Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:01

Дюрі-бачі написав: З Бахмута виводять деякі підрозділи. Цікаво чи довго будуть дезінформувати, як було із Соледаром, чи таки скажуть правду. З Бахмута виводять деякі підрозділи. Цікаво чи довго будуть дезінформувати, як було із Соледаром, чи таки скажуть правду.

Нельзя допускать окружения, ни в коем случае. Мариуполь может показаться цветочком, по сравнению с Бахмутом. Рад, что высшее руководство ВСУ принимает трезвые и разумные решения. Главное, чтобы они продолжали быть конструктивными, трезвыми и тщательно взвешенными и продуманными.Поступившей техники по Будапештскому меморандуму слишком мало еще. Ее качество превосходит кремлевские образцы в Украине, но не на порядки, к сожалению. Это очень критично в контексте того, что численность оккупантов в перспективе на порядок больше, чем солдат в ВСУ. Кстати, думаю, что только этим моментом можно объяснить массовые вбросы в интернет и тв радостных реляций типа техники много зашло уже и русским оккупантам надо будет отрицательно наступать. Очевидно, что целью вбросов было посеять определенную панику среди оккупантов и потенциальных мобиков по росии, которые точно мониторят наши сми, надеясь на утечки важной информации про вооружения, моральное состояние ВСУ.