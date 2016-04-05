RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3663366436653666
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:46

  Dobrofey написав:На самом деле этот псевдо"теракт" печальный звоночек, похоже Путлер окончательно пошел на нагнетание. В прошлый раз якобы обстрел Украиной лесного курятника был назван нападением на пограничный пункт РФ, и тут же началась война под видом СВО. Теперь же рашисты могут провести усиленную мобилизацию под предлогом "террористической угрозы существованию расеи", и обстреливать украинские города еще более мощным оружием, не считаясь с гражданским населением.

А що йому заважає усе це робити зараз ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11216
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:51

  Ukrainian написав:
  Dobrofey написав:На самом деле этот псевдо"теракт" печальный звоночек, похоже Путлер окончательно пошел на нагнетание. В прошлый раз якобы обстрел Украиной лесного курятника был назван нападением на пограничный пункт РФ, и тут же началась война под видом СВО. Теперь же рашисты могут провести усиленную мобилизацию под предлогом "террористической угрозы существованию расеи", и обстреливать украинские города еще более мощным оружием, не считаясь с гражданским населением.

А що йому заважає усе це робити зараз ?

А зачем Рейхстаг поджигали?
Лаврову просто нужна отмазка для китайских товарищей.
Dobrofey
 
Повідомлень: 1074
З нами з: 24.04.09
Подякував: 152 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:57

  Dobrofey написав:
  Ukrainian написав:
  Dobrofey написав:На самом деле этот псевдо"теракт" печальный звоночек, похоже Путлер окончательно пошел на нагнетание. В прошлый раз якобы обстрел Украиной лесного курятника был назван нападением на пограничный пункт РФ, и тут же началась война под видом СВО. Теперь же рашисты могут провести усиленную мобилизацию под предлогом "террористической угрозы существованию расеи", и обстреливать украинские города еще более мощным оружием, не считаясь с гражданским населением.

А що йому заважає усе це робити зараз ?

А зачем Рейхстаг поджигали?
Лаврову просто нужна отмазка для китайских товарищей.

А до чого китайці?
Там в Брянській області китайський автономний округ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30859
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman, вы серьезно? Китай сейчас главный союзник Кремля, агитирующий за приостановку боевых действий на текущих позициях, без деокупации украинских земель. Переход расеи от СВО к КТО позволяет Пекину и дальше быть белым и пушистым "Леопольдом", якобы стоящим в сторонке, без открытого осуждения агрессии РФ.
Местоположение Брянска относительно КНР не играет роли, для провокации регион не был важен.
Dobrofey
 
Повідомлень: 1074
З нами з: 24.04.09
Подякував: 152 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:25

  Dobrofey написав:flyman, вы серьезно? Китай сейчас главный союзник Кремля, агитирующий за приостановку боевых действий на текущих позициях, без деокупации украинских земель. Переход расеи от СВО к КТО позволяет Пекину и дальше быть белым и пушистым "Леопольдом", якобы стоящим в сторонке, без открытого осуждения агрессии РФ.
Местоположение Брянска относительно КНР не играет роли, для провокации регион не был важен.

І? Якщо за припинення вогню, то союзник?
А якщо до останнього українця, то партнер?

Рік летять ракєти, і нічо, а тепер "тримайте мінє сємєро - правакація" будє бамбіть цивільноє насілєніє, ужос, всєм баятьцця і мєнять пампєрси.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30859
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 3663366436653666
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 113410
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 482902
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4920
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (591)
02.03.2023 16:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.