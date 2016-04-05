Дюрі-бачі написав:vitaliian ніхто про героїзм і не говорить, скоріш стадний інстинкт. Але кількість ч.мобіків які покірно загинули при штурмі на порядки більше ніж кількість ч.мобіків які здались в полон, чи засуджені за дезертирство.
мне не попадалось что именно на рф делают с дезертирами (полагаю их расстреливают, поэтому некому снять и выложить видосик об их жизни).
Но факты как мобики по 2му разу попадают в плен есть. То есть плен системно не спасает их от войны, к тому же после плена там скорее всего томный допрос фсб, с повреждением внутренних органов. Из всех вариантов самые безобидные умереть или выжить в бою.
Аппарат подавления свободы там работает безотказно. Было бы странно оставить какую то лазейку для дезертиров, туда полармии утекло бы.
Upd
Майже 10 тисяч роzzіян попросили, щоб їх взяли в полон. Український координаційний штаб по питанням поводження з військовополоненими заявив, що отримав 9836 звернень від солдат ереф. Вони просили про добровільну сдачу в полон. Також в штабі додали, що окрім самих військових туди звертаються їх родичі і близькі. BBC
Почти половина украинских пенсионеров получают пенсии ниже 3000 гривен
Меня всегда интересовала эта половина. Одноклассница всю жизнь работала машинисткой. Пенсия 3500. Мать младшей невестки - лаборанткой в диспансере. 5000+ Да, у них большой стаж. А многие наши пенсионеры со стажем 30 лет считают себя героями труда.
США: В супермаркете, в который мы обычно ходим, за кассами стоят пара старичков моего возраста (70+). Работают и считают это правильным и нужным для себя. Мне даже немного стыдно перед ними, что в 74 ушел на пенсию.
Starikan написав:США: В супермаркете, в который мы обычно ходим, за кассами стоят пара старичков моего возраста (70+). Работают и считают это правильным и нужным для себя. Мне даже немного стыдно перед ними, что в 74 ушел на пенсию.
mephala написав:кто из моих знакомых юзал - тоже больше 3 лет не пережил ни у кого
За три роки смарт морально старіє. А може в тому і задум, щоб купляли новий (і не тільки смарт)?
если бы они все отхаживали три года то я бы согласился. но три года без проблем отхаживали редкие экземпляры. моему самсу 5 лет. я не заметил морального старения хотя в скорости придется менять - близится час когда на 9 андроид перестанут выходить обновы.