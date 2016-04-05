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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 02 бер, 2023 16:45
alex_dvornichenko написав: Dobrofey написав:
Ну если вы из Швейцарии пишите, то вам памперсы конечно ни к чему. А если из Киева, то бункер у Зе не резиновый.
По Киеву сейчас меньше всего стреляют, не переживайте. Туда каждый день делегации высокопоставленных лиц ездят. Если не боятся, то или ПВО насытили так что не побомбишь, или...(вписать любую конспирологическую теории по своему вкусу).
Недавно писали в одному з чатів в телеграмі: "в Кийовє буде земльотрісєніє 7 балов, всєм напряцця!"
Це також з тої опери ІПСО
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Додано: Чет 02 бер, 2023 17:05
Это уже тенденция, бросать скрины с ixbt.com
Кстати, в той ветке на ixbt.com сегодня просто феерия фейкомётства.
То ли автобус расстреляли, то ли авто. То ли погибла девочка, то ли не погибла ...
И, главное, там даже не задумываются над происходящим, хавают за обе щёки любой фейк
Сообщения от stranaua считают за позицию Украины
Сказочные ....бы
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 02 бер, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 17:21
"Мы так старались, а они не замерзли!" В РФ жалуются, что не смогли заморозить Украину и ЕС
Существует целая пропагандисткая машина в РФ, которая сыплет фейками налево и направо
Но "пропагандист" - Казанский, а fontanka.ru - образчик журналистики. Так ведь, ЛАД
?
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