RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3674367536763677
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:57

  Ой+ написав:. Якщо би теперішні пенсіонери в свій час поставили на ноги більшу кількість дітей, забезпечили економічний, політичний та всілякий інший добробут,
рождаемость начала падать с урбанизацией. Тяжело в квартире 30-50 м2 растить 3+ детей. Опять же специфика занятости, в селах работа была рядом с домом, поэтому можно было пригладывать за детьми, в обед сбегать домой, нередко детей брали с собой на работу, где они целый день развлекались дыроколом. И бабушки-дедушки, тети-дяди жили недалеко, могли присмотреть.

В городах детей на работу брать не принято, поэтому поле школы они предоставлены сами себе. Проблема не в пенсах, а в урбанизации. Под детей нужно создавать отдельную инфраструктуру, а не просто садики-школы. В Китае уже к этому пришли. Там в школе ребенок проводит целый день, где вместе с учебой активные игры, развлечения, конкурсы, праздники.

Дети это будущее. Совок не вкладывал деньги в будущее, поэтому рухнул.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17022
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2115 раз.
Подякували: 3004 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3674367536763677
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 113466
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 482999
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4927
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3844)
04.03.2023 09:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.