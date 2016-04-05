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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 04 бер, 2023 12:40
vitaliian написав:
вы ж нас информируйте о каждой пачке, ок? Может даже ветку отдельную запилите. Потому что здесь ценный инсайд утонет в троллинге муха.
Это не инсайд. Сия инфа общедоступна и при желании ее может найти любой умеющий хоть немного пользоваться источниками и и анализировать информацию. Если Вы заметили, пишу здесь все реже, да и захожу на ветку тоже. Не интересна она становится совсем. Вше мнение про пуйло я знаю и помню и больше переубеждать не буду.
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otg
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Додано: Суб 04 бер, 2023 12:44
otg написав:
Это я вам рассказывал и без британской разведки. Если честно они немного недоговаривают. Кроме Крыма они хотят оставить Донецкую и Луганскую область. Теневые переговоры давно идут и не всегда с нами. Разговор примерно в таком тоне: "вы отступаете с донецкой, луганской области, мы с запорожской,херсонской. Все происходит с ожесточенными боями, что бы ни у кого не закралась мысль сомнения и было все макс реалистично." Только не понятно что потом? Линии разграничения между Донбассом и Крымом с постоянными перестрелками? А куда денутся обстрелы украинских городов калибрами, Х55, шахидами и пр? В общем наши против. Американцы с европейцами думают. Вообще вопрос окончания войны не видится в любом виде.
Це все переливання з пустого в порожнє. Це не 2014 рік, Україна вже не суб'єкт а об'єкт.
Ключовим на мою думку стане наш контрнаступ весною(або початок літа).
Якщо його не буде або він буде невдалим будуть напевно тиснути на Україну з ціллю мирних угод. Якщо вдалим - ситуація має змінитись, позиція Москви ослабне ще більше.
Все аналогічно як і в 2022, ключовою була Харківська операція(по-моєму) після якої більшість людей(експертів) змінити думку про хід цієї війни.
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andrijk777
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Додано: Суб 04 бер, 2023 12:53
otg написав: vitaliian написав:
вы ж нас информируйте о каждой пачке, ок? Может даже ветку отдельную запилите. Потому что здесь ценный инсайд утонет в троллинге муха.
Это не инсайд. Сия инфа общедоступна и при желании ее может найти любой умеющий хоть немного пользоваться источниками и и анализировать информацию. Если Вы заметили, пишу здесь все реже, да и захожу на ветку тоже. Не интересна она становится совсем.
Вше мнение про пуйло я знаю и помню и больше переубеждать не буду.
чё так?
только муха на тухлую консерву и ведется?
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Додано: Суб 04 бер, 2023 13:01
otg написав:
и больше переубеждать не буду.
форум вроде для обмена мнений, а не для переубеждения прихожан другой парафии в свою веру. Наконец то вы это поняли
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vitaliian
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Додано: Суб 04 бер, 2023 13:03
Капець лайфхак для уклоністів. Можна просто ходити без документів і що ТЦК, що поліція будуть безсилі. Ось така у нас якість законодавства.
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 04 бер, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 13:05
Hotab написав:
породжує "флуманів
Так, звичайнісіньке виродження нації. Але не треба виродків вважати нормою. «ой, ну що поробиш, така вже в нас країна.. йди сюди флуман на ручки, не плач, ось тобі цукерка, не слухай поганого хотаба, скоро поїдеш в свою Польщу, успіх за тебе повоює, не плач»
все так але потім ті хто захищали країну нікому не потрібні інваліди або в домовині а дубаї і монако при владі та насолоджуються життям. коли виродки поголівно при владі - це виродження держави.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 13:40
andrijk777 написав:
Якщо вдалим - ситуація має змінитись, позиція Москви ослабне ще більше.
Все аналогічно як і в 2022, ключовою була Харківська операція(по-моєму) після якої більшість людей(експертів) змінити думку про хід цієї війни.
Ослабне в переговорній позиції? Чи Ви рахуєте що настане перелом в війні? Після Харкова не настав поки що. Ну принаймні корінний. Більш того орки перегрупувались, та тиснуть нас не по дитячому, в деяких напрямках. Але я писав не про те. Все що в цитаті на яку Ви відповідали, стосується сьогоднішніх позицій. Дійсно наші надіються на наш контрнаступ, а орки на свій наступ.
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otg
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Додано: Суб 04 бер, 2023 13:43
otg написав:
Теневые переговоры давно идут и не всегда с нами. Разговор примерно в таком тоне: "вы отступаете с донецкой, луганской области, мы с запорожской,херсонской. Все происходит с ожесточенными боями, что бы ни у кого не закралась мысль сомнения и было все макс реалистично." Только не понятно что потом? Линии разграничения между Донбассом и Крымом с постоянными перестрелками?
Фюреру такі переговори не цікаві. Він думає, що збереже все захоплене, і ще щось додасть. Санкцій він теж не дуже боїться, більше низьких цін на свою нафту.
Все вирішується на полі бою. Хто кого.
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lapay
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Додано: Суб 04 бер, 2023 14:00
otg написав:
Ослабне в переговорній позиції? Чи Ви рахуєте що настане перелом в війні? Після Харкова не настав поки що. Ну принаймні корінний. Більш того орки перегрупувались, та тиснуть нас не по дитячому, в деяких напрямках. Але я писав не про те.
Перелом у війні ще не настане. А от переговорна позиція росіян послабиться.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 14:10
lapay написав:
Фюреру такі переговори не цікаві. Він думає, що збереже все захоплене, і ще щось додасть. Санкцій він теж не дуже боїться, більше низьких цін на свою нафту.
По великому рахунку його не цікавлять ті території. Йому потрібна вся Україна. Ці території розглядаються лише як механізм розвалу України. Там ідея фікс -відтворення "великого и могучего..."-сверхдержави здатної на рівних конкурувати з США.
Все вирішується на полі бою. Хто кого.
Я вже неодноразово питав. Як Ви бачите нашу перемогу? Навіть як що припустити що наша армія вийде на кордони 2014 року. Ви рахуєте він залишить свою нав'язливу ідею війти в історію як творець сверхдержави? А враховуючи наявність ядерної зброї я навіть не знаю чим це все може закінчитись.
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