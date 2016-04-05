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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 02 бер, 2023 15:46
Dobrofey написав:
На самом деле этот псевдо"теракт" печальный звоночек, похоже Путлер окончательно пошел на нагнетание. В прошлый раз якобы обстрел Украиной лесного курятника был назван нападением на пограничный пункт РФ, и тут же началась война под видом СВО. Теперь же рашисты могут провести усиленную мобилизацию под предлогом "террористической угрозы существованию расеи", и обстреливать украинские города еще более мощным оружием, не считаясь с гражданским населением.
А що йому заважає усе це робити зараз ?
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Ukrainian
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Додано: Чет 02 бер, 2023 15:51
Ukrainian написав: Dobrofey написав:
На самом деле этот псевдо"теракт" печальный звоночек, похоже Путлер окончательно пошел на нагнетание. В прошлый раз якобы обстрел Украиной лесного курятника был назван нападением на пограничный пункт РФ, и тут же началась война под видом СВО. Теперь же рашисты могут провести усиленную мобилизацию под предлогом "террористической угрозы существованию расеи", и обстреливать украинские города еще более мощным оружием, не считаясь с гражданским населением.
А що йому заважає усе це робити зараз ?
А зачем Рейхстаг поджигали?
Лаврову просто нужна отмазка для китайских товарищей.
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Dobrofey
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Додано: Чет 02 бер, 2023 15:57
Dobrofey написав: Ukrainian написав: Dobrofey написав:
На самом деле этот псевдо"теракт" печальный звоночек, похоже Путлер окончательно пошел на нагнетание. В прошлый раз якобы обстрел Украиной лесного курятника был назван нападением на пограничный пункт РФ, и тут же началась война под видом СВО. Теперь же рашисты могут провести усиленную мобилизацию под предлогом "террористической угрозы существованию расеи", и обстреливать украинские города еще более мощным оружием, не считаясь с гражданским населением.
А що йому заважає усе це робити зараз ?
А зачем Рейхстаг поджигали?
Лаврову просто нужна отмазка для китайских товарищей.
А до чого китайці?
Там в Брянській області китайський автономний округ?
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flyman
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Додано: Чет 02 бер, 2023 16:14
flyman, вы серьезно? Китай сейчас главный союзник Кремля, агитирующий за приостановку боевых действий на текущих позициях, без деокупации украинских земель. Переход расеи от СВО к КТО позволяет Пекину и дальше быть белым и пушистым "Леопольдом", якобы стоящим в сторонке, без открытого осуждения агрессии РФ.
Местоположение Брянска относительно КНР не играет роли, для провокации регион не был важен.
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Dobrofey
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Додано: Чет 02 бер, 2023 16:25
Dobrofey написав:flyman
, вы серьезно? Китай сейчас главный союзник Кремля, агитирующий за приостановку боевых действий на текущих позициях, без деокупации украинских земель. Переход расеи от СВО к КТО позволяет Пекину и дальше быть белым и пушистым "Леопольдом", якобы стоящим в сторонке, без открытого осуждения агрессии РФ.
Местоположение Брянска относительно КНР не играет роли, для провокации регион не был важен.
І? Якщо за припинення вогню, то союзник?
А якщо до останнього українця, то партнер?
Рік летять ракєти, і нічо, а тепер "тримайте мінє сємєро - правакація" будє бамбіть цивільноє насілєніє, ужос, всєм баятьцця і мєнять пампєрси.
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flyman
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