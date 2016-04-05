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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3673367436753676>
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:нулевой. Китайцы по природе рабы, а значит трусливые. Высока вероятность что побегут от первых прилетов арты.

Зачем ему воевать? он влезет посредником, сядет за стол и получит в тисячу раз больше, чем военной силой. Компартия КНР самая богатая в мире, купит Путина , при случае с патрохами.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:23

  Goodman написав:
  flyman написав:до останнього українця,
тільки біда, в РФ більше фігур

пропоную відвідати армію і послухати курс Тактика ВОЙСК СВ,
до останнього українця - це роzzкий наратив.


  Goodman написав:Schmit що саме думать?
ви грали в шахмати? Що в шахматах головне перемога , чи перемога з максимом кількістью фігур?


отже Goodman роzzкий іпсошник
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:26

flyman коли дупа підгорає , це добре.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:до останнього українця,
тільки біда, в РФ більше фігур

Я не розумію: навіщо право власності тим, хто бояться захищати себе та своє майно?
Може без довідки із ТЦК заборонити купляти нерухомість, автомобілі та взагалі оформлювати банківські рахунки - щоб працювали хіба що за їжу.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:35

  Goodman написав:flyman коли дупа підгорає , це добре.

А коли хата підгорить від прильоту, теж добре буде?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 03 бер, 2023 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:37

  vitaliian написав:
Скільки коштує орк?

У Мін’юсті заявили, що на утримання одного полоненого витрачається близько 10 тис. грн на місяць

"Є витрати на одяг, медзабезпечення, їжу, комунальні послуги, а також на облаштування місця утримання, персонал, охорону".

Це в 1.5 рази більше, ніж мінімальна зарплата в Україні.

Согласен с antey1969 - вопрос, сколько реально тратится на пленных, а сколько ...
По состоянию на 2023 год минимальная пенсия составляет 2093 гривны, а максимальная пенсия – 20930 гривен.

https://24tv.ua/economy/ru/pensija-v-uk ... 4_n2261344
Почти половина украинских пенсионеров получают пенсии ниже 3000 гривен

https://hvylya.net/news/267958-minimalnaya-pensiya-4400-griven-kto-imeet-pravo-na-povyshennuyu-vyplatu
С учётом этих цифр 10 тыс на пленного как-то многовато.

P.s. Кстати, давно не смотрел, но сейчас на сайте ПФУ не вижу никаких сообщений и никакой статистики. Куда они делись?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:И какая надёжность вооружения, такая же как их развалюхи чери ку ку?
була не дуже, але вони оголосили п'ятирічку по повному переозброєнні і чоловіків масово всіх женуть на полігон згадувати бойовий досвід.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:40

  ЛАД написав:С учётом этих цифр 10 тыс на пленного как-то многовато.
но выход есть, пенсам надо сдаться в плен и получить прибавочку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:40

:arrow:
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 03 бер, 2023 22:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:нулевой. Китайцы по природе рабы, а значит трусливые. Высока вероятность что побегут от первых прилетов арты.

практика показала, що навіть ч.мобіки записують відео, але не розбігаються і сміло йдуть на убій в атаку.
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