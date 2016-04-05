buratinyo написав: Я до сих пор вижу, что причина, побудившая кремль во главе с путиным развязать войну с Украиной, до сих пор является тайной за семью печатями. Версии какие-никакие есть этой причины, но обоснованного решения структурированного с доказательствами пока не представлены. Пока.
Какие только версии не выдвигаются! Но единства в них пока нет никакого. Но причина войны ведь существует, по другому быть не может. И чем дальше она не называется, тем четче приходит понимание того, что ее скрывают как в росии, так и в Украине потому что в ней слишком много грязи там, о которой не нужно знать простому народу ни России, ни Украины.
Я ждал, когда ты вылезешь.
Причины СВО простые
Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию И это рашизм в чистом виде Запомни это
pesikot написав:Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию И это рашизм в чистом виде
Дякую, шановний pesikot! Прикро, що декому це досі не дійшло!!!
Воно то так, але навряд чи війна почалась , якби президентом України був янукович чи медведчук. Мета залишилися б та сама - знищити і асимілювати, тільки без формальної війни, як зараз йде поглинання білорусі.
pesikot написав:Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию И это рашизм в чистом виде
Дякую, шановний pesikot! Прикро, що декому це досі не дійшло!!!
Воно то так, але навряд чи війна почалась , якби президентом України був янукович чи медведчук. Мета залишилися б та сама - знищити і асимілювати, тільки без формальної війни, як зараз йде поглинання білорусі.
https://t.me/KremlCirk/4456 По ухмылке подростка хочется верить, что никто в путинский патриотизм не верит. Осталось объединиться всем неверящим и система рухнет.
Мне это напомнило поздний совок. Мы так же ухмылялись когда нас звали ходить по ветеранам 9 мая. Только учителя были умнее, подкупали отметками и другими плюшками, а кто совсем не хотел, того и не трогали, просили заболеть.
И нас так не унижали. Морали читали, говорили что мы безответственные, но не унижали.
Современная РФ по свободам ближе к сев.корее, чем к совку. Но рухнет оно по другим, экономическим причинам. Поколение которое сможет скинуть царя пока ещё не выросло.
pesikot написав:Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию И это рашизм в чистом виде
Воно то так, але навряд чи війна почалась , якби президентом України був янукович чи медведчук. Мета залишилися б та сама - знищити і асимілювати, тільки без формальної війни, як зараз йде поглинання білорусі.
у вас протиріччя в логіці
Война началась против собственного народа яныком на Майдане, в этом противоречие, а не в выделенном. И началась потому, что украинцы не захотели уничтожения идентичности как народа Украины и присоединения к империи как её окраины.