Такий прогноз Назаров озвучив в інтерв'ю для німецького інформаційного агентства Der Spiegel.
«Ми знаємо, що, враховуючи розміри росії та її ядерну зброю, неможливо завдати їй повної поразки в сенсі беззастережної капітуляції. Але поразка на полі бою можлива. Питання полягає у відвоюванні територій на Азовському морі та Кримському півострові», - сказав радник Залужного.
Він підкреслив, що деокупувати захоплені росіянами території вийде тільки під час великого контрнаступу.
ВВС: Проте, гадаю, всі дипломати підпишуться під тим, що ніколи не можна говорити "ніколи". Чи припускаєте ви, що є така точка, після якої США таки переглянуть своє рішення бути з Україною до кінця? Наприклад, це буде надто дорого - наприклад, сума підтримки України почне обчислюватись у трильйонах доларів. Або, наприклад, Україна зазнає якоїсь чутливої поразки на полі бою.
Андреа Калан: Ви говорите про гроші, а ми дивимося на життя людей. Це не можна порівнювати.
Ми готові допомагати. Це може бути недешево. Але якщо ми не допомагатимемо, це буде ще дорожче. Тому ми продовжуватимемо допомагати сьогодні, завтра, до кінця війни і після неї, бо після цієї війни Україна потребуватиме відновлення.
ВВС: А якщо українська армія зазнає чутливої поразки, якщо російський наступ виявиться успішним? Адже Росія має величезний мобілізаційний потенціал, у неї друга армія світу, як ми знаємо…
Андреа Калан: Я не бачу такого варіанту. Ми бачимо, що українські військові добре захищають свою країну, вони провели дуже успішний контрнаступ. Ми бачимо, скільки військової техніки Росія втратила за цей рік.
США й надалі запроваджуватимуть санкції та вживатимуть інших заходів, щоб Росія не могла купити нову військову техніку, не змогла отримати нове обладнання, щоб продовжити свою агресію.
Ми розраховуємо, що навесні, коли ми очікуємо побачити новий наступ з боку Росії та можливий контрнаступ з боку України, Україна матиме найкращу техніку, найкращу зброю, допомогу з боку Заходу, які дозволять їй мати успіх на полі бою. Потім, коли Україна отримає найкращі позиції на полі бою, можна буде сісти за стіл дипломатії й отримати найкращі позиції для цих переговорів. https://www.bbc.com/ukrainian/features-64705676 ___________________________________ Єдине, що не сподобалося, те, що Держдеп визнає пряму повну залежність результатів дій Сил Оборони від постачаннь озброєння Штатами, і при цьому навіть приблизно не має внятної відповіді, чому не надається увесь спектр і об'єм озброєння, який прямо запрошують українці. Навіть натяку. Лише -- ми допомагаємо.
При цьому знов же Держдеп прямо визнає: "Ми готові допомагати. Це може бути недешево. Але якщо ми не допомагатимемо, це буде ще дорожче. Тому ми продовжуватимемо допомагати сьогодні, завтра, до кінця війни і після неї, бо після цієї війни Україна потребуватиме відновлення."
З.и. Якийсь-то сюр: дії України фактично обумовлені Штатами (арсеналом постачання зброї, фінансів, впливом на партнерів та ін.), але всі рішення Україна визначає сама. Україна визначає лише битися чи не битися. Одразу визначила, що битися. А от результативність і відповідно можливості (цілі) цілком вирішують (регулюють) партнери. Поставками озброєння.
З.з.и. журналіст, який брав інтерв'ю, красень... Фраза *ми розраховуємощо навесні, коли ми очікуємо побачити новий наступ з боку Росії та можливий контрнаступ з боку України, Україна матиме найкращу техніку, найкращу зброю, допомогу з боку Заходу, які дозволять їй мати успіх на полі бою" ---- що означає *ми розраховуємо ... що Україна матиме*???
Як поставите, так і матиме. Як приймете рішення про найкращу зброю (літаки, ударні дрони, ракети), то й матиме. Те, що дозволить мати успіх на полі бої. Сюр...
detroytred написав:Ми готові допомагати. Це може бути недешево. Але якщо ми не допомагатимемо, це буде ще дорожче. Тому ми продовжуватимемо допомагати сьогодні, завтра, до кінця війни і після неї, бо після цієї війни Україна потребуватиме відновлення.
detroytred написав:Ми готові допомагати. Це може бути недешево. Але якщо ми не допомагатимемо, це буде ще дорожче. Тому ми продовжуватимемо допомагати сьогодні, завтра, до кінця війни і після неї, бо після цієї війни Україна потребуватиме відновлення.
чи піднімали проблему Трампа в інтервю?
Да. Чітко вказала, що одна людина не змінить курсу в США. Респи і деми єдині у підтримці України. За це можна не турбуватися.
От тільки я нещодавно прочитав інтерв'ю з ізраїльським посадовцем. З попереднім їх об'єднує банальне -- насамперед інтереси своєї країни... Це звичайно всюди так, але ріже очі. Після високопарних заяв.
