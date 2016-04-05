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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:00
Интересно, какой боевой опыт у китайской армии. И какая надёжность вооружения, такая же как их развалюхи чери ку ку?
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beee
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:01
vitaliian написав:
В Украине могут объявить целевую мобилизацию
В этом случае на службу могут призвать людей для ликвидации последствий боевых действий, не участвовавших в военных действиях, но желающих быть вовлечены в защиту Родины.
В задачи мобилизованных будет входить:
📍 Ликвидация последствий военных действий на пострадавших территориях.
📍 Определять населенные пункты и территории, нуждающиеся в проведении гуманитарного разминирования, маркировать опасные территории.
📍Также они будут принимать меры по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения.
Могут, и даже вроде бы как пробовали.
Осенью телемарафон радовал аудиторию все нарастающими цифрами бойцов в "армии восстановления". Потом все куда-то пропало.
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antey1969
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:03
Вова предпочёл защититься мирными. Он же сам сказал, защищать пустые города сложнее
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beee
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:04
beee написав:
Интересно, какой боевой опыт у китайской армии. И какая надёжность вооружения, такая же как их развалюхи чери ку ку?
Россия не думает о таком.
Россия уповает на наследие и наличие большого кол-ва собственного ЯО.
Можно не иметь армии, можно ничего не иметь, а бравировать кол-вом боеголовок.
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Китаю мир более важен. Более ценен в деньгах.
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Goodman
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:06
beee написав:
Интересно, какой боевой опыт у китайской армии. И какая надёжность вооружения, такая же как их развалюхи чери ку ку?
Лучше бы нам этого никогда не узнать даже из репортажей ТВ.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:09
Goodman написав:Schmit
що саме думать?
ви грали в шахмати? Що в шахматах головне перемога , чи перемога з максимом кількістью фігур?
В шахматах - може і так, але коли на кону життя - вибачайте.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:12
beee написав:
Вова предпочёл защититься мирными. Он же сам сказал, защищать пустые города сложнее
Питання навіть не у цьому.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:16
Goodman написав:Schmit
що саме думать?
ви грали в шахмати? Що в шахматах головне перемога , чи перемога з максимом кількістью фігур?
до останнього українця,
тільки біда, в РФ більше фігур
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 03 бер, 2023 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:16
beee написав:
Интересно, какой боевой опыт у китайской армии. И какая надёжность вооружения, такая же как их развалюхи чери ку ку?
нулевой. Китайцы по природе рабы, а значит трусливые. Высока вероятность что побегут от первых прилетов арты.
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vitaliian
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:18
flyman написав:
до останнього українця,
тільки біда, в РФ більше фігур
пропоную відвідати армію і послухати курс Тактика ВОЙСК СВ,
до останнього українця - це роzzкий наратив.
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Goodman
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