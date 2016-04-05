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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:43
крім китаю і заходу є і інші виробники. самсунг лідер за продажами.
так що вибір бренду у вас на роботі - це просто хтось гарно працює як група впливу.
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mephala
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:50
mephala написав:
крім китаю і заходу є і інші виробники. самсунг лідер за продажами.
так що вибір бренду у вас на роботі - це просто хтось гарно працює як група впливу.
Ксиоми при цене на 10% меньше аналогичного самсунга, гораздо более глючной и забитый рекламой, интегрированной MUI. Перешёл н а самсунг и не жалею.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:30
Schmit написав: flyman написав: andrijk777 написав:
Нажаль я не виключаю такий варіант. Не до останнього звичайно, але населення може скоротитись до 10 мільйонів, з яких 50% будуть пенсіонери.
ЦЕ ПЕРЕМОГА!
Однозначно, на відміну від "зрадницького мінська-2" (як дехто тут заявляв). Думати це не про 73%.
сегодня на ветке шоу фриков
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:42
flyman написав: знищити і асимілювати
,
у вас протиріччя в логіці
Согласен. Заметил, что у этой группы довольно глупых молодых людей нет конструктива вообще. Несут обычно глупости, выдают желаемое за действительное, не умеют вести диалог, скатываясь на грубости и оскорбления без разумных оснований. Типичные подставные лица.
Твердить одно и тоже без всяких обоснований, отвергая любые альтернативные мнения заранее, к тому же, является верным признаком умственной слабости. Не так ли?
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 14:59
buratinyo написав: flyman написав: знищити і асимілювати
,
у вас протиріччя в логіці
Согласен. Заметил, что у этой группы довольно глупых молодых людей нет конструктива вообще. Несут обычно глупости, выдают желаемое за действительное, не умеют вести диалог, скатываясь на грубости и оскорбления без разумных оснований. Типичные подставные лица.
Твердить одно и тоже без всяких обоснований, отвергая любые альтернативные мнения заранее, к тому же, является верным признаком умственной слабости. Не так ли?
это pesikot молодой? ему за 60 давно
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:01
Дюрі-бачі написав:
З Бахмута виводять деякі підрозділи. Цікаво чи довго будуть дезінформувати, як було із Соледаром, чи таки скажуть правду.
Нельзя допускать окружения, ни в коем случае. Мариуполь может показаться цветочком, по сравнению с Бахмутом. Рад, что высшее руководство ВСУ принимает трезвые и разумные решения. Главное, чтобы они продолжали быть конструктивными, трезвыми и тщательно взвешенными и продуманными.
Поступившей техники по Будапештскому меморандуму слишком мало еще. Ее качество превосходит кремлевские образцы в Украине, но не на порядки, к сожалению. Это очень критично в контексте того, что численность оккупантов в перспективе на порядок больше, чем солдат в ВСУ. Кстати, думаю, что только этим моментом можно объяснить массовые вбросы в интернет и тв радостных реляций типа техники много зашло уже и русским оккупантам надо будет отрицательно наступать. Очевидно, что целью вбросов было посеять определенную панику среди оккупантов и потенциальных мобиков по росии, которые точно мониторят наши сми, надеясь на утечки важной информации про вооружения, моральное состояние ВСУ.
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buratinyo
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:18
andrijk777 написав: Schmit написав: flyman написав:
ЦЕ ПЕРЕМОГА!
Однозначно, на відміну від "зрадницького мінська-2" (як дехто тут заявляв). Думати це не про 73%.
Іронія долі в тому що Зе-команда не проти воювати "до останнього українця".
Мінськ-2/3 чомусь вважається зрадою/поразкою і вони в цьому переконали народ. Альтернатива Мінську - війна "до перемоги".
Як мінімум Подоляк готовий воювати до останнього українця.
У зекоманди просто немає вибору. Зараз вони розуміють, що якщо зупинитись на тому, що є, щось підписати - їх просто з'їдять за злитий майже без бою Південь з найбільшою в Європі АЕС, за поруйновані північні області... А так поки війна - "неначасі".
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:31
buratinyo написав:
Поступившей техники по Будапештскому меморандуму слишком мало еще.
Ну чого, московського лендлізу вже було чимало, особливо в Харківській області, чекаємо на китайський...
Повилазили ватні консерви, на зраду, як мухи на лайно.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:41
vitaliian написав: buratinyo написав: flyman написав: знищити і асимілювати
,
у вас протиріччя в логіці
Согласен. Заметил, что у этой группы довольно глупых молодых людей нет конструктива вообще. Несут обычно глупости, выдают желаемое за действительное, не умеют вести диалог, скатываясь на грубости и оскорбления без разумных оснований. Типичные подставные лица.
Твердить одно и тоже без всяких обоснований, отвергая любые альтернативные мнения заранее, к тому же, является верным признаком умственной слабости. Не так ли?
это pesikot молодой? ему за 60 давно
Нє расстанусь с камсамолам
Буду вєчна маладим (с)
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2
Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:23
Скільки коштує орк?
У Мін’юсті заявили, що на утримання одного полоненого витрачається близько 10 тис. грн на місяць
"Є витрати на одяг, медзабезпечення, їжу, комунальні послуги, а також на облаштування місця утримання, персонал, охорону".
Це в 1.5 рази більше, ніж мінімальна зарплата в Україні.
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