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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3673367436753676
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:40

  ЛАД написав:С учётом этих цифр 10 тыс на пленного как-то многовато.

Ви думаєте, яйця кілограмами тільки для армії закуповують?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:43

  Denik написав:
  flyman написав:до останнього українця,
тільки біда, в РФ більше фігур

Я не розумію: навіщо право власності тим, хто бояться захищати себе та своє майно?
Може без довідки із ТЦК заборонити купляти нерухомість, автомобілі та взагалі оформлювати банківські рахунки - щоб працювали хіба що за їжу.

прихильник чучхе чи червоний кхмер?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:45

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:нулевой. Китайцы по природе рабы, а значит трусливые. Высока вероятность что побегут от первых прилетов арты.

практика показала, що навіть ч.мобіки записують відео, але не розбігаються і сміло йдуть на убій в атаку.

видео в интернете это 0,00001% от того что происходит на линии фронта, маловато для выводов. я перестал кидать видео с вражеских ресурсов, народу не нравится. Там достаточно кстати любых, обычно стоит группа орков и либо жалуется, либо заявляет, что отказываются воевать.

Свеженькое
https://t.me/ToBeOr_Official/10925

Ещё есть такая инфа
В селе Сушаны Брянской области разгорелся бой не с украинскими диверсантами, а с российскими военными, которые пытались дезертировать из армии и перейти на украинскую сторону.

Наш источник в ФСБ рассказал детали происшествия. Мы сначала не поверили в его информацию, но нам ее подтвердили еще два собеседника – в службе и в Минобороны. Потому мы решили опубликовать эти данные.

Бой в Сушанах разгорелся между сотрудниками спецслужб и нашими же военными. Точнее, дезертирами. По словам сотрудника ФСБ, группа военных примерно из 60 человек (в нее входят как мобилизованные, так и опытные кадровые бойцы) накануне вечером дезертировала из места расположения, решила уйти на территорию Украины и сдаться в плен украинским силовикам. Причина – в том, что военных в скором времени собирались отправить на фронт в ДНР (по разным данным, под Артемовск (Бахмут) или под Угледар). Они решили дезертировать, чтобы сохранить свои жизни. Но уйти на Украину не удалось, силовики настигли их еще на территории России, разгорелся бой.

Для того, чтобы скрыть факт дезертирства, и была придумана версия про украинскую ДРГ. Наш источник в Минобороны утверждает, что вражеские диверсанты не заходят на территорию России такими большими группами, так как это «просто глупо».

Сейчас сотрудники ФСБ и военные собираются уничтожить группу дезертиров. После этого часть погибших, скорее всего, переоденут в украинскую форму. Часть же просто похоронят «по-тихому», как выразился наш собеседник. Для медиа будет разыграна история с украинской ДРГ, что, по мнению силовиков, может дать как минимум моральное преимущество в ходе СВО.

Кстати, данных о погибших и раненых среди мирных жителей у нас нет.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 бер, 2023 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:51

  flyman написав:
  Denik написав:
  flyman написав:до останнього українця,
тільки біда, в РФ більше фігур

Я не розумію: навіщо право власності тим, хто бояться захищати себе та своє майно?
Може без довідки із ТЦК заборонити купляти нерухомість, автомобілі та взагалі оформлювати банківські рахунки - щоб працювали хіба що за їжу.

прихильник чучхе чи червоний кхмер?

шо ви. це ж наш захистник з фронту
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:стоит группа орков и либо жалуется,
а потім приходить звістка, что 90% групи загинуло при штурмі, як ч.мобіки з Іркутська
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 22:56

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:стоит группа орков и либо жалуется,
а потім приходить звістка, что 90% групи загинуло при штурмі

По крайней мере есть большие сомнения в их добровольной смелости.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 23:00

vitaliian ніхто про героїзм і не говорить, скоріш стадний інстинкт. Але кількість ч.мобіків які покірно загинули при штурмі на порядки більше ніж кількість ч.мобіків які здались в полон, чи засуджені за дезертирство.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 23:05

  Дюрі-бачі написав:vitaliian ніхто про героїзм і не говорить, скоріш стадний інстинкт. Але кількість ч.мобіків які покірно загинули при штурмі на порядки більше ніж кількість ч.мобіків які здались в полон, чи засуджені за дезертирство.

я не встречал ни перых ни вторых цифр, так же мне не попадалось что именно делают с дезертирами (полагаю их расстреливают поэтому некому снять и выложить видосик).

Но факты как мобики по 2му разу попадают в плен есть. То есть плен системно не спасает их от войны, к тому же после плена там скорее всего томный допрос фсб, с повреждением внутренних органов. Из всех вариантов самые безобидные умереть или выжить в бою.

Аппарат подавления свободы думаю, там работает безотказно. Было бы странно оставить какую то лазейку для дезертиров, туда полармии утекло бы.
vitaliian
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