Ви рахуєте що він буде готовий відмовитись від теріторій які будуть знаходитись під його контролем? Після того як він оставив Херсон та Харківську область це якимсь чином вплинуло на позицію?
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Додано: Суб 04 бер, 2023 14:14
Додано: Суб 04 бер, 2023 14:23
otg ,
Кількість танків, ББМ, ракет, звичайних боєприпасів (запаси), вертольоти і літаки постійно зменшується (так, я пам’ятаю, що вони щось і виробляють, але все одно не покривають поточні втрати) . ФНБ та інші резерви постійно знижуються.
Тому тут питання: а у нас компенсуються втрати по техніці? А нам будуть ще рік давати гроші в бюджет? Якщо так - ми рано чи пізно приведемо їх до неможливості вести бойові дії. Так буде виглядати перемога.
Додано: Суб 04 бер, 2023 14:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сказочнік. Якщо будеш відмовлятися - то тебе адміністративно затримають за підозрою вчинення злочина - невиконання Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" в частині Глави 6 "Військовий облік громадян України".
Додано: Суб 04 бер, 2023 14:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
По закінченні значних запасів снарядів та бронетехніки орків з калашами ми просто намотаємо на гусянку.
Після цього буде перекрита вся торгівля педерації через Чорне море окрім імовірно "зернового коридору".
Додано: Суб 04 бер, 2023 15:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Інколи краще жувати ніж говорити" і не коментувати те, в чому профан, судячи з коменту.
Без образ, „Ничего личного, это просто бизнес.“
Додано: Суб 04 бер, 2023 15:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не знаю. Але схиляюсь до того, що скоріш ні, ніж так. В цьому рівнянні забагато змінних. Діду 72 роки і йому нема що втрачати. Але в його оточенні вистачає шестидесятилітніх, які хочуть ще пожити.
Є, зрештою, населення, яке може сказати, або не сказати своє слово. Так мобіки поки що записують відоси та йдуть на убій.
Але кримінальну статистику СК педерації публікувати перестав. Після 8 місяців активного росту.
Як і економічну статистику(тільки там 8 місяців падіння).
Особисто я впевнений, що рано чи пізно в РФ буде переворот/бунт/громадянська війна/розпад або все це разом взяте. Питання тільки, чи зможемо ми дотягнути до того часу. Якщо не зможемо, то влада хоче мати максимально сильну переговорну позицію.
Додано: Суб 04 бер, 2023 15:27
Ви рахуєте що у них закінчаться танки, та пуйло підійме руки в гору?
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