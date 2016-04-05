RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 36723673367436753676>
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно, какой боевой опыт у китайской армии. И какая надёжность вооружения, такая же как их развалюхи чери ку ку?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 17.12.22
Подякував: 31 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:01

  vitaliian написав:
В Украине могут объявить целевую мобилизацию

В этом случае на службу могут призвать людей для ликвидации последствий боевых действий, не участвовавших в военных действиях, но желающих быть вовлечены в защиту Родины.

В задачи мобилизованных будет входить:

📍 Ликвидация последствий военных действий на пострадавших территориях.
📍 Определять населенные пункты и территории, нуждающиеся в проведении гуманитарного разминирования, маркировать опасные территории.
📍Также они будут принимать меры по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения.


Могут, и даже вроде бы как пробовали.
Осенью телемарафон радовал аудиторию все нарастающими цифрами бойцов в "армии восстановления". Потом все куда-то пропало.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11779
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 3511 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Schmit написав:Бернс - я предупредил Зеленского
Думай-те, хоча це неначасі.
Вова предпочёл защититься мирными. Он же сам сказал, защищать пустые города сложнее
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 17.12.22
Подякував: 31 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:04

  beee написав:Интересно, какой боевой опыт у китайской армии. И какая надёжность вооружения, такая же как их развалюхи чери ку ку?

Россия не думает о таком.
Россия уповает на наследие и наличие большого кол-ва собственного ЯО.
Можно не иметь армии, можно ничего не иметь, а бравировать кол-вом боеголовок.
------
Китаю мир более важен. Более ценен в деньгах.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5787
З нами з: 23.11.14
Подякував: 737 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:06

  beee написав:Интересно, какой боевой опыт у китайской армии. И какая надёжность вооружения, такая же как их развалюхи чери ку ку?

Лучше бы нам этого никогда не узнать даже из репортажей ТВ.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11779
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 3511 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:09

  Goodman написав:Schmit що саме думать?
ви грали в шахмати? Що в шахматах головне перемога , чи перемога з максимом кількістью фігур?

В шахматах - може і так, але коли на кону життя - вибачайте.
Schmit
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:12

  beee написав:
Schmit написав:Бернс - я предупредил Зеленского
Думай-те, хоча це неначасі.
Вова предпочёл защититься мирными. Он же сам сказал, защищать пустые города сложнее

Питання навіть не у цьому.
Schmit
 
Повідомлень: 3503
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:16

  Goodman написав:Schmit що саме думать?
ви грали в шахмати? Що в шахматах головне перемога , чи перемога з максимом кількістью фігур?

до останнього українця,
тільки біда, в РФ більше фігур
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 03 бер, 2023 22:16, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30889
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1454 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:16

  beee написав:Интересно, какой боевой опыт у китайской армии. И какая надёжность вооружения, такая же как их развалюхи чери ку ку?

нулевой. Китайцы по природе рабы, а значит трусливые. Высока вероятность что побегут от первых прилетов арты.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17021
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2115 раз.
Подякували: 3004 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:до останнього українця,
тільки біда, в РФ більше фігур

пропоную відвідати армію і послухати курс Тактика ВОЙСК СВ,
до останнього українця - це роzzкий наратив.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5787
З нами з: 23.11.14
Подякував: 737 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 36723673367436753676>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 113453
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 482982
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4925
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.