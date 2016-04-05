|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:30
pesikot написав: antey1969 написав:
Сколько выделяется на бумаге - понятно, сколько реально доходит - вопрос.
К тому же, все что заявляют из высоких кабинетов, обычно яйца выеденого не стоит.
Уверен, что пленных содержат вполне нормально, но не до такой степени, как рисует Минюст.
Ты так переживаешь за пленных россиян, чтобы их не обделили
Но по цифрам за пенсионеров ты не переживаешь
Не на часі, розумію
может он и цветочки к танку "доехавшему до Берлина" принес?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12986
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 891 раз.
- Подякували: 1412 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:45
‼Вирішальна битва між росією та Україною буде цієї весни і вона стане останньою до закінчення війни, — Буданов
За словами голови ГУР, якщо російські військові не досягнуть своєї мети цієї весни, в росії закінчаться інструменти для війни.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17014
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2114 раз.
- Подякували: 3004 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:54
konstantin kirovograd написав: vitaliian написав:
У Мін’юсті заявили, що на утримання одного полоненого витрачається близько 10 тис. грн на місяць
"Є витрати на одяг, медзабезпечення, їжу, комунальні послуги, а також на облаштування місця утримання, персонал, охорону".
Це в 1.5 рази більше, ніж мінімальна зарплата в Україні.
один зек как 3-4 пенсии пенса....это конечно пздц,если учесть что пенсу ещё и комуналку с лекарствами нужно покупать с пенсии а на зоне убийцы,педофилы в тепле вяляться и ремонтируют на больнички их на шару
2 пенсії
Ну і зарплата охорони та персонала це не на їду і розваги зк.
Приблизно так само і західні витрати. Коли США визначають витрати на Афганістан, то потрібно розуміти, що понад 90% цих грошей ідуть в то ж США - зарплати військовим, замовлення ВПК, соціалка ветеранам і т.д і т.п.
mephala написав:
крім китаю і заходу є і інші виробники. самсунг лідер за продажами.
так що вибір бренду у вас на роботі - це просто хтось гарно працює як група впливу.
Динаміка така:
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5657
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 879 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|113451
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|482977
|
|
|1
|4925
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|