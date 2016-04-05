🧐Цікава стаття на the Economist про танки і ворога:
📖Під час Другої Світової радянський союз втратив 80 тисяч танків, але через власне потужне виробництвом завершив війну з більшою кількістю танків, ніж біло на початку війни.
А зараз: 💥 рф втратила значну кількість танків у війні з Україною, за різними оцінками їх знищено від 1 700 до понад 3 250 одиниць.
🤏У них залишилася лише одна фабрика танків - Уралвагонзавод, яка випускає лише 20 танків на місяць. 📈Щоб задовольнити попит, рф збільшила темпи відновлення старих танків, із чотирьох ремонтних заводів відновлюють близько 17 танків кожен на місяць. 🤣Ще намагаються запустити два заводи з ремонту бронетехніки мають запустити роботу в найближчі місяці. 👎Незважаючи на те, що рф хоче відновлювати близько 90 старих танків на місяць, вона втрачає орієнтовно 150 танків щомісяця. 💥 Недостача запчастин, особливо напівпровідників, може ускладнити виробництво. 💥 Нові відремонтовані танки можуть не мати високотехнологічного обладнання та містити деталі з різних моделей.
Коротше ворог, буде стикається з постійним зменшенням якісного та кількісного складу свого танкового флоту, і їх виробництво може не врятувати ситуацію.
У Мін’юсті заявили, що на утримання одного полоненого витрачається близько 10 тис. грн на місяць
"Є витрати на одяг, медзабезпечення, їжу, комунальні послуги, а також на облаштування місця утримання, персонал, охорону".
Це в 1.5 рази більше, ніж мінімальна зарплата в Україні.
це нормальні витрати, в США витрати на одного ув'язненого на рік в середньому 33274$ (тобто 2772,8 $ на місяць) бачу витрати за 2015р (на 2023р приблизно 3000дол, тобто 100 на день, це як у флая на місяць)
A common measure used by states to understand this cost is the “average cost per inmate,” calculated by taking the total state spending on prisons and dividing it by the average daily prison population. This figure represents the amount the state spends annually, on average, to staff and maintain the prisons and provide all prison services. Among the 45 states that provided data (representing 1.29 million of the 1.33 million total people incarcerated in all 50 state prison systems), the total cost per inmate averaged $33,274 and ranged from a low of $14,780 in Alabama to a high of $69,355 in New York. Eight states—Alaska, California, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, New York, Rhode Island, and Vermont—had a cost per inmate above $50,000.14 Eighteen, mostly southern, states had costs less than $25,000, while 19 states had costs between $25,000 and $50,000 (see Table 1).
🧐Цікава стаття на the Economist про танки і ворога:
📖Під час Другої Світової радянський союз втратив 80 тисяч танків, але через власне потужне виробництвом завершив війну з більшою кількістю танків, ніж біло на початку війни.
А зараз: 💥 рф втратила значну кількість танків у війні з Україною, за різними оцінками їх знищено від 1 700 до понад 3 250 одиниць.
🤏У них залишилася лише одна фабрика танків - Уралвагонзавод, яка випускає лише 20 танків на місяць. 📈Щоб задовольнити попит, рф збільшила темпи відновлення старих танків, із чотирьох ремонтних заводів відновлюють близько 17 танків кожен на місяць. 🤣Ще намагаються запустити два заводи з ремонту бронетехніки мають запустити роботу в найближчі місяці. 👎Незважаючи на те, що рф хоче відновлювати близько 90 старих танків на місяць, вона втрачає орієнтовно 150 танків щомісяця. 💥 Недостача запчастин, особливо напівпровідників, може ускладнити виробництво. 💥 Нові відремонтовані танки можуть не мати високотехнологічного обладнання та містити деталі з різних моделей.
Коротше ворог, буде стикається з постійним зменшенням якісного та кількісного складу свого танкового флоту, і їх виробництво може не врятувати ситуацію.
про танки, Південня Корея випускає не тільки дешеві але якісні смартфони, вона на двугому місті у світі будівництві танків (у 2023 мабудь вже на першому) скільки танків на рік створює параша?
How quickly can Russia rebuild its tank fleet?
This means that, although Russia can only build 20 new tanks a month, it may soon be able to resurrect 90 or so a month from its boneyards. Still, that would not make up for the estimated 150 it is losing each month, according to analysis by Oryx. And production may be hampered by shortages of parts.
польша планує будувати коhейські танки K2 Black Panther (єскпортна ціна 8,5млн дол)
Leopard 2A7+: €13–15 million (The price for a brand new Leopard 2a7+ is around €14 million ($15.8 million) M1 Abrams: $10-11 million
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 03 бер, 2023 18:17, всього редагувалось 1 раз.
В Перми на двоих подростков и их родителей составили протоколы из-за акции в память о Борисе Немцове. 27 февраля подростков Георгия и Дмитрия задержали и доставили в отдел полиции № 6. В тот день один из них вывесил баннер с надписью «Борись 1959-2015». Второй юноша только сфотографировал баннер. На взрослых составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. На подростков — о нарушении правил размещения на зданиях агитационных и иных информационных материалов.
flyman написав: знищити і асимілювати, у вас протиріччя в логіці
Согласен. Заметил, что у этой группы довольно глупых молодых людей нет конструктива вообще. Несут обычно глупости, выдают желаемое за действительное, не умеют вести диалог, скатываясь на грубости и оскорбления без разумных оснований. Типичные подставные лица.
Твердить одно и тоже без всяких обоснований, отвергая любые альтернативные мнения заранее, к тому же, является верным признаком умственной слабости. Не так ли?
Я достаточно долго слушал "альтернативные мнения" от любителей русского мира. Таких, как ты
И мы все получили рашистское вторжение. Со смертями людей, разрушениями
И тогда, ты говорил о умственной слабости, не жалеющих любить русский мир. И сейчас, ты говоришь тоже самое
Так может проблема в тебе ? в твоей умственной отсталости и в нежелании признавать очевидные факты ?