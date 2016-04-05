|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 04 бер, 2023 13:05
Hotab написав:
породжує "флуманів
Так, звичайнісіньке виродження нації. Але не треба виродків вважати нормою. «ой, ну що поробиш, така вже в нас країна.. йди сюди флуман на ручки, не плач, ось тобі цукерка, не слухай поганого хотаба, скоро поїдеш в свою Польщу, успіх за тебе повоює, не плач»
все так але потім ті хто захищали країну нікому не потрібні інваліди або в домовині а дубаї і монако при владі та насолоджуються життям. коли виродки поголівно при владі - це виродження держави.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7939
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 844 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 бер, 2023 13:40
andrijk777 написав:
Якщо вдалим - ситуація має змінитись, позиція Москви ослабне ще більше.
Все аналогічно як і в 2022, ключовою була Харківська операція(по-моєму) після якої більшість людей(експертів) змінити думку про хід цієї війни.
Ослабне в переговорній позиції? Чи Ви рахуєте що настане перелом в війні? Після Харкова не настав поки що. Ну принаймні корінний. Більш того орки перегрупувались, та тиснуть нас не по дитячому, в деяких напрямках. Але я писав не про те. Все що в цитаті на яку Ви відповідали, стосується сьогоднішніх позицій. Дійсно наші надіються на наш контрнаступ, а орки на свій наступ.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3359
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 бер, 2023 13:43
otg написав:
Теневые переговоры давно идут и не всегда с нами. Разговор примерно в таком тоне: "вы отступаете с донецкой, луганской области, мы с запорожской,херсонской. Все происходит с ожесточенными боями, что бы ни у кого не закралась мысль сомнения и было все макс реалистично." Только не понятно что потом? Линии разграничения между Донбассом и Крымом с постоянными перестрелками?
Фюреру такі переговори не цікаві. Він думає, що збереже все захоплене, і ще щось додасть. Санкцій він теж не дуже боїться, більше низьких цін на свою нафту.
Все вирішується на полі бою. Хто кого.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13394
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|113471
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|483005
|
|
|1
|4927
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|