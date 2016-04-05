|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 04 бер, 2023 09:57
Ой+ написав:
. Якщо би теперішні пенсіонери в свій час поставили на ноги більшу кількість дітей, забезпечили економічний, політичний та всілякий інший добробут,
рождаемость начала падать с урбанизацией. Тяжело в квартире 30-50 м2 растить 3+ детей. Опять же специфика занятости, в селах работа была рядом с домом, поэтому можно было пригладывать за детьми, в обед сбегать домой, нередко детей брали с собой на работу, где они целый день развлекались дыроколом. И бабушки-дедушки, тети-дяди жили недалеко, могли присмотреть.
В городах детей на работу брать не принято, поэтому поле школы они предоставлены сами себе. Проблема не в пенсах, а в урбанизации. Под детей нужно создавать отдельную инфраструктуру, а не просто садики-школы. В Китае уже к этому пришли. Там в школе ребенок проводит целый день, где вместе с учебой активные игры, развлечения, конкурсы, праздники.
Дети это будущее. Совок не вкладывал деньги в будущее, поэтому рухнул.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17025
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2115 раз.
- Подякували: 3004 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 бер, 2023 10:12
путлер хочет обменять оккупированные части Запорожской и Херсонской областей на Крым, с последующим выводом войск ВС РФ с этих территорий, — британская разведка
Основная цель Путина — это сохранить своё лицо и не потерять власть, вторая, не менее важная, это отмена санкций Запада и в этом ему поможет только освобождение Запорожской и Херсонской областей, считают в британской разведке.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17025
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2115 раз.
- Подякували: 3004 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 бер, 2023 10:21
Hotab написав:Danaan
,
Чому посадовці по цей час мають право обкрадати державу
Тобто якщо ваш неслухняний син ніяк не перестане курити траву, то ваша дружина може закрити очі, що ви мочитесь мимо унітаза? Бо і так у вас не все ідеально?? До чого це питання?
Корупція породжує "флуманів". Він бачить батальйони "Монако" та "Дубаї", яйця по 17, фляги по х10, його хапають на вулиці та закидують у бус. І в нього немає ніякого бажання віддавати своє життя за це. Адже він "вільний народе, вільної країни", але є нюанс.
Якщо він "вільний", то чого в нього немає можливості розпоряджатися своїм життям, а "наближенні" можуть?
При такому рівні корупції до ЄС не візьмуть, а "флуменів" буде ставати все більше.
-
Danaan
-
-
- Повідомлень: 774
- З нами з: 27.02.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 бер, 2023 10:21
отмена санкций Запада
О, забув ще цей пункт до всіх тих радощів від флуманів у випадку перемир‘я.
Він бачить батальйони "Монако" та "Дубаї", яйця по 17
Корупція була і буде (в тій чи іншій мірі) у всіх країнах, у всі епохи, при різних устроях.
Але підхід «поки не піде отой (неважливо хто саме, завжди є ті, хто не пішов) - я теж не піду» - це не більше ніж труслива відмазка. Просто хтось розуміє, що «якщо не я, то хто», і флумани «хай хтось замість мене». Буде розказувати про не такий тцк, про когось, хто не пішов і т.д. А головне воняти, чому цю державу захищати не потрібно.
породжує "флуманів
Так, звичайнісіньке виродження нації. Але не треба виродків вважати нормою. «ой, ну що поробиш, така вже в нас країна.. йди сюди флуман на ручки, не плач, ось тобі цукерка, не слухай поганого хотаба, скоро поїдеш в свою Польщу, успіх за тебе повоює, не плач»
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 04 бер, 2023 11:05, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8659
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 1923 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 04 бер, 2023 10:30
vitaliian написав:
путлер хочет обменять оккупированные части Запорожской и Херсонской областей на Крым, с последующим выводом войск ВС РФ с этих территорий, — британская разведка
Основная цель Путина — это сохранить своё лицо и не потерять власть, вторая, не менее важная, это отмена санкций Запада и в этом ему поможет только освобождение Запорожской и Херсонской областей, считают в британской разведке.
Это я вам рассказывал и без британской разведки. Если честно они немного недоговаривают. Кроме Крыма они хотят оставить Донецкую и Луганскую область. Теневые переговоры давно идут и не всегда с нами. Разговор примерно в таком тоне: "вы отступаете с донецкой, луганской области, мы с запорожской,херсонской. Все происходит с ожесточенными боями, что бы ни у кого не закралась мысль сомнения и было все макс реалистично." Только не понятно что потом? Линии разграничения между Донбассом и Крымом с постоянными перестрелками? А куда денутся обстрелы украинских городов калибрами, Х55, шахидами и пр? В общем наши против. Американцы с европейцами думают. Вообще вопрос окончания войны не видится в любом виде.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3357
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 бер, 2023 10:48
otg написав:
Это я вам рассказывал и без британской разведки
я это слышал с 2014 обменять Крым на ДНР/ЛНР
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17025
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2115 раз.
- Подякували: 3004 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 бер, 2023 11:12
Hotab написав:
Але підхід «поки не піде отой (неважливо хто саме, завжди є ті, хто не пішов) - я теж не піду» - це не більше ніж труслива відмазка. Просто хтось розуміє, що «якщо не я, то хто», і флумани «хай хтось замість мене». Буде розказувати про не такий тцк, про когось, хто не пішов і т.д. А головне воняти, чому цю державу захищати не потрібно.
До речі, це і є демократія, свободи.
Це і є контраргументом, що Україна не перетворюється в КНДР. Навіть під час воєнного стану.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26216
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 бер, 2023 11:17
vitaliian написав: otg написав:
Это я вам рассказывал и без британской разведки
я это слышал с 2014 обменять Крым на ДНР/ЛНР
Это не то. Речь про нынешние реалии. То что путлер добивался признания Крыма это понятно. Ну я уже рассказывал. Его не столько интересует Крым как вся Украина. В тех реалиях Крым должен был послужить лишь как прецедент и демонстрацией слабости Украины. Что в свою очередь позволило б дальше захватывать Украину. Сегодня уже реалии другие и цели у него другие. Война показала что он не может захватить всю Украину сегодня. Нужна передышка с максимальным ущербом для Украины. Вот его предложение этому бы и послужило. Хотя это один из вариантов. Там ему на стол приносят пачками всяких возможных предложений. От крайне радикальных (типа ударов по Лондону ЯО) до таких о которых говорилось выше.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3357
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 бер, 2023 11:18
detroytred написав: Hotab написав:
Але підхід «поки не піде отой (неважливо хто саме, завжди є ті, хто не пішов) - я теж не піду» - це не більше ніж труслива відмазка. Просто хтось розуміє, що «якщо не я, то хто», і флумани «хай хтось замість мене». Буде розказувати про не такий тцк, про когось, хто не пішов і т.д. А головне воняти, чому цю державу захищати не потрібно.
До речі, це і є демократія, свободи.
Це і є контраргументом, що Україна не перетворюється в КНДР. Навіть під час воєнного стану.
Парадокс: муха воняє, що живе в північній Кореї, проте його не посадили і не розстріляли ні за ці слова, ні за небажання захищати свою державу.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8659
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 1923 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 04 бер, 2023 11:36
otg написав:
. Там ему на стол приносят пачками всяких возможных предложений.
вы ж нас информируйте о каждой пачке, ок? Может даже ветку отдельную запилите. Потому что здесь ценный инсайд утонет в троллинге муха.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17025
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2115 раз.
- Подякували: 3004 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|113471
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|483001
|
|
|1
|4927
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|