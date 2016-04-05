Hotab написав: Тобто під загрозою проривів і оточень, і у випадку коли і залишати вже не буде чого (вихід на кордони) будуть спроби домовитись за будь яку ціну.
Це Ви говорите про нормальну людину, з адекватним сприйняттям тих чи інших подій. Нормальна людина й не починала б цю війну. Але це не про пуйла. Рахую що для нього люба домовленість з уступками, буде розцінена як слабість, якої він не може допустити. Тому він буде битись до останнього, аж до застування ядерної зброї. До речі я не дуже розділяю Ваш оптимізм до закінчення у них зброї, та боєприпасів. До цього ще дуже далеко.
sashaqbl написав:. Але в його оточенні вистачає шестидесятилітніх, які хочуть ще пожити. Є, зрештою, населення, яке може сказати, або не сказати своє слово. Так мобіки поки що записують відоси та йдуть на убій.
В цьому може бути помилка. Підходити до рашкованів, як до звичайних людей, звичайного суспільства.
Неважливо, як це називати, упоротість або загадкова руцька душа, але вони можуть виявитися іншими. Чим і пишаються.
Тобто розраховувати треба ще й на нелогічні, нераціональні рішення та дії.
detroytred написав: Неважливо, як це називати, упоротість або загадкова руцька душа, але вони можуть виявитися іншими. Чим і пишаються.
Я вже в котре пишу, що не слід прив'язувати все до національності та руцької душі. Ще раз повторюю -серед прихильникив пуйла та війни, дуже багато етнічних українців. Причина криється в їншому -Супер досконала та ефективна система зомбування.
Це Ви говорите про нормальну людину, з адекватним сприйняттям тих чи інших подій. Нормальна людина й не починала б цю війну. Але це не про пуйла. Рахую що для нього люба домовленість з уступками, буде розцінена як слабість, якої він не може допустити. Тому він буде битись до останнього,
Я ще не бачив жодного місця в Україні, де б рашисти стояли насмерть. Те, що хоче пуйло, ще не значить що будуть виконувати бійці. Нема прикладів бахмуту чи донецького аеропорту у виконанні рашистів. І не буде. І це розуміють і рашиські генерали. Тому і перегрупування постійні при мінімальній загрозі.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 04 бер, 2023 15:58, всього редагувалось 1 раз.
otg написав:Це Ви говорите про нормальну людину, з адекватним сприйняттям тих чи інших подій. Нормальна людина й не починала б цю війну. Але це не про пуйла. Рахую що для нього люба домовленість з уступками, буде розцінена як слабість, якої він не може допустити. Тому він буде битись до останнього, аж до застування ядерної зброї. До речі я не дуже розділяю Ваш оптимізм до закінчення у них зброї, та боєприпасів. До цього ще дуже далеко.
Випередили))
Хоча Буданов нещодавно чітко визнав, що там не ідіоти...)) "Там не такі вже ідіоти сидять, якими хочуть показатися світу. Вони чітко розуміють, що перше: ядерна зброя - це не зброя, це засіб стратегічного стримування." https://varta1.com.ua/news/budanov-spro ... 61665.html
detroytred написав: Неважливо, як це називати, упоротість або загадкова руцька душа, але вони можуть виявитися іншими. Чим і пишаються.
Я вже в котре пишу, що не слід прив'язувати все до національності та руцької душі. Ще раз повторюю -серед прихильникив пуйла та війни, дуже багато етнічних українців. Причина криється в їншому -Супер досконала та ефективна система зомбування.
А я і не про національність.
Руцька душа -- це з розряду руцкого міра, руцького духа тощо. Вони вже самі постійно підкреслюють, що руцькі -- це вже всі: буряти, чеченці, українці і т.д., які сприймають руцьке. Навіть хоть в Америці нехай живуть.
Я ще не бачив жодного місця в Україні, де б рашисти стояли насмерть. Те, що хоче пуйло, ще не значить що будуть виконувати бійці. Нема прикладів бахмуту чи донецького аеропорту у виконанні рашистів. І не буде. І це розуміють і рашиські генерали. Тому і перегрупування постійні при мінімальній загрозі.
Але й повального бігства не було. Харків з натяжкою, але там змогли зупинитись, та перегрупуватись. Але я не про це. Навіть як що нам вдастся досягти якоїсь тактичної переваги, він піде на все. Нова мобілізація, застосувння ЯЗ, та інше.
andrijk777 написав:Це все переливання з пустого в порожнє. Це не 2014 рік, Україна вже не суб'єкт а об'єкт. Ключовим на мою думку стане наш контрнаступ весною(або початок літа). Якщо його не буде або він буде невдалим будуть напевно тиснути на Україну з ціллю мирних угод. Якщо вдалим - ситуація має змінитись, позиція Москви ослабне ще більше. Все аналогічно як і в 2022, ключовою була Харківська операція(по-моєму) після якої більшість людей(експертів) змінити думку про хід цієї війни.
А що з наступом "коли замерзне земля", тепер переноситься на "коли підсохне"? 2-3 тижні? В ЗСУ що, перевага у живій силі та техніці у 3...5 разів, щоб наступати?
Питай в тих хто це писав "коли замерзне земля". Я такого не писав. Я озвучив свої терміни, червень - крайній термін.
Руцька душа -- це з розряду руцкого міра, руцького духа тощо. Вони вже самі постійно підкреслюють, що руцькі -- це вже всі: буряти, чеченці, українці і т.д., які сприймають руцьке. Навіть хоть в Америці нехай живуть.
Тоді не слід говорити про їх "загадочность". Зазомбувати можливо практично любого. Не знаю скільки Вам років, але я помню союз. Українці в більшості готові були дупу на німецький хрест порвати за "единую и недилимую". Багато хто не любить Арестовича, але він одного разу сказав правду. Дай 10 років такої пропаганди тут у нас і більшість народу іхні.