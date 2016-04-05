Hotab написав:Парадокс: муха воняє, що живе в північній Кореї, проте його не посадили і не розстріляли ні за ці слова, ні за небажання захищати свою державу.
Саме це я і підкреслив.
В нас навіть доходить до гротексного: *Комік заявив, що його не гризуть сумління совісті, адже зараз він живе в «комфортній психологічній обстановці». Щегель розсекретив, що наразі перебуває у Туреччині.
«Я в Туреччині. З*бався, як пацюк. У мене три повістки. Мої повістки – це дві з Рахова і одна з Надвірної. Я не боюсь воєнкомів… Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу і знайшов собі спосіб з*батися і пожити в комфортній психологічній обстановці», - сказав Щегель.