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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 36773678367936803681>
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 14:14

  sashaqbl написав:Перелом у війні ще не настане. А от переговорна позиція росіян послабиться.
Ви рахуєте що він буде готовий відмовитись від теріторій які будуть знаходитись під його контролем? Після того як він оставив Херсон та Харківську область це якимсь чином вплинуло на позицію?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 14:23

otg ,

Як Ви бачите нашу перемогу?


Кількість танків, ББМ, ракет, звичайних боєприпасів (запаси), вертольоти і літаки постійно зменшується (так, я пам’ятаю, що вони щось і виробляють, але все одно не покривають поточні втрати) . ФНБ та інші резерви постійно знижуються.
Тому тут питання: а у нас компенсуються втрати по техніці? А нам будуть ще рік давати гроші в бюджет? Якщо так - ми рано чи пізно приведемо їх до неможливості вести бойові дії. Так буде виглядати перемога.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Капець лайфхак для уклоністів. Можна просто ходити без документів і що ТЦК, що поліція будуть безсилі. Ось така у нас якість законодавства.

Сказочнік. Якщо будеш відмовлятися - то тебе адміністративно затримають за підозрою вчинення злочина - невиконання Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" в частині Глави 6 "Військовий облік громадян України".
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Я вже неодноразово питав. Як Ви бачите нашу перемогу?

По закінченні значних запасів снарядів та бронетехніки орків з калашами ми просто намотаємо на гусянку.
  otg написав:Навіть як що припустити що наша армія вийде на кордони 2014 року. Ви рахуєте він залишить свою нав'язливу ідею війти в історію як творець сверхдержави?

Після цього буде перекрита вся торгівля педерації через Чорне море окрім імовірно "зернового коридору".
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Сказочнік. Якщо будеш відмовлятися - то тебе адміністративно затримають за підозрою вчинення злочина - невиконання Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" в частині Глави 6 "Військовий облік громадян України".

"Інколи краще жувати ніж говорити" і не коментувати те, в чому профан, судячи з коменту.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Ви рахуєте що він буде готовий відмовитись від теріторій які будуть знаходитись під його контролем? Після того як він оставив Херсон та Харківську область це якимсь чином вплинуло на позицію?

Не знаю. Але схиляюсь до того, що скоріш ні, ніж так. В цьому рівнянні забагато змінних. Діду 72 роки і йому нема що втрачати. Але в його оточенні вистачає шестидесятилітніх, які хочуть ще пожити.
Є, зрештою, населення, яке може сказати, або не сказати своє слово. Так мобіки поки що записують відоси та йдуть на убій.
Але кримінальну статистику СК педерації публікувати перестав. Після 8 місяців активного росту.
Як і економічну статистику(тільки там 8 місяців падіння).
Особисто я впевнений, що рано чи пізно в РФ буде переворот/бунт/громадянська війна/розпад або все це разом взяте. Питання тільки, чи зможемо ми дотягнути до того часу. Якщо не зможемо, то влада хоче мати максимально сильну переговорну позицію.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:27

  Hotab написав:Кількість танків, ББМ, ракет, звичайних боєприпасів (запаси), вертольоти і літаки постійно зменшується (так, я пам’ятаю, що вони щось і виробляють, але все одно не покривають поточні втрати) . ФНБ та інші резерви постійно знижуються.
Тому тут питання: а у нас компенсуються втрати по техніці? А нам будуть ще рік давати гроші в бюджет? Якщо так - ми рано чи пізно приведемо їх до неможливості вести бойові дії. Так буде виглядати перемога.
Ви рахуєте що у них закінчаться танки, та пуйло підійме руки в гору?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:36

  otg написав:
  Hotab написав:Кількість танків, ББМ, ракет, звичайних боєприпасів (запаси), вертольоти і літаки постійно зменшується (так, я пам’ятаю, що вони щось і виробляють, але все одно не покривають поточні втрати) . ФНБ та інші резерви постійно знижуються.
Тому тут питання: а у нас компенсуються втрати по техніці? А нам будуть ще рік давати гроші в бюджет? Якщо так - ми рано чи пізно приведемо їх до неможливості вести бойові дії. Так буде виглядати перемога.
Ви рахуєте що у них закінчаться танки, та пуйло підійме руки в гору?

Я вважаю, що навіть з суттєвою технічною перевагою та суттєвою артилерійською перевагою фашиська армія не змогла нічого протиставити українським наступальним операціям на Харківщині та Херсонщині. Без цієї переваги у рашистів вже дійсно можуть бути котли. А тисячі полонених пуйлуша та накачані останкіним турбопатріоти вже не витримають.
Загалом, розумієте ви чи ні, помітили чи ні, фактично фашисти воюють по принципу «краще віддати території, аніж опозоритись оточенням і полоном» . Тобто під загрозою проривів і оточень, і у випадку коли і залишати вже не буде чого (вихід на кордони) будуть спроби домовитись за будь яку ціну.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:39

  detroytred написав:
  Hotab написав:Парадокс: муха воняє, що живе в північній Кореї, проте його не посадили і не розстріляли ні за ці слова, ні за небажання захищати свою державу. :lol:

Саме це я і підкреслив.

В нас навіть доходить до гротексного:
*Комік заявив, що його не гризуть сумління совісті, адже зараз він живе в «комфортній психологічній обстановці». Щегель розсекретив, що наразі перебуває у Туреччині.

«Я в Туреччині. З*бався, як пацюк. У мене три повістки. Мої повістки – це дві з Рахова і одна з Надвірної. Я не боюсь воєнкомів… Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу і знайшов собі спосіб з*батися і пожити в комфортній психологічній обстановці», - сказав Щегель.

Він таким чином він «попіклувався про своє здоров'я» і «реалізував своє право на ох*єнне життя».
https://varta1.com.ua/news/ce-vibir-hlo ... 61830.html


В юності він закінчив Львівський військовий ліцей і юридичний ліцей академії МВС.

Воєн і зощітнєг! Почті чєтирижди уклоніст.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:40

  sashaqbl написав:Не знаю. Але схиляюсь до того, що скоріш ні, ніж так. В цьому рівнянні забагато змінних. Діду 72 роки і йому нема що втрачати. Але в його оточенні вистачає шестидесятилітніх, які хочуть ще пожити.
Є, зрештою, населення, яке може сказати, або не сказати своє слово. Так мобіки поки що записують відоси та йдуть на убій.
Але кримінальну статистику СК педерації публікувати перестав. Після 8 місяців активного росту.
Там всі як загіпнотизовані. Ці 60-літні втрачають, але чомусь підтримують цього діда, я вже не кажу про чмобіків з регіонів. Більш трезво на все дивляться в великих містах і то не всі. В осн. молодь.
Як і економічну статистику(тільки там 8 місяців падіння).
2% ВВП? :) Це смішно.
Особисто я впевнений, що рано чи пізно в РФ буде переворот/бунт/громадянська війна/розпад або все це разом взяте. Питання тільки, чи зможемо ми дотягнути до того часу. Якщо не зможемо, то влада хоче мати максимально сильну переговорну позицію.
Це друге діло. Більш реальний варіант перемоги в цій війні, але... Я не бачу тих хто сьогодні готовий здійснити цей переворот. ГБіст створив таку систему де це практично не можливо. Всі один за одним слідкують, та наввипередки готові здавати. А система пропаганди працює бездоганно. Стільки зомбі тяжко де встріти.
otg
 
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