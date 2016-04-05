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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3673367436753676
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 23:05

  Дюрі-бачі написав:vitaliian ніхто про героїзм і не говорить, скоріш стадний інстинкт. Але кількість ч.мобіків які покірно загинули при штурмі на порядки більше ніж кількість ч.мобіків які здались в полон, чи засуджені за дезертирство.

мне не попадалось что именно на рф делают с дезертирами (полагаю их расстреливают, поэтому некому снять и выложить видосик об их жизни).

Но факты как мобики по 2му разу попадают в плен есть. То есть плен системно не спасает их от войны, к тому же после плена там скорее всего томный допрос фсб, с повреждением внутренних органов. Из всех вариантов самые безобидные умереть или выжить в бою.

Аппарат подавления свободы там работает безотказно. Было бы странно оставить какую то лазейку для дезертиров, туда полармии утекло бы.

Upd
Майже 10 тисяч роzzіян попросили, щоб їх взяли в полон.
Український координаційний штаб по питанням поводження з військовополоненими заявив, що отримав 9836 звернень від солдат ереф.
Вони просили про добровільну сдачу в полон. Також в штабі додали, що окрім самих військових туди звертаються їх родичі і близькі.
BBC

https://t.me/The3rdForceUA/15390
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 01:19

  ЛАД написав:
Почти половина украинских пенсионеров получают пенсии ниже 3000 гривен

Меня всегда интересовала эта половина.
Одноклассница всю жизнь работала машинисткой. Пенсия 3500.
Мать младшей невестки - лаборанткой в диспансере. 5000+
Да, у них большой стаж. А многие наши пенсионеры со стажем 30 лет считают себя героями труда.

США: В супермаркете, в который мы обычно ходим, за кассами стоят пара старичков моего возраста (70+). Работают и считают это правильным и нужным для себя. Мне даже немного стыдно перед ними, что в 74 ушел на пенсию.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 01:39

  Starikan написав:США: В супермаркете, в который мы обычно ходим, за кассами стоят пара старичков моего возраста (70+). Работают и считают это правильным и нужным для себя. Мне даже немного стыдно перед ними, что в 74 ушел на пенсию.

Звісно правильно. Та була б робота...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 04:51

  Ой+ написав:
  mephala написав:кто из моих знакомых юзал - тоже больше 3 лет не пережил ни у кого

За три роки смарт морально старіє.
А може в тому і задум, щоб купляли новий (і не тільки смарт)?


если бы они все отхаживали три года то я бы согласился. но три года без проблем отхаживали редкие экземпляры.
моему самсу 5 лет. я не заметил морального старения :roll:
хотя в скорости придется менять - близится час когда на 9 андроид перестанут выходить обновы.
mephala
 
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