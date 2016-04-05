otg написав:Це Ви говорите про нормальну людину, з адекватним сприйняттям тих чи інших подій. Нормальна людина й не починала б цю війну. Але це не про пуйла. Рахую що для нього люба домовленість з уступками, буде розцінена як слабість, якої він не може допустити. Тому він буде битись до останнього, аж до застування ядерної зброї. До речі я не дуже розділяю Ваш оптимізм до закінчення у них зброї, та боєприпасів. До цього ще дуже далеко.
Це трохи смішний аргумент. Думаю 99% правителів думали що будуть "битись до останнього". Реальність вносить свої корективи. Щодо ядерної зброї це окрема тема. Нічого раціонального в її застосуванні немає. Ядерний удар скоріше наближає його до поразки, ніж до перемоги.
otg написав:Тоді не слід говорити про їх "загадочность". Зазомбувати можливо практично любого. Не знаю скільки Вам років, але я помню союз. Українці в більшості готові були дупу на німецький хрест порвати за "единую и недилимую". Багато хто не любить Арестовича, але він одного разу сказав правду. Дай 10 років такої пропаганди тут у нас і більшість народу іхні.
Як це не казати про загадковість саме руцької душі?! Якщо оте зомбування здійснюється на підставі саме руцького. Союз сприймався, як русские.
Почти половина украинских пенсионеров получают пенсии ниже 3000 гривен
Меня всегда интересовала эта половина. Одноклассница всю жизнь работала машинисткой. Пенсия 3500. Мать младшей невестки - лаборанткой в диспансере. 5000+ Да, у них большой стаж. А многие наши пенсионеры со стажем 30 лет считают себя героями труда.
Зависит сильно от того, когда уходили. Згаю ситуацию, когда ушли на пенсию в 2010 - было заметно выше средней. Сейчас заметно ниже.
США: В супермаркете, в который мы обычно ходим, за кассами стоят пара старичков моего возраста (70+). Работают и считают это правильным и нужным для себя. Мне даже немного стыдно перед ними, что в 74 ушел на пенсию.
Попробуйте у нас устроиться в таком возрасте. И не забывайте, что состояние здоровья в 74 у нас и у них в среднем отличается не в нашу пользу.
Hotab написав:Парадокс: муха воняє, що живе в північній Кореї, проте його не посадили і не розстріляли ні за ці слова, ні за небажання захищати свою державу.
Саме це я і підкреслив.
В нас навіть доходить до гротексного: *Комік заявив, що його не гризуть сумління совісті, адже зараз він живе в «комфортній психологічній обстановці». Щегель розсекретив, що наразі перебуває у Туреччині.
«Я в Туреччині. З*бався, як пацюк. У мене три повістки. Мої повістки – це дві з Рахова і одна з Надвірної. Я не боюсь воєнкомів… Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу і знайшов собі спосіб з*батися і пожити в комфортній психологічній обстановці», - сказав Щегель.
Hotab написав:Але підхід «поки не піде отой (неважливо хто саме, завжди є ті, хто не пішов) - я теж не піду» - це не більше ніж труслива відмазка. Просто хтось розуміє, що «якщо не я, то хто», і флумани «хай хтось замість мене». Буде розказувати про не такий тцк, про когось, хто не пішов і т.д. А головне воняти, чому цю державу захищати не потрібно.
До речі, це і є демократія, свободи. Це і є контраргументом, що Україна не перетворюється в КНДР. Навіть під час воєнного стану.
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ - политические и правовые нормы, определяющие права и свободы человека, гражданина. К таковым относятся: свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, передвижения, выбора места жительства, неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки, телефонных переговоров, свобода совести, вероисповедания.
Це не медаль. Це галузева відзнака. Не держнагорода. Власне як грамоти при СРСР. Таку можуть дати й мусі, який боїться ТЦК, якщо б він на третину синьйорної зарплати за рік купив із п'яток джипів-євроблях будь-якій силовій структурі.