макса Нефьодова, Наталки Яресько? Хто там ще має репутацію та присвятив кілька років життя державному сектору? Хто робив дерегуляцію? А хто зменшував податки? Так, це змінювало інвестиційний клімат, але ж кожного разу зменшувало вплив держави. А значить можна знайти привід прийти за шкоду для бюджету.
Добра новина — я не російський шпигун.
Погана новина — у нас ще досі вистачає російських шпигунів і агентів впливу. І вони працюють.
Антикорупційні органи-зло! Краще нічого не робити а то о-йо-йой. Цей блохер на що розраховує, що громадяни прямо стіною стануть на захист "рехворматорів" Коболева, Яресько та ін.? От тільки біда, про першого в основному пам'ятають провалену програму газ 20/20 та скандальні багатомільйонні премії, а про другу-втрачені кошти в банках та ярмо на шиї України у вигляді варрантів. Якщо їх раптом засудять, то це дууууууже послабить Україну, ну прямо всьому кінець. п.с. По виділеному-сам себе не прорекламуєш...
цікаво, а що доброго зробили ті рехворвматори? не партнерам, а українцям.
Герой України Євген Соловйов про вильоти в Маріуполь: Все було у вогні, почув потужний вибух, почали втрачати висоту, праворуч літали снаряди Резонанс Цензор.НЕТ Війна в Україні
Автор: Анна Мірошниченко, "Хто з Мірошниченко", 5 канал
Герой України та військовий льотчик 1-го класу Євген Соловйов про першу зустріч з російськими військами, які заходили на територію Херсонщини. Про роботу по аеродрому в Чорнобаївці, операцію в оточеному росіянами Маріуполі. Про те, як зміг посадити гелікоптер із пораненими після влучання ракети, та чому виліт на острів Зміїний міг бути вильотом на смерть. Джерело: https://censor.net/ua/r3402574
Василь-Рівне написав:Ну ось - героя добровольця запроторили до в'язниці! І де тут справедливість?
Хотів поїхати до дівчат: п'яний закарпатець вкрав авто після відмови йому в мобілізації На Закарпатті чоловік вкрав авто після відмови у мобілізації. Він засмутився, напився та захотів поїхати у Хуст. Раніше 54-річний чоловік вже вчиняв аналогічний злочин. Суд призначив йому покарання. П'яний закарпатець вкрав авто У вироку Тячівського райсуду мовиться, що інцидент трапився на вулиці Незалежності в центрі Тячева ввечері 16 грудня 2022 року. 54-річний житель Берегівщини Іван Роман викрав припаркований там автомобіль Volkswagen Golf, який мав незамкнені дверцята. Правоохоронці затримали порушника за 29 кілометрів від місця крадіжки – дорогою в Хуст. Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину. Він пояснив, що прийшов до військкомату в Тячеві, щоб його забрали на війну. Проте закарпатцю відмовили у призові. Обвинувачений напився і дорогою до вокзалу побачив авто, у салоні якого горіло світло – Volkswagen Golf був відчиненим. Чоловік вирішив його викрасти, "щоб поїхати до дівчат в Хуст". Він планував повернутись, щоб повернути автомобіль на місце. Суд виніс вирок За даними медичного огляду, закарпатець перебував за кермом у стані сп'яніння. Суд розцінив це як обставину, що обтяжує покарання. Окрім цього, обвинувачений вже мав проблеми із законом – він відбував іспитовий термін за крадіжку автомобіля, який суд призначив за місяць до цього інциденту. Суддя Тячівського районного суду Віталій Чопик визнав Івана Романа винним у "незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно". Чоловікові призначили 5 років та 6 місяців позбавлення волі. Термін відбування покарання рахуватимуть із моменту затримання – з грудня 2022 року. Також чоловік повинен відшкодувати 1,7 тисячі гривень за проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити протягом 30 днів.
54 года, а интеллект как у ребенка. таких брать на фронт по возрасту глупо, а поступкам и развитию интеллекта опасно.
На самом деле этот псевдо"теракт" печальный звоночек, похоже Путлер окончательно пошел на нагнетание. В прошлый раз якобы обстрел Украиной лесного курятника был назван нападением на пограничный пункт РФ, и тут же началась война под видом СВО. Теперь же рашисты могут провести усиленную мобилизацию под предлогом "террористической угрозы существованию расеи", и обстреливать украинские города еще более мощным оружием, не считаясь с гражданским населением.