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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:45
‼Вирішальна битва між росією та Україною буде цієї весни і вона стане останньою до закінчення війни, — Буданов
За словами голови ГУР, якщо російські військові не досягнуть своєї мети цієї весни, в росії закінчаться інструменти для війни.
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vitaliian
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 19:54
konstantin kirovograd написав: vitaliian написав:
У Мін’юсті заявили, що на утримання одного полоненого витрачається близько 10 тис. грн на місяць
"Є витрати на одяг, медзабезпечення, їжу, комунальні послуги, а також на облаштування місця утримання, персонал, охорону".
Це в 1.5 рази більше, ніж мінімальна зарплата в Україні.
один зек как 3-4 пенсии пенса....это конечно пздц,если учесть что пенсу ещё и комуналку с лекарствами нужно покупать с пенсии а на зоне убийцы,педофилы в тепле вяляться и ремонтируют на больнички их на шару
2 пенсії
Ну і зарплата охорони та персонала це не на їду і розваги зк.
Приблизно так само і західні витрати. Коли США визначають витрати на Афганістан, то потрібно розуміти, що понад 90% цих грошей ідуть в то ж США - зарплати військовим, замовлення ВПК, соціалка ветеранам і т.д і т.п.
mephala написав:
крім китаю і заходу є і інші виробники. самсунг лідер за продажами.
так що вибір бренду у вас на роботі - це просто хтось гарно працює як група впливу.
Динаміка така:
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:22
Ой+ написав:
Динаміка така:
Я не так давно приблизно про це ж і писав.
Відповіді були стандартні: "за миску рису", "вкрали технології", "в них бідні сільські райони", "та що вони можуть без США".
Та плювали вони на ці бідні райони!
Не зможуть ніколи півтора мільярди жити так, як в Швейцарії чи Люксембурзі.
І китайці це розуміють і не витрачають свої зусилля на популізм та толерастію.
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Starikan
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:32
Starikan написав: Ой+ написав:
Динаміка така:
Я не так давно приблизно про це ж і писав.
Відповіді були стандартні: "за миску рису", "вкрали технології", "в них бідні сільські райони", "та що вони можуть без США".
Та плювали вони на ці бідні райони!
Не зможуть ніколи півтора мільярди жити так, як в Швейцарії чи Люксембурзі.
І китайці це розуміють і не витрачають свої зусилля на популізм та толерастію.
є одна голанська фірма, яка робить обладнання для виготовлення чіпів, і ... обігнали Захід... анало-говнєт
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:39
Ой+ написав:
Динаміка така:
запад начал много ресурсов тупо проедать после развала совка задабривая избирателей.
китай не тратит ресурсы на заигрывания с электоратом естественно бросив все на знаменитый лозунг до боли нам знакомый - догнать и перегнать.
чем все это закончится - ХЗ.
а если вспомнить что начали с мобильников - я юзал сяоми. тухлый китай. через 2 года тупо сдох и все. и кто из моих знакомых юзал - тоже больше 3 лет не пережил ни у кого. а были случаи что и после 1 года на свалку отправлялся из-за постоянных глюко-траблов.
так что если вся их наука работает как сяоми - то это совок №2.
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mephala
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:01
mephala написав:
кто из моих знакомых юзал - тоже больше 3 лет не пережил ни у кого
За три роки смарт морально старіє.
А може в тому і задум, щоб купляли новий (і не тільки смарт)?
Starikan написав:
І китайці це розуміють і не витрачають свої зусилля на популізм та толерастію.
Китайці своїм і не тільки своїм "зіркам" забезпечують вельми високі стандарти. Син працював якийсь час в Китаї програмістом в техногіганті, то все по найвищому розряду.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:44
Ой+ написав: mephala написав:
кто из моих знакомых юзал - тоже больше 3 лет не пережил ни у кого
За три роки смарт морально старіє.
Скоріше старіє його хазяїн
В мене сяомі валявся років 6, зрідка ним користувався. Останній рік користуюсь часто. Нормально працює, ніякого старіння не відчуваю. Хіба що не всі додатки встановлюються на 7 андроїд. Але це їх проблеми, перестановкою ОС заморачуватись не збираюсь
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:53
В Украине могут объявить целевую мобилизацию
В этом случае на службу могут призвать людей для ликвидации последствий боевых действий, не участвовавших в военных действиях, но желающих быть вовлечены в защиту Родины.
В задачи мобилизованных будет входить:
📍 Ликвидация последствий военных действий на пострадавших территориях.
📍 Определять населенные пункты и территории, нуждающиеся в проведении гуманитарного разминирования, маркировать опасные территории.
📍Также они будут принимать меры по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:56
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Schmit
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:00
Schmit що саме думать?
ви грали в шахмати? Що в шахматах головне перемога , чи перемога з максимом кількістью фігур?
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Goodman
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