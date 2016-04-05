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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3664366536663667
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 16:45

  alex_dvornichenko написав:
  Dobrofey написав:Ну если вы из Швейцарии пишите, то вам памперсы конечно ни к чему. А если из Киева, то бункер у Зе не резиновый.

По Киеву сейчас меньше всего стреляют, не переживайте. Туда каждый день делегации высокопоставленных лиц ездят. Если не боятся, то или ПВО насытили так что не побомбишь, или...(вписать любую конспирологическую теории по своему вкусу).

Недавно писали в одному з чатів в телеграмі: "в Кийовє буде земльотрісєніє 7 балов, всєм напряцця!"
Це також з тої опери ІПСО
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:05

  yama написав:https://ibb.co/G9vXWpv
https://ibb.co/G9vXWpv
росіянський форум

Это уже тенденция, бросать скрины с ixbt.com :)

Кстати, в той ветке на ixbt.com сегодня просто феерия фейкомётства.
То ли автобус расстреляли, то ли авто. То ли погибла девочка, то ли не погибла ...

И, главное, там даже не задумываются над происходящим, хавают за обе щёки любой фейк
Сообщения от stranaua считают за позицию Украины

Сказочные ....бы
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 02 бер, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы так старались, а они не замерзли!" В РФ жалуются, что не смогли заморозить Украину и ЕС


Существует целая пропагандисткая машина в РФ, которая сыплет фейками налево и направо

Но "пропагандист" - Казанский, а fontanka.ru - образчик журналистики. Так ведь, ЛАД ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:03

тут більш детальніше

  Dobrofey написав:flyman, вы серьезно? Китай сейчас главный союзник Кремля, агитирующий за приостановку боевых действий на текущих позициях, без деокупации украинских земель. Переход расеи от СВО к КТО позволяет Пекину и дальше быть белым и пушистым "Леопольдом", якобы стоящим в сторонке, без открытого осуждения агрессии РФ.
Местоположение Брянска относительно КНР не играет роли, для провокации регион не был важен.


flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Брянщина: Путін скиглить про «тероризм» | Віталій Портников

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:27

Успіх, артилерея і міни

Успіх, артилерея і міни
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:57

Успіх ,



Флай, то може тепер підеш на фронт


Просто ТЦК не такий. (с) :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:03

  V2 написав:Уявімо себе на місці російських розвідників. І радників Кремля. Розумних радників і розумних шпигунів. А такі є, попри загальний рівень безумства в Кремлі

З якою задачею, до прикладу, зіткнувся б я?

Я розумію, що війна програна. І Україна назавжди відходить від російського впливу. Я не знаю, як і коли війна закінчиться, але розумію, що це станеться. Яка моя мета в такому випадку? Максимально послабити Україну і максимально сповільнити будь-які інтеграційні рухи України у напрямку ЄС і НАТО. Вже після війни.
Я розумію, що Україна ворог назавжди й моя мета зробити ворога слабшим.

Якщо вони це розуміють, то чим тоді Україна відрізняється від Естонії та Фінляндії?..
Не схоже, щоб вони послаблювали Фінляндію та сповільнювали її рух до НАТО.
Тому висновки нелогічні...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Якщо вони це розуміють, то чим тоді Україна відрізняється від Естонії та Фінляндії?..

Украина это как красная тряпка перед быком(пуйлом) о чем он прямо говорил с 2007го

для него походу это что то личное, может проявление детских и не только комплексов

имхо конечно)
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