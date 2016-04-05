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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3665366636673668
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:42

  buratinyo написав:
Я до сих пор вижу, что причина, побудившая кремль во главе с путиным развязать войну с Украиной, до сих пор является тайной за семью печатями. Версии какие-никакие есть этой причины, но обоснованного решения структурированного с доказательствами пока не представлены. Пока.

Какие только версии не выдвигаются! Но единства в них пока нет никакого. Но причина войны ведь существует, по другому быть не может. И чем дальше она не называется, тем четче приходит понимание того, что ее скрывают как в росии, так и в Украине потому что в ней слишком много грязи там, о которой не нужно знать простому народу ни России, ни Украины.

Я ждал, когда ты вылезешь.

Причины СВО простые

Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию
И это рашизм в чистом виде
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pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Не схоже, щоб вони послаблювали Фінляндію та сповільнювали її рух до НАТО.
Тому висновки нелогічні...


Маєте детальну аналітику щодо деструктивних рухів та шляхів протидії їм? :)
Тому, такі узагальнення - просто слова, які вирвані з контексту та історичного процесу!!!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию
И это рашизм в чистом виде


Дякую, шановний pesikot!
Прикро, що декому це досі не дійшло!!!
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 22:15

  V2 написав:
  pesikot написав:Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию
И это рашизм в чистом виде


Дякую, шановний pesikot!
Прикро, що декому це досі не дійшло!!!

Воно то так, але навряд чи війна почалась , якби президентом України був янукович чи медведчук. Мета залишилися б та сама - знищити і асимілювати, тільки без формальної війни, як зараз йде поглинання білорусі.
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