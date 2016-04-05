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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3664366536663667>
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:46

  Dobrofey написав:На самом деле этот псевдо"теракт" печальный звоночек, похоже Путлер окончательно пошел на нагнетание. В прошлый раз якобы обстрел Украиной лесного курятника был назван нападением на пограничный пункт РФ, и тут же началась война под видом СВО. Теперь же рашисты могут провести усиленную мобилизацию под предлогом "террористической угрозы существованию расеи", и обстреливать украинские города еще более мощным оружием, не считаясь с гражданским населением.

А що йому заважає усе це робити зараз ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:51

  Ukrainian написав:
  Dobrofey написав:На самом деле этот псевдо"теракт" печальный звоночек, похоже Путлер окончательно пошел на нагнетание. В прошлый раз якобы обстрел Украиной лесного курятника был назван нападением на пограничный пункт РФ, и тут же началась война под видом СВО. Теперь же рашисты могут провести усиленную мобилизацию под предлогом "террористической угрозы существованию расеи", и обстреливать украинские города еще более мощным оружием, не считаясь с гражданским населением.

А що йому заважає усе це робити зараз ?

А зачем Рейхстаг поджигали?
Лаврову просто нужна отмазка для китайских товарищей.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 15:57

  Dobrofey написав:
  Ukrainian написав:
  Dobrofey написав:На самом деле этот псевдо"теракт" печальный звоночек, похоже Путлер окончательно пошел на нагнетание. В прошлый раз якобы обстрел Украиной лесного курятника был назван нападением на пограничный пункт РФ, и тут же началась война под видом СВО. Теперь же рашисты могут провести усиленную мобилизацию под предлогом "террористической угрозы существованию расеи", и обстреливать украинские города еще более мощным оружием, не считаясь с гражданским населением.

А що йому заважає усе це робити зараз ?

А зачем Рейхстаг поджигали?
Лаврову просто нужна отмазка для китайских товарищей.

А до чого китайці?
Там в Брянській області китайський автономний округ?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman, вы серьезно? Китай сейчас главный союзник Кремля, агитирующий за приостановку боевых действий на текущих позициях, без деокупации украинских земель. Переход расеи от СВО к КТО позволяет Пекину и дальше быть белым и пушистым "Леопольдом", якобы стоящим в сторонке, без открытого осуждения агрессии РФ.
Местоположение Брянска относительно КНР не играет роли, для провокации регион не был важен.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:25

  Dobrofey написав:flyman, вы серьезно? Китай сейчас главный союзник Кремля, агитирующий за приостановку боевых действий на текущих позициях, без деокупации украинских земель. Переход расеи от СВО к КТО позволяет Пекину и дальше быть белым и пушистым "Леопольдом", якобы стоящим в сторонке, без открытого осуждения агрессии РФ.
Местоположение Брянска относительно КНР не играет роли, для провокации регион не был важен.

І? Якщо за припинення вогню, то союзник?
А якщо до останнього українця, то партнер?

Рік летять ракєти, і нічо, а тепер "тримайте мінє сємєро - правакація" будє бамбіть цивільноє насілєніє, ужос, всєм баятьцця і мєнять пампєрси.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну если вы из Швейцарии пишите, то вам памперсы конечно ни к чему. А если из Киева, то бункер у Зе не резиновый.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:39

  Dobrofey написав:
  Ukrainian написав:
  Dobrofey написав:На самом деле этот псевдо"теракт" печальный звоночек, похоже Путлер окончательно пошел на нагнетание. В прошлый раз якобы обстрел Украиной лесного курятника был назван нападением на пограничный пункт РФ, и тут же началась война под видом СВО. Теперь же рашисты могут провести усиленную мобилизацию под предлогом "террористической угрозы существованию расеи", и обстреливать украинские города еще более мощным оружием, не считаясь с гражданским населением.

А що йому заважає усе це робити зараз ?

А зачем Рейхстаг поджигали?
Лаврову просто нужна отмазка для китайских товарищей.

Ну даже если так. И что ?
Война уже идёт, РФ уже применяет весь спектр вооружения

А Китай ... А что Китай ? С Китаем США будет общаться или дипломатически передать угрозы и предостережения
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:40

  Dobrofey написав:Ну если вы из Швейцарии пишите, то вам памперсы конечно ни к чему. А если из Киева, то бункер у Зе не резиновый.

Прекрати разгонять панику ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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росіянський форум
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:42

  Dobrofey написав:Ну если вы из Швейцарии пишите, то вам памперсы конечно ни к чему. А если из Киева, то бункер у Зе не резиновый.

По Киеву сейчас меньше всего стреляют, не переживайте. Туда каждый день делегации высокопоставленных лиц ездят. Если не боятся, то или ПВО насытили так что не побомбишь, или...(вписать любую конспирологическую теории по своему вкусу).
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