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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3665366636673668
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:42

  buratinyo написав:
Я до сих пор вижу, что причина, побудившая кремль во главе с путиным развязать войну с Украиной, до сих пор является тайной за семью печатями. Версии какие-никакие есть этой причины, но обоснованного решения структурированного с доказательствами пока не представлены. Пока.

Какие только версии не выдвигаются! Но единства в них пока нет никакого. Но причина войны ведь существует, по другому быть не может. И чем дальше она не называется, тем четче приходит понимание того, что ее скрывают как в росии, так и в Украине потому что в ней слишком много грязи там, о которой не нужно знать простому народу ни России, ни Украины.

Я ждал, когда ты вылезешь.

Причины СВО простые

Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию
И это рашизм в чистом виде
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pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Не схоже, щоб вони послаблювали Фінляндію та сповільнювали її рух до НАТО.
Тому висновки нелогічні...


Маєте детальну аналітику щодо деструктивних рухів та шляхів протидії їм? :)
Тому, такі узагальнення - просто слова, які вирвані з контексту та історичного процесу!!!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию
И это рашизм в чистом виде


Дякую, шановний pesikot!
Прикро, що декому це досі не дійшло!!!
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 22:15

  V2 написав:
  pesikot написав:Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию
И это рашизм в чистом виде


Дякую, шановний pesikot!
Прикро, що декому це досі не дійшло!!!

Воно то так, але навряд чи війна почалась , якби президентом України був янукович чи медведчук. Мета залишилися б та сама - знищити і асимілювати, тільки без формальної війни, як зараз йде поглинання білорусі.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 22:45

  lapay написав:
  V2 написав:
  pesikot написав:Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию
И это рашизм в чистом виде


Дякую, шановний pesikot!
Прикро, що декому це досі не дійшло!!!

Воно то так, але навряд чи війна почалась , якби президентом України був янукович чи медведчук. Мета залишилися б та сама - знищити і асимілювати, тільки без формальної війни, як зараз йде поглинання білорусі.

у вас протиріччя в логіці
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 23:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/live/0cc4eCOU7nA?feature=share
???
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 00:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати заворушка в Брянской области это исторические украинские земли гетманщины - Стародубщина.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 05:38

Видос из русской школы

https://t.me/KremlCirk/4456
По ухмылке подростка хочется верить, что никто в путинский патриотизм не верит. Осталось объединиться всем неверящим и система рухнет.

Мне это напомнило поздний совок. Мы так же ухмылялись когда нас звали ходить по ветеранам 9 мая. Только учителя были умнее, подкупали отметками и другими плюшками, а кто совсем не хотел, того и не трогали, просили заболеть.

И нас так не унижали. Морали читали, говорили что мы безответственные, но не унижали.

Современная РФ по свободам ближе к сев.корее, чем к совку. Но рухнет оно по другим, экономическим причинам. Поколение которое сможет скинуть царя пока ещё не выросло.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 07:59

  flyman написав:
  lapay написав:
  pesikot написав:Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию
И это рашизм в чистом виде


Воно то так, але навряд чи війна почалась , якби президентом України був янукович чи медведчук. Мета залишилися б та сама - знищити і асимілювати, тільки без формальної війни, як зараз йде поглинання білорусі.

у вас протиріччя в логіці

Война началась против собственного народа яныком на Майдане, в этом противоречие, а не в выделенном. И началась потому, что украинцы не захотели уничтожения идентичности как народа Украины и присоединения к империи как её окраины.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 08:55

  flyman написав: знищити і асимілювати,
у вас протиріччя в логіці

Он имел ввиду уничтожить государственность, ассимилировать население.
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