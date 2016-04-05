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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3678367936803681
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Ви рахуєте що у них закінчаться танки, та пуйло підійме руки в гору?

За відсутності бронетехніки і адеватних протитанкових засобів у одної із сторін, все відбувається приблизно так
https://www.youtube.com/watch?v=2sfPo6QDgzk
Тільки адекватні вояки одразу починають зйобуватися.
https://www.youtube.com/watch?v=SZyrm25QRmA
Хаммер з крупнокаліберним кулеметом підходить замість танку. БМП-2 чи БТР-4 тим більше
https://www.youtube.com/watch?v=tRVoB1FcJBg
https://www.youtube.com/shorts/ByN4_be-hQ4
Дистанції бою +- однакові...
https://www.youtube.com/watch?v=ufzfYhAx6vo
Востаннє редагувалось Denik в Суб 04 бер, 2023 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:26

  otg написав:Це Ви говорите про нормальну людину, з адекватним сприйняттям тих чи інших подій. Нормальна людина й не починала б цю війну. Але це не про пуйла. Рахую що для нього люба домовленість з уступками, буде розцінена як слабість, якої він не може допустити. Тому він буде битись до останнього, аж до застування ядерної зброї. До речі я не дуже розділяю Ваш оптимізм до закінчення у них зброї, та боєприпасів. До цього ще дуже далеко.

Це трохи смішний аргумент. Думаю 99% правителів думали що будуть "битись до останнього". Реальність вносить свої корективи. :D
Щодо ядерної зброї це окрема тема. Нічого раціонального в її застосуванні немає. Ядерний удар скоріше наближає його до поразки, ніж до перемоги.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:28

  otg написав:Тоді не слід говорити про їх "загадочность". Зазомбувати можливо практично любого. Не знаю скільки Вам років, але я помню союз. Українці в більшості готові були дупу на німецький хрест порвати за "единую и недилимую". Багато хто не любить Арестовича, але він одного разу сказав правду. Дай 10 років такої пропаганди тут у нас і більшість народу іхні.

Як це не казати про загадковість саме руцької душі?!
Якщо оте зомбування здійснюється на підставі саме руцького.
Союз сприймався, як русские.

Ось Вам типовий приклад:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Мы,_русский_народ (фільм 1966 року).
Сама назва все говорить. Основу зомбування.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:52

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
Почти половина украинских пенсионеров получают пенсии ниже 3000 гривен

Меня всегда интересовала эта половина.
Одноклассница всю жизнь работала машинисткой. Пенсия 3500.
Мать младшей невестки - лаборанткой в диспансере. 5000+
Да, у них большой стаж. А многие наши пенсионеры со стажем 30 лет считают себя героями труда.

Зависит сильно от того, когда уходили. Згаю ситуацию, когда ушли на пенсию в 2010 - было заметно выше средней. Сейчас заметно ниже.

США: В супермаркете, в который мы обычно ходим, за кассами стоят пара старичков моего возраста (70+). Работают и считают это правильным и нужным для себя. Мне даже немного стыдно перед ними, что в 74 ушел на пенсию.

Попробуйте у нас устроиться в таком возрасте. :)
И не забывайте, что состояние здоровья в 74 у нас и у них в среднем отличается не в нашу пользу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:53

  flyman написав:
  detroytred написав:
  Hotab написав:Парадокс: муха воняє, що живе в північній Кореї, проте його не посадили і не розстріляли ні за ці слова, ні за небажання захищати свою державу. :lol:

Саме це я і підкреслив.

В нас навіть доходить до гротексного:
*Комік заявив, що його не гризуть сумління совісті, адже зараз він живе в «комфортній психологічній обстановці». Щегель розсекретив, що наразі перебуває у Туреччині.

«Я в Туреччині. З*бався, як пацюк. У мене три повістки. Мої повістки – це дві з Рахова і одна з Надвірної. Я не боюсь воєнкомів… Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу і знайшов собі спосіб з*батися і пожити в комфортній психологічній обстановці», - сказав Щегель.

Він таким чином він «попіклувався про своє здоров'я» і «реалізував своє право на ох*єнне життя».
https://varta1.com.ua/news/ce-vibir-hlo ... 61830.html


В юності він закінчив Львівський військовий ліцей і юридичний ліцей академії МВС.

Воєн і зощітнєг! Почті чєтирижди уклоніст.

о поперло твоему коллеге
да муха?
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:03

  vitaliian написав:..........
Дети это будущее. Совок не вкладывал деньги в будущее, поэтому рухнул.

Простите, лёгкий бред.
"Совок" в детей вкладывал вполне прилично (в соотв. с возможностями). Во всяком случае. значительно больше, чем незалежна.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:07

  detroytred написав:
  Hotab написав:Але підхід «поки не піде отой (неважливо хто саме, завжди є ті, хто не пішов) - я теж не піду» - це не більше ніж труслива відмазка. Просто хтось розуміє, що «якщо не я, то хто», і флумани «хай хтось замість мене». Буде розказувати про не такий тцк, про когось, хто не пішов і т.д. А головне воняти, чому цю державу захищати не потрібно.

До речі, це і є демократія, свободи.
Це і є контраргументом, що Україна не перетворюється в КНДР. Навіть під час воєнного стану.

Это не демократия, и не свобода.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:10

Тітанік затонув на 20% а на палубі грає музика

https://focus.ua/ukraine/553196-prosto-tak-ne-dayut-eks-eskortnica-ksyusha-maneken-pohvastalas-medalyu-ot-budanova-foto
Нічого нового під місяцем: нижні палуби і трюм Титаніка залито на 20%, а на верхній палубі лунає музика, ллється шампусик. Партнери шлють допомогу. Бійці невидимого фронту сприяють розвідці.
Але виживуть не тільки лиш всі.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 04 бер, 2023 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ - политические и правовые нормы, определяющие права и свободы человека, гражданина. К таковым относятся: свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, передвижения, выбора места жительства, неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки, телефонных переговоров, свобода совести, вероисповедания.

Не ссср, конечно, но тоже ничего
beee
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