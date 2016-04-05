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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3676367736783679
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:05

  Hotab написав:
породжує "флуманів


Так, звичайнісіньке виродження нації. Але не треба виродків вважати нормою. «ой, ну що поробиш, така вже в нас країна.. йди сюди флуман на ручки, не плач, ось тобі цукерка, не слухай поганого хотаба, скоро поїдеш в свою Польщу, успіх за тебе повоює, не плач»


все так але потім ті хто захищали країну нікому не потрібні інваліди або в домовині а дубаї і монако при владі та насолоджуються життям. коли виродки поголівно при владі - це виродження держави.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:40

  andrijk777 написав:Якщо вдалим - ситуація має змінитись, позиція Москви ослабне ще більше.
Все аналогічно як і в 2022, ключовою була Харківська операція(по-моєму) після якої більшість людей(експертів) змінити думку про хід цієї війни.
Ослабне в переговорній позиції? Чи Ви рахуєте що настане перелом в війні? Після Харкова не настав поки що. Ну принаймні корінний. Більш того орки перегрупувались, та тиснуть нас не по дитячому, в деяких напрямках. Але я писав не про те. Все що в цитаті на яку Ви відповідали, стосується сьогоднішніх позицій. Дійсно наші надіються на наш контрнаступ, а орки на свій наступ.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Теневые переговоры давно идут и не всегда с нами. Разговор примерно в таком тоне: "вы отступаете с донецкой, луганской области, мы с запорожской,херсонской. Все происходит с ожесточенными боями, что бы ни у кого не закралась мысль сомнения и было все макс реалистично." Только не понятно что потом? Линии разграничения между Донбассом и Крымом с постоянными перестрелками?

Фюреру такі переговори не цікаві. Він думає, що збереже все захоплене, і ще щось додасть. Санкцій він теж не дуже боїться, більше низьких цін на свою нафту.
Все вирішується на полі бою. Хто кого.
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