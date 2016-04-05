В селе Сушаны Брянской области разгорелся бой не с украинскими диверсантами, а с российскими военными, которые пытались дезертировать из армии и перейти на украинскую сторону.



Наш источник в ФСБ рассказал детали происшествия. Мы сначала не поверили в его информацию, но нам ее подтвердили еще два собеседника – в службе и в Минобороны. Потому мы решили опубликовать эти данные.



Бой в Сушанах разгорелся между сотрудниками спецслужб и нашими же военными. Точнее, дезертирами. По словам сотрудника ФСБ, группа военных примерно из 60 человек (в нее входят как мобилизованные, так и опытные кадровые бойцы) накануне вечером дезертировала из места расположения, решила уйти на территорию Украины и сдаться в плен украинским силовикам. Причина – в том, что военных в скором времени собирались отправить на фронт в ДНР (по разным данным, под Артемовск (Бахмут) или под Угледар). Они решили дезертировать, чтобы сохранить свои жизни. Но уйти на Украину не удалось, силовики настигли их еще на территории России, разгорелся бой.



Для того, чтобы скрыть факт дезертирства, и была придумана версия про украинскую ДРГ. Наш источник в Минобороны утверждает, что вражеские диверсанты не заходят на территорию России такими большими группами, так как это «просто глупо».



Сейчас сотрудники ФСБ и военные собираются уничтожить группу дезертиров. После этого часть погибших, скорее всего, переоденут в украинскую форму. Часть же просто похоронят «по-тихому», как выразился наш собеседник. Для медиа будет разыграна история с украинской ДРГ, что, по мнению силовиков, может дать как минимум моральное преимущество в ходе СВО.



Кстати, данных о погибших и раненых среди мирных жителей у нас нет.

