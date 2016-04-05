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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:30
pesikot написав: antey1969 написав:
Сколько выделяется на бумаге - понятно, сколько реально доходит - вопрос.
К тому же, все что заявляют из высоких кабинетов, обычно яйца выеденого не стоит.
Уверен, что пленных содержат вполне нормально, но не до такой степени, как рисует Минюст.
Ты так переживаешь за пленных россиян, чтобы их не обделили
Но по цифрам за пенсионеров ты не переживаешь
Не на часі, розумію
может он и цветочки к танку "доехавшему до Берлина" принес?
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:45
‼Вирішальна битва між росією та Україною буде цієї весни і вона стане останньою до закінчення війни, — Буданов
За словами голови ГУР, якщо російські військові не досягнуть своєї мети цієї весни, в росії закінчаться інструменти для війни.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:54
konstantin kirovograd написав: vitaliian написав:
У Мін’юсті заявили, що на утримання одного полоненого витрачається близько 10 тис. грн на місяць
"Є витрати на одяг, медзабезпечення, їжу, комунальні послуги, а також на облаштування місця утримання, персонал, охорону".
Це в 1.5 рази більше, ніж мінімальна зарплата в Україні.
один зек как 3-4 пенсии пенса....это конечно пздц,если учесть что пенсу ещё и комуналку с лекарствами нужно покупать с пенсии а на зоне убийцы,педофилы в тепле вяляться и ремонтируют на больнички их на шару
2 пенсії
Ну і зарплата охорони та персонала це не на їду і розваги зк.
Приблизно так само і західні витрати. Коли США визначають витрати на Афганістан, то потрібно розуміти, що понад 90% цих грошей ідуть в то ж США - зарплати військовим, замовлення ВПК, соціалка ветеранам і т.д і т.п.
mephala написав:
крім китаю і заходу є і інші виробники. самсунг лідер за продажами.
так що вибір бренду у вас на роботі - це просто хтось гарно працює як група впливу.
Динаміка така:
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:22
Ой+ написав:
Динаміка така:
Я не так давно приблизно про це ж і писав.
Відповіді були стандартні: "за миску рису", "вкрали технології", "в них бідні сільські райони", "та що вони можуть без США".
Та плювали вони на ці бідні райони!
Не зможуть ніколи півтора мільярди жити так, як в Швейцарії чи Люксембурзі.
І китайці це розуміють і не витрачають свої зусилля на популізм та толерастію.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:32
Starikan написав: Ой+ написав:
Динаміка така:
Я не так давно приблизно про це ж і писав.
Відповіді були стандартні: "за миску рису", "вкрали технології", "в них бідні сільські райони", "та що вони можуть без США".
Та плювали вони на ці бідні райони!
Не зможуть ніколи півтора мільярди жити так, як в Швейцарії чи Люксембурзі.
І китайці це розуміють і не витрачають свої зусилля на популізм та толерастію.
є одна голанська фірма, яка робить обладнання для виготовлення чіпів, і ... обігнали Захід... анало-говнєт
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:39
Ой+ написав:
Динаміка така:
запад начал много ресурсов тупо проедать после развала совка задабривая избирателей.
китай не тратит ресурсы на заигрывания с электоратом естественно бросив все на знаменитый лозунг до боли нам знакомый - догнать и перегнать.
чем все это закончится - ХЗ.
а если вспомнить что начали с мобильников - я юзал сяоми. тухлый китай. через 2 года тупо сдох и все. и кто из моих знакомых юзал - тоже больше 3 лет не пережил ни у кого. а были случаи что и после 1 года на свалку отправлялся из-за постоянных глюко-траблов.
так что если вся их наука работает как сяоми - то это совок №2.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:01
mephala написав:
кто из моих знакомых юзал - тоже больше 3 лет не пережил ни у кого
За три роки смарт морально старіє.
А може в тому і задум, щоб купляли новий (і не тільки смарт)?
Starikan написав:
І китайці це розуміють і не витрачають свої зусилля на популізм та толерастію.
Китайці своїм і не тільки своїм "зіркам" забезпечують вельми високі стандарти. Син працював якийсь час в Китаї програмістом в техногіганті, то все по найвищому розряду.
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