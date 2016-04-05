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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3674367536763677>
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 23:05

  Дюрі-бачі написав:vitaliian ніхто про героїзм і не говорить, скоріш стадний інстинкт. Але кількість ч.мобіків які покірно загинули при штурмі на порядки більше ніж кількість ч.мобіків які здались в полон, чи засуджені за дезертирство.

мне не попадалось что именно на рф делают с дезертирами (полагаю их расстреливают, поэтому некому снять и выложить видосик об их жизни).

Но факты как мобики по 2му разу попадают в плен есть. То есть плен системно не спасает их от войны, к тому же после плена там скорее всего томный допрос фсб, с повреждением внутренних органов. Из всех вариантов самые безобидные умереть или выжить в бою.

Аппарат подавления свободы там работает безотказно. Было бы странно оставить какую то лазейку для дезертиров, туда полармии утекло бы.

Upd
Майже 10 тисяч роzzіян попросили, щоб їх взяли в полон.
Український координаційний штаб по питанням поводження з військовополоненими заявив, що отримав 9836 звернень від солдат ереф.
Вони просили про добровільну сдачу в полон. Також в штабі додали, що окрім самих військових туди звертаються їх родичі і близькі.
BBC

https://t.me/The3rdForceUA/15390
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 01:19

  ЛАД написав:
Почти половина украинских пенсионеров получают пенсии ниже 3000 гривен

Меня всегда интересовала эта половина.
Одноклассница всю жизнь работала машинисткой. Пенсия 3500.
Мать младшей невестки - лаборанткой в диспансере. 5000+
Да, у них большой стаж. А многие наши пенсионеры со стажем 30 лет считают себя героями труда.

США: В супермаркете, в который мы обычно ходим, за кассами стоят пара старичков моего возраста (70+). Работают и считают это правильным и нужным для себя. Мне даже немного стыдно перед ними, что в 74 ушел на пенсию.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 01:39

  Starikan написав:США: В супермаркете, в который мы обычно ходим, за кассами стоят пара старичков моего возраста (70+). Работают и считают это правильным и нужным для себя. Мне даже немного стыдно перед ними, что в 74 ушел на пенсию.

Звісно правильно. Та була б робота...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 04:51

  Ой+ написав:
  mephala написав:кто из моих знакомых юзал - тоже больше 3 лет не пережил ни у кого

За три роки смарт морально старіє.
А може в тому і задум, щоб купляли новий (і не тільки смарт)?


если бы они все отхаживали три года то я бы согласился. но три года без проблем отхаживали редкие экземпляры.
моему самсу 5 лет. я не заметил морального старения :roll:
хотя в скорости придется менять - близится час когда на 9 андроид перестанут выходить обновы.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 06:46

  ЛАД написав:
По состоянию на 2023 год минимальная пенсия составляет 2093 гривны, а максимальная пенсия – 20930 гривен.

Почти половина украинских пенсионеров получают пенсии ниже 3000 гривен

С учётом этих цифр 10 тыс на пленного как-то многовато.
P.s. Кстати, давно не смотрел, но сейчас на сайте ПФУ не вижу никаких сообщений и никакой статистики. Куда они делись?

Повторю для вас - полонений не отримує 10000 на життя, а більшу частину іде на оплату охоронців і т.д.
А витрати на пенсіонера це не тільки пенсія, а і б-ть субсидій та пільг, б-ть витрат на медицину, непряме дотування занижених тарифів на ком. послуги, те ж забезпечення частки безпеки силовими структурами і ще багато чого. Якщо би теперішні пенсіонери в свій час поставили на ноги більшу кількість дітей, забезпечили економічний, політичний та всілякий інший добробут, а ці багаточисельні діти будучи дорослими успішно працювали та примножували нажите, то була би можливість платити більші пенсії. А так, більша частина того, що платиться, то це за рахунок грантів та кредитів, значну частину яку би мали віддавати ще менш чисельні внуки сьогоднішніх пенсіонерів.
  Starikan написав:США: В супермаркете, в который мы обычно ходим, за кассами стоят пара старичков моего возраста (70+).

Мене деколи вражають картинки, коли такі досить поважного віку працівники в західних автосервісах, будовах і т.д.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 08:49

vitaliian


Незважаючи на те, що рф хоче відновлювати близько 90 старих танків на місяць, вона втрачає орієнтовно 150 танків щомісяця.


Давайте послухаємо флуманів, вкладників та інших втомлених без весняного Єгипту та літньої Греції, і на пару років підпишемо мир. Хай кацапи спокійно накоплять нові пару тисяч танків, виготовлять стільки ж калібрів та інших Х-101, візьмуть у Ірана 5 тисяч Шахедів, набудують К-52, зроблять із чмобіків військових, заведуть через Босфор ще дві «Москви».
Головне щоб флуману дали можливість за ці два роки виїхати. А ви що, думали для чого флуманам перемир’я якнайшвидше? Чому вони тут співають «до останнього українця»?? Я тільки не розумію одного, чому флумани до сих пір мають право писати оце рашисське лайно «війна з НАТО до останнього українця», «північна Корея в Україні» , «К.О.» .
Флуман, тобі вже вистачає світла? Нема К.О. енергосистеми?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:12

  Hotab написав:...
Головне щоб флуману дали можливість за ці два роки виїхати. А ви що, думали для чого флуманам перемир’я якнайшвидше? Чому вони тут співають «до останнього українця»?? Я тільки не розумію одного, чому флумани до сих пір мають право писати оце рашисське лайно «війна з НАТО до останнього українця», «північна Корея в Україні» , «К.О.» .
Флуман, тобі вже вистачає світла? Нема К.О. енергосистеми?

Чому посадовці по цей час мають право обкрадати державу, штовхаючи її в протилежний бік від європи?
Danaan
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:29

Danaan ,


Чому посадовці по цей час мають право обкрадати державу



Тобто якщо ваш неслухняний син ніяк не перестане курити траву, то ваша дружина може закрити очі, що ви мочитесь мимо унітаза? Бо і так у вас не все ідеально?? До чого це питання?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Мене деколи вражають картинки, коли такі досить поважного віку працівники в західних автосервісах, будовах і т.д.

в Испании в портах(Валенсия, Барселона) работали ветерани 55+...летом они повально уходили в отпуск (+35с днем сердце не выдерживает) и тогда им на смену на 2 иесяца приходили студенты (19-22), при том были даже несколько девушек (которые в первый раз в глаза видели твистлоки и тернбаклы и не понимали, что с этим делать)

на бригаду из 30 студентов оставляли одного опытного стивидора (40+) и так работали не одно лето. Проблема на западе в том, что пенсы -это портовая мафия (профсоюзы за них) и у молодежи нет шансов, хотя зарплаты там выше среднего по стране. Незнаю как сегодня а лет 70 с 1940х большинство докеров в Нью-Йорке были этнические итальянцы (и они этим гордились, что их дети будут тоже докерами)
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:48

  Danaan написав:Чому посадовці по цей час мають право обкрадати державу, штовхаючи її в протилежний бік від європи?

Не зрозуміло, що в держави украли Коболев і Пивоварський, а от ті, що зараз крадуть кілограмами - неначасі.
Пане Резніков, пропонуємо казати, що 7,9 долара - то була ціна за тонну 🙂 ті, хто довіряють владі - повірять!
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 04 бер, 2023 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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