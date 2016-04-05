V2 написав:

Уявімо себе на місці російських розвідників. І радників Кремля. Розумних радників і розумних шпигунів. А такі є, попри загальний рівень безумства в КремліЗ якою задачею, до прикладу, зіткнувся б я?Я розумію, що війна програна. І Україна назавжди відходить від російського впливу. Я не знаю, як і коли війна закінчиться, але розумію, що це станеться. Яка моя мета в такому випадку? Максимально послабити Україну і максимально сповільнити будь-які інтеграційні рухи України у напрямку ЄС і НАТО."Тот, кто нам мешает, нам поможет". Радянська класика. Яку точно я бачив багато разів. І думаю, що одним ударом я зможу відвадити якісних людей і дискредитувати антикорупційну інфраструктуру. Інститут, який виплеканий Заходом для боротьби з корупціонерами. І про який з ненавистю згадував навіть мій бос Путін. Я змушу антикорупційну інфраструктуру атакувати людей, які робили реформи. І байдуже, що я не зможу запроторити їх до в’язниці. Мені важливо зіпсувати їм життя. Так, щоб ніхто інший і не думав йти після війни у владу.І важливо, щоб це робили саме нові антикорупційні органи.Які ключові реформи були зроблені? І які можуть бути зроблені. Банківський сектор, газовий ринок, дерегуляція, реформа корпоративного управління, фінансовий сектор, митниця і податкова.Ви скажете, що це неможливо? Але вже є справи по Коболєву, Пивоварському, Смілянському. То чи здивується тепер хтось, якщо прийдуть до Макса Нефьодова, Наталки Яресько? Хто там ще має репутацію та присвятив кілька років життя державному сектору? Хто робив дерегуляцію? А хто зменшував податки? Так, це змінювало інвестиційний клімат, але ж кожного разу зменшувало вплив держави. А значить можна знайти привід прийти за шкоду для бюджету.Добра новина —Погана новина — у нас ще досі вистачає російських шпигунів і агентів впливу. І вони працюють.Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.