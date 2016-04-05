Додано: П'ят 03 бер, 2023 10:30

ВВС: Проте, гадаю, всі дипломати підпишуться під тим, що ніколи не можна говорити "ніколи". Чи припускаєте ви, що є така точка, після якої США таки переглянуть своє рішення бути з Україною до кінця? Наприклад, це буде надто дорого - наприклад, сума підтримки України почне обчислюватись у трильйонах доларів. Або, наприклад, Україна зазнає якоїсь чутливої поразки на полі бою.Андреа Калан: Ви говорите про гроші, а ми дивимося на життя людей. Це не можна порівнювати.Ми готові допомагати. Це може бути недешево. Але якщо ми не допомагатимемо, це буде ще дорожче. Тому ми продовжуватимемо допомагати сьогодні, завтра, до кінця війни і після неї, бо після цієї війни Україна потребуватиме відновлення.ВВС: А якщо українська армія зазнає чутливої поразки, якщо російський наступ виявиться успішним? Адже Росія має величезний мобілізаційний потенціал, у неї друга армія світу, як ми знаємо…Андреа Калан: Я не бачу такого варіанту. Ми бачимо, що українські військові добре захищають свою країну, вони провели дуже успішний контрнаступ. Ми бачимо, скільки військової техніки Росія втратила за цей рік.США й надалі запроваджуватимуть санкції та вживатимуть інших заходів, щоб Росія не могла купити нову військову техніку, не змогла отримати нове обладнання, щоб продовжити свою агресію.Ми розраховуємо, що навесні, коли ми очікуємо побачити новий наступ з боку Росії та можливий контрнаступ з боку України, Україна матиме найкращу техніку, найкращу зброю, допомогу з боку Заходу, які дозволять їй мати успіх на полі бою. Потім, коли Україна отримає найкращі позиції на полі бою, можна буде сісти за стіл дипломатії й отримати найкращі позиції для цих переговорів.___________________________________Єдине, що не сподобалося, те, що Держдеп визнає пряму повну залежність результатів дій Сил Оборони від постачаннь озброєння Штатами, і при цьому навіть приблизно не має внятної відповіді, чому не надається увесь спектр і об'єм озброєння, який прямо запрошують українці.Навіть натяку.Лише -- ми допомагаємо.При цьому знов же Держдеп прямо визнає: "Ми готові допомагати. Це може бути недешево. Але якщо ми не допомагатимемо, це буде ще дорожче. Тому ми продовжуватимемо допомагати сьогодні, завтра, до кінця війни і після неї, бо після цієї війни Україна потребуватиме відновлення."З.и.Якийсь-то сюр: дії України фактично обумовлені Штатами (арсеналом постачання зброї, фінансів, впливом на партнерів та ін.), але всі рішення Україна визначає сама.Україна визначає лише битися чи не битися. Одразу визначила, що битися.А от результативність і відповідно можливості (цілі) цілком вирішують (регулюють) партнери. Поставками озброєння.З.з.и. журналіст, який брав інтерв'ю, красень...Фраза *ми розраховуємощо навесні, коли ми очікуємо побачити новий наступ з боку Росії та можливий контрнаступ з боку України, Україна матиме найкращу техніку, найкращу зброю, допомогу з боку Заходу, які дозволять їй мати успіх на полі бою" ---- що означає *ми розраховуємо ... що Україна матиме*???Як поставите, так і матиме. Як приймете рішення про найкращу зброю (літаки, ударні дрони, ракети), то й матиме. Те, що дозволить мати успіх на полі бої.Сюр...