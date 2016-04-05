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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3668366936703671
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:43

  andrijk777 написав:Захід скаже що буде робити дорожче :D :D і що? І поступиться ринками дешевим китайським товарам. І все. На моїй роботі усі без виключення користуються телефонами Xiaomi. В середньому ціновому сегменті конкуренції Xiaomi немає. А Захід хоче робити свою продукцію ЩЕ ДОРОЖЧЕ! :D


крім китаю і заходу є і інші виробники. самсунг лідер за продажами.
так що вибір бренду у вас на роботі - це просто хтось гарно працює як група впливу.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:50

  mephala написав:
  andrijk777 написав:Захід скаже що буде робити дорожче :D :D і що? І поступиться ринками дешевим китайським товарам. І все. На моїй роботі усі без виключення користуються телефонами Xiaomi. В середньому ціновому сегменті конкуренції Xiaomi немає. А Захід хоче робити свою продукцію ЩЕ ДОРОЖЧЕ! :D


крім китаю і заходу є і інші виробники. самсунг лідер за продажами.
так що вибір бренду у вас на роботі - це просто хтось гарно працює як група впливу.

Ксиоми при цене на 10% меньше аналогичного самсунга, гораздо более глючной и забитый рекламой, интегрированной MUI. Перешёл н а самсунг и не жалею.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:30

  Schmit написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:Нажаль я не виключаю такий варіант. Не до останнього звичайно, але населення може скоротитись до 10 мільйонів, з яких 50% будуть пенсіонери.

ЦЕ ПЕРЕМОГА!

Однозначно, на відміну від "зрадницького мінська-2" (як дехто тут заявляв). Думати це не про 73%.

сегодня на ветке шоу фриков :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:42

  flyman написав: знищити і асимілювати,
у вас протиріччя в логіці



Согласен. Заметил, что у этой группы довольно глупых молодых людей нет конструктива вообще. Несут обычно глупости, выдают желаемое за действительное, не умеют вести диалог, скатываясь на грубости и оскорбления без разумных оснований. Типичные подставные лица.

Твердить одно и тоже без всяких обоснований, отвергая любые альтернативные мнения заранее, к тому же, является верным признаком умственной слабости. Не так ли?
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:59

  buratinyo написав:
  flyman написав: знищити і асимілювати,
у вас протиріччя в логіці



Согласен. Заметил, что у этой группы довольно глупых молодых людей нет конструктива вообще. Несут обычно глупости, выдают желаемое за действительное, не умеют вести диалог, скатываясь на грубости и оскорбления без разумных оснований. Типичные подставные лица.

Твердить одно и тоже без всяких обоснований, отвергая любые альтернативные мнения заранее, к тому же, является верным признаком умственной слабости. Не так ли?

это pesikot молодой? ему за 60 давно
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:01

  Дюрі-бачі написав:З Бахмута виводять деякі підрозділи. Цікаво чи довго будуть дезінформувати, як було із Соледаром, чи таки скажуть правду.


Нельзя допускать окружения, ни в коем случае. Мариуполь может показаться цветочком, по сравнению с Бахмутом. Рад, что высшее руководство ВСУ принимает трезвые и разумные решения. Главное, чтобы они продолжали быть конструктивными, трезвыми и тщательно взвешенными и продуманными.

Поступившей техники по Будапештскому меморандуму слишком мало еще. Ее качество превосходит кремлевские образцы в Украине, но не на порядки, к сожалению. Это очень критично в контексте того, что численность оккупантов в перспективе на порядок больше, чем солдат в ВСУ. Кстати, думаю, что только этим моментом можно объяснить массовые вбросы в интернет и тв радостных реляций типа техники много зашло уже и русским оккупантам надо будет отрицательно наступать. Очевидно, что целью вбросов было посеять определенную панику среди оккупантов и потенциальных мобиков по росии, которые точно мониторят наши сми, надеясь на утечки важной информации про вооружения, моральное состояние ВСУ.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:18

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:
  flyman написав:ЦЕ ПЕРЕМОГА!

Однозначно, на відміну від "зрадницького мінська-2" (як дехто тут заявляв). Думати це не про 73%.

Іронія долі в тому що Зе-команда не проти воювати "до останнього українця".
Мінськ-2/3 чомусь вважається зрадою/поразкою і вони в цьому переконали народ. Альтернатива Мінську - війна "до перемоги".
Як мінімум Подоляк готовий воювати до останнього українця.

У зекоманди просто немає вибору. Зараз вони розуміють, що якщо зупинитись на тому, що є, щось підписати - їх просто з'їдять за злитий майже без бою Південь з найбільшою в Європі АЕС, за поруйновані північні області... А так поки війна - "неначасі".
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Поступившей техники по Будапештскому меморандуму слишком мало еще.

Ну чого, московського лендлізу вже було чимало, особливо в Харківській області, чекаємо на китайський...
Повилазили ватні консерви, на зраду, як мухи на лайно.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:41

  vitaliian написав:
  buratinyo написав:
  flyman написав: знищити і асимілювати,
у вас протиріччя в логіці



Согласен. Заметил, что у этой группы довольно глупых молодых людей нет конструктива вообще. Несут обычно глупости, выдают желаемое за действительное, не умеют вести диалог, скатываясь на грубости и оскорбления без разумных оснований. Типичные подставные лица.

Твердить одно и тоже без всяких обоснований, отвергая любые альтернативные мнения заранее, к тому же, является верным признаком умственной слабости. Не так ли?

это pesikot молодой? ему за 60 давно

Нє расстанусь с камсамолам
Буду вєчна маладим (с)
flyman
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  #<1 ... 3668366936703671
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