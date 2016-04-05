Додано: Суб 04 бер, 2023 11:17

vitaliian написав: otg написав: Это я вам рассказывал и без британской разведки Это я вам рассказывал и без британской разведки я это слышал с 2014 обменять Крым на ДНР/ЛНР я это слышал с 2014 обменять Крым на ДНР/ЛНР

Это не то. Речь про нынешние реалии. То что путлер добивался признания Крыма это понятно. Ну я уже рассказывал. Его не столько интересует Крым как вся Украина. В тех реалиях Крым должен был послужить лишь как прецедент и демонстрацией слабости Украины. Что в свою очередь позволило б дальше захватывать Украину. Сегодня уже реалии другие и цели у него другие. Война показала что он не может захватить всю Украину сегодня. Нужна передышка с максимальным ущербом для Украины. Вот его предложение этому бы и послужило. Хотя это один из вариантов. Там ему на стол приносят пачками всяких возможных предложений. От крайне радикальных (типа ударов по Лондону ЯО) до таких о которых говорилось выше.