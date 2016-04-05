maxprofit написав:Причини війни - Україна вестернізується, українізується та починає жити краще, ніж фашистський Мордор. При цьому дітки вчать мову, а не язик, Бандеру, а не побєдобєсіє, колядки та Різдво, а не снєгурочку і новий год тощо . А впливу на українську владу через вибори вже нема - нема п"тої колони на кшталт банди регіонатів, опазеже , нема кого проштовхувати в Раду !
+100
Питання: вестернізація України є наслідком втрати впливу рфії на Україну, чи втрата впливу є наслідком вестернізації? Точка відліку 1991 рік. Отримання незалежності.
Чи процеси паралельно йдуть? І тоді обидва є наслідком чого?
pesikot написав:По-трете, Китай теж не став ринком розширення. Він був ринком виробництва для країн Колективного Заходу. Бо біла (афроамеріканська, мексиканська) людина не бажала робити по 12 годин. А китайська людина бажала
Але ж і з Китаю вже почали виводити виробництво Колективни Захід сказав - будємо робити дорожче, але не в Китаї
Китай не став "ринком розширення" тому що розумний і може протистояти США. Той самий Гугл не працює(не заробляє) в Китаї!
Захід скаже що буде робити дорожче і що? І поступиться ринками дешевим китайським товарам. І все. На моїй роботі усі без виключення користуються телефонами Xiaomi. В середньому ціновому сегменті конкуренції Xiaomi немає. А Захід хоче робити свою продукцію ЩЕ ДОРОЖЧЕ!
Після 2СВ у Заходу не було прямих(не дружніх) конкурентів! Вони сильно розслабились, стандарти виробництва сильно впали.
vitaliian написав:моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи.
Західна допомога(приблизно така як і нам) лилась в Афганістан 10 років! І нічого. Ніяких "вопросов не возникало" . "Зреагували" аж через 10 років.
maxprofit написав:Причини війни - Україна вестернізується, українізується та починає жити краще, ніж фашистський Мордор. При цьому дітки вчать мову, а не язик, Бандеру, а не побєдобєсіє, колядки та Різдво, а не снєгурочку і новий год тощо . А впливу на українську владу через вибори вже нема - нема п"тої колони на кшталт банди регіонатів, опазеже , нема кого проштовхувати в Раду !
+100
Питання: вестернізація України є наслідком втрати впливу рфії на Україну, чи втрата впливу є наслідком вестернізації? Точка відліку 1991 рік. Отримання незалежності.
Чи процеси паралельно йдуть? І тоді обидва є наслідком чого?
З.и. як в Матриці ... Причина...))
Причина, в наслідок якої ми тікаємо геть від маскви - хамська, беспардонна, зухвала, зверхня поведінка расєї при будь-яких двосторонніх стосунках. Як казав Огризко : після перших перемовин офіційних делегацій з расєєю будь-який наш русофільський перемовник стає націоналістом .
vitaliian написав:моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи.
Західна допомога(приблизно така як і нам) лилась в Афганістан 10 років! І нічого. Ніяких "вопросов не возникало" . "Зреагували" аж через 10 років.
vitaliian написав:моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи.
Західна допомога(приблизно така як і нам) лилась в Афганістан 10 років! І нічого. Ніяких "вопросов не возникало" . "Зреагували" аж через 10 років.
Якщо 10 років, то до "останнього українця"
Нажаль я не виключаю такий варіант. Не до останнього звичайно, але населення може скоротитись до 10 мільйонів, з яких 50% будуть пенсіонери.