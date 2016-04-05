Hotab написав:Парадокс: муха воняє, що живе в північній Кореї, проте його не посадили і не розстріляли ні за ці слова, ні за небажання захищати свою державу.
Саме це я і підкреслив.
В нас навіть доходить до гротексного: *Комік заявив, що його не гризуть сумління совісті, адже зараз він живе в «комфортній психологічній обстановці». Щегель розсекретив, що наразі перебуває у Туреччині.
«Я в Туреччині. З*бався, як пацюк. У мене три повістки. Мої повістки – це дві з Рахова і одна з Надвірної. Я не боюсь воєнкомів… Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу і знайшов собі спосіб з*батися і пожити в комфортній психологічній обстановці», - сказав Щегель.
Дюрі-бачі написав:Знайшов цікаву статтю Медіазони, як за надлишковими свадьбами оцінили, що план по ч.мобіках перевиконаний і насправді нахватали не 300 а 527 тис.
☠️ РФ втратила понад 200 000 осіб. Убито та поранено 1800 офіцерів, - командувач НАТО в Європі Каволі
Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що масштаби війни проти України неймовірні, а росіяни втратили понад 2000 основних бойових танків. Каволі також зазначив, що понад 200 000 осіб було вбито або поранено, серед яких — понад 1800 офіцерів.
Також, як заявив генерал, армія Росії випускає понад 23 000 артилерійських снарядів на добу.
"Якщо хтось приходить з танком, ви теж повинні мати танк. Проте один з уроків холодної війни полягає в тому, що точність зброї - це те, що має значення. Крім того, важлива виробнича потужність оборонної промисловості. Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше", - сказав він.
vitaliian написав:вы ж нас информируйте о каждой пачке, ок? Может даже ветку отдельную запилите. Потому что здесь ценный инсайд утонет в троллинге муха.
Это не инсайд. Сия инфа общедоступна и при желании ее может найти любой умеющий хоть немного пользоваться источниками и и анализировать информацию. Если Вы заметили, пишу здесь все реже, да и захожу на ветку тоже. Не интересна она становится совсем. Вше мнение про пуйло я знаю и помню и больше переубеждать не буду.
otg написав:Это я вам рассказывал и без британской разведки. Если честно они немного недоговаривают. Кроме Крыма они хотят оставить Донецкую и Луганскую область. Теневые переговоры давно идут и не всегда с нами. Разговор примерно в таком тоне: "вы отступаете с донецкой, луганской области, мы с запорожской,херсонской. Все происходит с ожесточенными боями, что бы ни у кого не закралась мысль сомнения и было все макс реалистично." Только не понятно что потом? Линии разграничения между Донбассом и Крымом с постоянными перестрелками? А куда денутся обстрелы украинских городов калибрами, Х55, шахидами и пр? В общем наши против. Американцы с европейцами думают. Вообще вопрос окончания войны не видится в любом виде.
Це все переливання з пустого в порожнє. Це не 2014 рік, Україна вже не суб'єкт а об'єкт. Ключовим на мою думку стане наш контрнаступ весною(або початок літа). Якщо його не буде або він буде невдалим будуть напевно тиснути на Україну з ціллю мирних угод. Якщо вдалим - ситуація має змінитись, позиція Москви ослабне ще більше. Все аналогічно як і в 2022, ключовою була Харківська операція(по-моєму) після якої більшість людей(експертів) змінити думку про хід цієї війни.
vitaliian написав:вы ж нас информируйте о каждой пачке, ок? Может даже ветку отдельную запилите. Потому что здесь ценный инсайд утонет в троллинге муха.
Это не инсайд. Сия инфа общедоступна и при желании ее может найти любой умеющий хоть немного пользоваться источниками и и анализировать информацию. Если Вы заметили, пишу здесь все реже, да и захожу на ветку тоже. Не интересна она становится совсем. Вше мнение про пуйло я знаю и помню и больше переубеждать не буду.