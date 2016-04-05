рождаемость начала падать с урбанизацией. Тяжело в квартире 30-50 м2 растить 3+ детей. Опять же специфика занятости, в селах работа была рядом с домом, поэтому можно было пригладывать за детьми, в обед сбегать домой, нередко детей брали с собой на работу, где они целый день развлекались дыроколом. И бабушки-дедушки, тети-дяди жили недалеко, могли присмотреть.
В городах детей на работу брать не принято, поэтому поле школы они предоставлены сами себе. Проблема не в пенсах, а в урбанизации. Под детей нужно создавать отдельную инфраструктуру, а не просто садики-школы. В Китае уже к этому пришли. Там в школе ребенок проводит целый день, где вместе с учебой активные игры, развлечения, конкурсы, праздники.
Дети это будущее. Совок не вкладывал деньги в будущее, поэтому рухнул.