А на практиці Джонсон прямо нокаутував -- що допустили війну в Україні...
detroytred написав:Фраза *ми розраховуємощо навесні, коли ми очікуємо побачити новий наступ з боку Росії та можливий контрнаступ з боку України, Україна матиме найкращу техніку, найкращу зброю, допомогу з боку Заходу, які дозволять їй мати успіх на полі бою" ---- що означає *ми розраховуємо ... що Україна матиме*???
Як поставите, так і матиме. Як приймете рішення про найкращу зброю (літаки, ударні дрони, ракети), то й матиме. Те, що дозволить мати успіх на полі бої. Сюр...
abvertaras написав:Дуже дивні відбуваються події останнім часом. Чомусь мені здається, що всім хочуть замилити очі. Мої думки на даний момент: 1. Інфа про замирення в Більді - вкид від Європи і Америки. Спрямований він на РФ з ціллю засунути їм в голову думку: "Захід готовий йти на поступки, треба тільки протриматись до осені". 2. Контрнаступу як такого скоріш за все взагалі не буде. Якось все занадто показово з цими гвардіями наступу і т.д. 3. Захід активно працює по темі Китаю. Китай зараз єдина реальна загроза. Без його підтримки - воєнної і фінансової, РФ гаплик. Хоча всі поголовно кажуть що Китай так і рветься допомогти росії, проте чомусь забувають: а) в Китаї серйозна економічна криза; б) Китай настільки тісно сплетений в економічному плані з США і Європою, що будь-які санкції їх економіку просто доб'ють; в) росія Китаю потрібна ВИКЛЮЧНО! для того щоб не залишитися сам-на-сам з заходом в своїй про-диктаторській парадигмі і ні для чого більше. 4. Економіка росії впевнено загибається. Це не афішують особливо, проте санкції дійсно діють. Дефіцит це дефіцит. Якщо нічого не зміниться, вже до осені (чи співпадіння?) виникнуть питання з фінансуванням силових структур. Звичайно, рядові свинособаки й помиї жерти будуть і не жалітимуться, але що скажуть міліони ментів і ФСБешників.
Моя думка про план заходу: 1. Домовитись з Китаєм (можливо в розмін на кусок росії і її ядерний потенціал) про псевдо-підтримку росії, проте щоб в відповідальний момент китайози х*ла кинули. 2. Ніяких контрнаступів. Виснаження військових сил рф. 3. Байт х*ла на мобілізацію (а то він чогось морозиться). Контрнаступу все-одно не буде, а нагрузка на економіку рф (+незадоволення) збільшиться.
Бажаний результат: Розвал РФ внаслідок економічних проблем і зростаючого незадоволення всіх верств. Шматок Китаю, законні куски Україні, Молдові, Японії, Грузії, решту поділити на смак.
Остаточне формування двополярності з США на одній стороні і Китаю на іншій. Хоча всі чомусь думають, що це буде погано, і Європа і США дуже непогано жили пів століття з СССР по ту сторону. З Китаєм, в усьому зав'язаним на західні ринки, буде набагато легше. Китай приторговуватиме "диктатурою" в державах, які на це поведуться, а США сіятимуть "демократію".
Вас дуже кидає зі сторони в сторону. Якщо не буде ніякого контрнаступу то з якого дива буде розвал РФ? "Економіка росії впевнено загибається. Це не афішують особливо, проте санкції дійсно діють." - те саме слово в слово я чув в 2014/15 роках. У вас коротка пам'ять?
Прокоментую тільки останній абзац: Європа і США і жили прекрасно з СРСР тому що в СРСР була бідося. Рівень життя відрізнявся в разів 10. Окрім воєнної(тим більше перебільшеної американськими генералами для піпла) ніякої загрози СРСР не представляв. Китай інша справа. Китай представляє економічну загрозу! Боязнь США не безпідставна.
buratinyo написав: Я до сих пор вижу, что причина, побудившая кремль во главе с путиным развязать войну с Украиной, до сих пор является тайной за семью печатями. Версии какие-никакие есть этой причины, но обоснованного решения структурированного с доказательствами пока не представлены. Пока.
Какие только версии не выдвигаются! Но единства в них пока нет никакого. Но причина войны ведь существует, по другому быть не может. И чем дальше она не называется, тем четче приходит понимание того, что ее скрывают как в росии, так и в Украине потому что в ней слишком много грязи там, о которой не нужно знать простому народу ни России, ни Украины.
Я ждал, когда ты вылезешь.
Причины СВО простые
Путин хочет уничтожит Украину, как государство и украинцев, как нацию И это рашизм в чистом виде Запомни это
Причини війни - Україна вестернізується, українізується та починає жити краще, ніж фашистський Мордор. При цьому дітки вчать мову, а не язик, Бандеру, а не побєдобєсіє, колядки та Різдво, а не снєгурочку і новий год тощо . А впливу на українську владу через вибори вже нема - нема п"тої колони на кшталт банди регіонатів, опазеже , нема кого проштовхувати в Раду !