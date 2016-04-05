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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 02 бер, 2023 16:45
alex_dvornichenko написав: Dobrofey написав:
Ну если вы из Швейцарии пишите, то вам памперсы конечно ни к чему. А если из Киева, то бункер у Зе не резиновый.
По Киеву сейчас меньше всего стреляют, не переживайте. Туда каждый день делегации высокопоставленных лиц ездят. Если не боятся, то или ПВО насытили так что не побомбишь, или...(вписать любую конспирологическую теории по своему вкусу).
Недавно писали в одному з чатів в телеграмі: "в Кийовє буде земльотрісєніє 7 балов, всєм напряцця!"
Це також з тої опери ІПСО
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Додано: Чет 02 бер, 2023 17:05
Это уже тенденция, бросать скрины с ixbt.com
Кстати, в той ветке на ixbt.com сегодня просто феерия фейкомётства.
То ли автобус расстреляли, то ли авто. То ли погибла девочка, то ли не погибла ...
И, главное, там даже не задумываются над происходящим, хавают за обе щёки любой фейк
Сообщения от stranaua считают за позицию Украины
Сказочные ....бы
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 02 бер, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 17:21
"Мы так старались, а они не замерзли!" В РФ жалуются, что не смогли заморозить Украину и ЕС
Существует целая пропагандисткая машина в РФ, которая сыплет фейками налево и направо
Но "пропагандист" - Казанский, а fontanka.ru - образчик журналистики. Так ведь, ЛАД
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Додано: Чет 02 бер, 2023 18:03
Dobrofey написав:flyman
, вы серьезно? Китай сейчас главный союзник Кремля, агитирующий за приостановку боевых действий на текущих позициях, без деокупации украинских земель. Переход расеи от СВО к КТО позволяет Пекину и дальше быть белым и пушистым "Леопольдом", якобы стоящим в сторонке, без открытого осуждения агрессии РФ.
Местоположение Брянска относительно КНР не играет роли, для провокации регион не был важен.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 18:24
Брянщина: Путін скиглить про «тероризм» | Віталій Портников
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Додано: Чет 02 бер, 2023 18:27
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flyman
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Додано: Чет 02 бер, 2023 18:57
Успіх
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Флай, то може тепер підеш на фронт
Просто ТЦК не такий. (с)
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:03
V2 написав:
Уявімо себе на місці російських розвідників. І радників Кремля. Розумних радників і розумних шпигунів. А такі є, попри загальний рівень безумства в Кремлі
З якою задачею, до прикладу, зіткнувся б я?
Я розумію, що війна програна. І Україна назавжди відходить від російського впливу. Я не знаю, як і коли війна закінчиться, але розумію, що це станеться. Яка моя мета в такому випадку? Максимально послабити Україну і максимально сповільнити будь-які інтеграційні рухи України у напрямку ЄС і НАТО. Вже після війни.
Я розумію, що Україна ворог назавжди й моя мета зробити ворога слабшим.
Якщо вони це розуміють, то чим тоді Україна відрізняється від Естонії та Фінляндії?..
Не схоже, щоб вони послаблювали Фінляндію та сповільнювали її рух до НАТО.
Тому висновки нелогічні...
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:20
sergey_sryvkin написав:
Якщо вони це розуміють, то чим тоді Україна відрізняється від Естонії та Фінляндії?..
Украина это как красная тряпка перед быком(пуйлом) о чем он прямо говорил с 2007го
для него походу это что то личное, может проявление детских и не только комплексов
имхо конечно)
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