Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:21
vitaliian написав:
нулевой. Китайцы по природе рабы, а значит трусливые. Высока вероятность что побегут от первых прилетов арты.
Зачем ему воевать? он влезет посредником, сядет за стол и получит в тисячу раз больше, чем военной силой. Компартия КНР самая богатая в мире, купит Путина , при случае с патрохами.
Goodman
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:23
Goodman написав: flyman написав:
до останнього українця,
тільки біда, в РФ більше фігур
пропоную відвідати армію і послухати курс Тактика ВОЙСК СВ,
до останнього українця - це роzzкий наратив.
Goodman написав: Schmit
що саме думать?
ви грали в шахмати? Що в шахматах головне перемога , чи перемога з максимом кількістью фігур?
отже Goodman роzzкий іпсошник
flyman
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:26
flyman коли дупа підгорає , це добре.
Goodman
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:35
flyman написав:
до останнього українця,
тільки біда, в РФ більше фігур
Я не розумію: навіщо право власності тим, хто бояться захищати себе та своє майно?
Може без довідки із ТЦК заборонити купляти нерухомість, автомобілі та взагалі оформлювати банківські рахунки - щоб працювали хіба що за їжу.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:35
Goodman написав: flyman
коли дупа підгорає , це добре.
А коли хата підгорить від прильоту, теж добре буде?
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Schmit
в П'ят 03 бер, 2023 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:37
vitaliian написав:
Скільки коштує орк?
У Мін’юсті заявили, що на утримання одного полоненого витрачається близько 10 тис. грн на місяць "Є витрати на одяг, медзабезпечення, їжу, комунальні послуги, а також на облаштування місця утримання, персонал, охорону". Це в 1.5 рази більше, ніж мінімальна зарплата в Україні.
Согласен с
antey1969
- вопрос, сколько реально тратится на пленных, а сколько ...
По состоянию на 2023 год
минимальная пенсия составляет 2093 гривны, а максимальная пенсия – 20930 гривен. https://24tv.ua/economy/ru/pensija-v-uk ... 4_n2261344 Почти половина украинских пенсионеров получают пенсии ниже 3000 гривен https://hvylya.net/news/267958-minimalnaya-pensiya-4400-griven-kto-imeet-pravo-na-povyshennuyu-vyplatu
С учётом этих цифр 10 тыс на пленного как-то многовато.
P.s. Кстати, давно не смотрел, но сейчас на сайте ПФУ не вижу никаких сообщений и никакой статистики. Куда они делись?
ЛАД
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:38
beee написав:
И какая надёжность вооружения, такая же как их развалюхи чери ку ку?
була не дуже, але вони оголосили п'ятирічку по повному переозброєнні і чоловіків масово всіх женуть на полігон згадувати бойовий досвід.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:40
ЛАД написав:
С учётом этих цифр 10 тыс на пленного как-то многовато.
но выход есть, пенсам надо сдаться в плен и получить прибавочку.
vitaliian
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:40
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flyman
в П'ят 03 бер, 2023 22:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:40
vitaliian написав:
нулевой. Китайцы по природе рабы, а значит трусливые. Высока вероятность что побегут от первых прилетов арты.
практика показала, що навіть ч.мобіки записують відео, але не розбігаються і сміло йдуть на убій в атаку.
Дюрі-бачі
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