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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3668366936703671>
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:10

  maxprofit написав:Причини війни - Україна вестернізується, українізується та починає жити краще, ніж фашистський Мордор.
При цьому дітки вчать мову, а не язик, Бандеру, а не побєдобєсіє, колядки та Різдво, а не снєгурочку і новий год тощо .
А впливу на українську владу через вибори вже нема - нема п"тої колони на кшталт банди регіонатів, опазеже , нема кого проштовхувати в Раду !

+100

Питання: вестернізація України є наслідком втрати впливу рфії на Україну, чи втрата впливу є наслідком вестернізації?
Точка відліку 1991 рік. Отримання незалежності.

Чи процеси паралельно йдуть?
І тоді обидва є наслідком чого?

З.и. як в Матриці ... Причина...))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:30

  pesikot написав:По-трете, Китай теж не став ринком розширення. Він був ринком виробництва для країн Колективного Заходу. Бо біла (афроамеріканська, мексиканська) людина не бажала робити по 12 годин.
А китайська людина бажала

Але ж і з Китаю вже почали виводити виробництво
Колективни Захід сказав - будємо робити дорожче, але не в Китаї

Китай не став "ринком розширення" тому що розумний і може протистояти США. Той самий Гугл не працює(не заробляє) в Китаї!

Захід скаже що буде робити дорожче :D :D і що? І поступиться ринками дешевим китайським товарам. І все. На моїй роботі усі без виключення користуються телефонами Xiaomi. В середньому ціновому сегменті конкуренції Xiaomi немає. А Захід хоче робити свою продукцію ЩЕ ДОРОЖЧЕ! :D

Після 2СВ у Заходу не було прямих(не дружніх) конкурентів! Вони сильно розслабились, стандарти виробництва сильно впали.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:36

andrijk777 Зверніть увагу що вже зараз багато виробництв перенесоно до того ж В'єтнаму чи Індії, бо так дешевше.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:43

vitaliian написав:моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи.

Західна допомога(приблизно така як і нам) лилась в Афганістан 10 років! І нічого. Ніяких "вопросов не возникало" . "Зреагували" аж через 10 років.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:47

  detroytred написав:
  maxprofit написав:Причини війни - Україна вестернізується, українізується та починає жити краще, ніж фашистський Мордор.
При цьому дітки вчать мову, а не язик, Бандеру, а не побєдобєсіє, колядки та Різдво, а не снєгурочку і новий год тощо .
А впливу на українську владу через вибори вже нема - нема п"тої колони на кшталт банди регіонатів, опазеже , нема кого проштовхувати в Раду !

+100

Питання: вестернізація України є наслідком втрати впливу рфії на Україну, чи втрата впливу є наслідком вестернізації?
Точка відліку 1991 рік. Отримання незалежності.

Чи процеси паралельно йдуть?
І тоді обидва є наслідком чого?

З.и. як в Матриці ... Причина...))

Причина, в наслідок якої ми тікаємо геть від маскви - хамська, беспардонна, зухвала, зверхня поведінка расєї при будь-яких двосторонніх стосунках. Як казав Огризко : після перших перемовин офіційних делегацій з расєєю будь-який наш русофільський перемовник стає націоналістом .
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:55

  andrijk777 написав:
vitaliian написав:моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи.

Західна допомога(приблизно така як і нам) лилась в Афганістан 10 років! І нічого. Ніяких "вопросов не возникало" . "Зреагували" аж через 10 років.

Якщо 10 років, то до "останнього українця"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:05

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
vitaliian написав:моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи.

Західна допомога(приблизно така як і нам) лилась в Афганістан 10 років! І нічого. Ніяких "вопросов не возникало" . "Зреагували" аж через 10 років.

Якщо 10 років, то до "останнього українця"

Нажаль я не виключаю такий варіант. Не до останнього звичайно, але населення може скоротитись до 10 мільйонів, з яких 50% будуть пенсіонери.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:18

  andrijk777 написав:Нажаль я не виключаю такий варіант. Не до останнього звичайно, але населення може скоротитись до 10 мільйонів, з яких 50% будуть пенсіонери.

ЦЕ ПЕРЕМОГА!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:29

Фляги для армії закуплялися за удесятеро завищеною ціною.
https://glavcom.ua/country/criminal/flj ... 12078.html

западные партнеры скоро сами начнут заниматься закупками, потому что в МО каждый первый вор
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:30

  flyman написав:
  andrijk777 написав:Нажаль я не виключаю такий варіант. Не до останнього звичайно, але населення може скоротитись до 10 мільйонів, з яких 50% будуть пенсіонери.

ЦЕ ПЕРЕМОГА!

Однозначно, на відміну від "зрадницького мінська-2" (як дехто тут заявляв). Думати це не про 73%.
Schmit
 
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