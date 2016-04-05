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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 02 бер, 2023 20:42
buratinyo написав:
Я до сих пор вижу, что причина
, побудившая кремль во главе с путиным развязать войну с Украиной, до сих пор является тайной за семью печатями. Версии какие-никакие есть этой причины, но обоснованного решения структурированного с доказательствами пока не представлены. Пока.
Какие только версии не выдвигаются! Но единства в них пока нет никакого. Но причина войны ведь существует, по другому быть не может. И чем дальше она не называется, тем четче приходит понимание того, что ее скрывают как в росии, так и в Украине потому что в ней слишком много грязи там, о которой не нужно знать простому народу ни России, ни Украины.
Я ждал, когда ты вылезешь.
Причины СВО простые
Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию
И это рашизм в чистом виде
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Додано: Чет 02 бер, 2023 21:51
sergey_sryvkin написав:
Не схоже, щоб вони послаблювали Фінляндію та сповільнювали її рух до НАТО.
Тому висновки нелогічні...
Маєте детальну аналітику щодо деструктивних рухів та шляхів протидії їм?
Тому, такі узагальнення - просто слова, які вирвані з контексту та історичного процесу!!!
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Додано: Чет 02 бер, 2023 21:52
pesikot написав:
Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию
И это рашизм в чистом виде
Дякую, шановний pesikot!
Прикро, що декому це досі не дійшло!!!
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Додано: Чет 02 бер, 2023 22:15
V2 написав: pesikot написав:
Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию
И это рашизм в чистом виде
Дякую, шановний pesikot!
Прикро, що декому це досі не дійшло!!!
Воно то так, але навряд чи війна почалась , якби президентом України був янукович чи медведчук. Мета залишилися б та сама - знищити і асимілювати, тільки без формальної війни, як зараз йде поглинання білорусі.
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