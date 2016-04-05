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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3667366836693670
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:10

  maxprofit написав:Причини війни - Україна вестернізується, українізується та починає жити краще, ніж фашистський Мордор.
При цьому дітки вчать мову, а не язик, Бандеру, а не побєдобєсіє, колядки та Різдво, а не снєгурочку і новий год тощо .
А впливу на українську владу через вибори вже нема - нема п"тої колони на кшталт банди регіонатів, опазеже , нема кого проштовхувати в Раду !

+100

Питання: вестернізація України є наслідком втрати впливу рфії на Україну, чи втрата впливу є наслідком вестернізації?
Точка відліку 1991 рік. Отримання незалежності.

Чи процеси паралельно йдуть?
І тоді обидва є наслідком чого?

З.и. як в Матриці ... Причина...))
detroytred
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