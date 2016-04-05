крім китаю і заходу є і інші виробники. самсунг лідер за продажами.
так що вибір бренду у вас на роботі - це просто хтось гарно працює як група впливу.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:43
крім китаю і заходу є і інші виробники. самсунг лідер за продажами.
так що вибір бренду у вас на роботі - це просто хтось гарно працює як група впливу.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:50
Ксиоми при цене на 10% меньше аналогичного самсунга, гораздо более глючной и забитый рекламой, интегрированной MUI. Перешёл н а самсунг и не жалею.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:30
сегодня на ветке шоу фриков
Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:42
Согласен. Заметил, что у этой группы довольно глупых молодых людей нет конструктива вообще. Несут обычно глупости, выдают желаемое за действительное, не умеют вести диалог, скатываясь на грубости и оскорбления без разумных оснований. Типичные подставные лица.
Твердить одно и тоже без всяких обоснований, отвергая любые альтернативные мнения заранее, к тому же, является верным признаком умственной слабости. Не так ли?
Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:59
это pesikot молодой? ему за 60 давно
Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:01
Нельзя допускать окружения, ни в коем случае. Мариуполь может показаться цветочком, по сравнению с Бахмутом. Рад, что высшее руководство ВСУ принимает трезвые и разумные решения. Главное, чтобы они продолжали быть конструктивными, трезвыми и тщательно взвешенными и продуманными.
Поступившей техники по Будапештскому меморандуму слишком мало еще. Ее качество превосходит кремлевские образцы в Украине, но не на порядки, к сожалению. Это очень критично в контексте того, что численность оккупантов в перспективе на порядок больше, чем солдат в ВСУ. Кстати, думаю, что только этим моментом можно объяснить массовые вбросы в интернет и тв радостных реляций типа техники много зашло уже и русским оккупантам надо будет отрицательно наступать. Очевидно, что целью вбросов было посеять определенную панику среди оккупантов и потенциальных мобиков по росии, которые точно мониторят наши сми, надеясь на утечки важной информации про вооружения, моральное состояние ВСУ.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:18
У зекоманди просто немає вибору. Зараз вони розуміють, що якщо зупинитись на тому, що є, щось підписати - їх просто з'їдять за злитий майже без бою Південь з найбільшою в Європі АЕС, за поруйновані північні області... А так поки війна - "неначасі".
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