buratinyo написав:
Я до сих пор вижу, что причина, побудившая кремль во главе с путиным развязать войну с Украиной, до сих пор является тайной за семью печатями. Версии какие-никакие есть этой причины, но обоснованного решения структурированного с доказательствами пока не представлены. Пока.
Какие только версии не выдвигаются! Но единства в них пока нет никакого. Но причина войны ведь существует, по другому быть не может. И чем дальше она не называется, тем четче приходит понимание того, что ее скрывают как в росии, так и в Украине потому что в ней слишком много грязи там, о которой не нужно знать простому народу ни России, ни Украины.
Я ждал, когда ты вылезешь.
Причины СВО простые
Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию
И это рашизм в чистом виде
Запомни это