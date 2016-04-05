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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3680368136823683>
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:27

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:..........
Дети это будущее. Совок не вкладывал деньги в будущее, поэтому рухнул.

Простите, лёгкий бред.
"Совок" в детей вкладывал вполне прилично (в соотв. с возможностями). Во всяком случае. значительно больше, чем незалежна.

Города миллионники это не весь совок. В детстве я пожил несколько лет в райцентре рязанской области, где для детей была только школа, пту и поликлиника. Ноль парков, дворцов пионеров, спортивных секций. Молодежь оборудовала себе в подвалах / гаражах качалки и ходили бить морду районом на район, включая 9-10 летних пацанов. Единственным смыслом детства было найти себе старшего покровителя, иначе будут бить все и везде. Курили и дрались прямо за школой, учителя делали вид что ничего не происходит. Менты реагировали только если были серьезные травмы. Так что в своем прекрасном прошлом вы всего совка не видели.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 04 бер, 2023 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:33

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:..........
Дети это будущее. Совок не вкладывал деньги в будущее, поэтому рухнул.

Простите, лёгкий бред.
"Совок" в детей вкладывал вполне прилично (в соотв. с возможностями). Во всяком случае. значительно больше, чем незалежна.

вистачить тут вже цей совецький брєд - можливостей для дитини в Україні набагато більше, аніж в СРСР.

не знаю куди вкладав - напевне в 18-20 років в армії ось там вкладав, так вкладав :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:36

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:..........
Дети это будущее. Совок не вкладывал деньги в будущее, поэтому рухнул.

Простите, лёгкий бред.
"Совок" в детей вкладывал вполне прилично (в соотв. с возможностями). Во всяком случае. значительно больше, чем незалежна.

вистачить тут вже цей совецький брєд - можливостей для дитини в Україні набагато більше, аніж в СРСР.

не знаю куди вкладав - напевне в 18-20 років в армії ось там вкладав, так вкладав :D

По сравнению с совком сейчас рай для детей. Любой ребенок может пожаловаться на кого угодно, даже на родителей, в ювенальную полицию, а там как начнуть тягать по судам. За буллинг в классе можно снять с должности директора школы. Учителя с детей пыль сдувают.

В одной киевской школе учитель физкультуры назвал девочку скунсом, набежали родители, надавили на директора, в результате учитель уволился. Конечно так нельзя называть детей, я сам бывает называю кого то мавпочка, но скандал был не по размеру инцидента.

В совке это было немыслимо. Я в каком то классе сказал училке физики, что она ставит оценки себе, так по завучам тягали меня. Хотя я никого не оскорбил и был в чем то прав.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:53

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:..........
Дети это будущее. Совок не вкладывал деньги в будущее, поэтому рухнул.

Простите, лёгкий бред.
"Совок" в детей вкладывал вполне прилично (в соотв. с возможностями). Во всяком случае. значительно больше, чем незалежна.

вистачить тут вже цей совецький брєд - можливостей для дитини в Україні набагато більше, аніж в СРСР.

не знаю куди вкладав - напевне в 18-20 років в армії ось там вкладав, так вкладав :D


СССР вкладывал средства в военку. За пятилетку, полностью перевооружали армию тысячами новых танков, самолетов, ракет, вместе с союзниками.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:02

  Schmit написав:
Капець лайфхак для уклоністів. Можна просто ходити без документів і що ТЦК, що поліція будуть безсилі. Ось така у нас якість законодавства.

Юрист -- дивний тип.
Наприкінці він наводить підстави для звільнення всл під час воєнного стану. Три причини.

От тільки цей "фахівець" не в стані прочитати, що дана стаття (Ст. 6. Військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, звільняються з військової служби на підставах) відноситься до всл, які проходять кадрову військову службу.
Кадрову.
Він про таку в силу свого віку мабуть і не чув))

А для всл, які проходять вслужбу за контрактом, а також, які проходять вслужбу за призовом під час мобілізації, є свої статті.
І там підпункт г) за сімейними обставинами та іншими поважними причинами.
Де і трое дітей, і опіка, і догляд, і вагітність жінки-всл, і т.д.

А то зробив з ЗСУ, якусь тюрму з терміном. Де вихід під час воєнного стану можливий тільки або по старості, або через хворобу, або в реальну тюрму.

Це капець...
І отакі люди ще беруть гроші за свої послуги. Намагаються привертати увагу глядачів.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 04 бер, 2023 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:03

  vitaliian написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Простите, лёгкий бред.
"Совок" в детей вкладывал вполне прилично (в соотв. с возможностями). Во всяком случае. значительно больше, чем незалежна.

вистачить тут вже цей совецький брєд - можливостей для дитини в Україні набагато більше, аніж в СРСР.

не знаю куди вкладав - напевне в 18-20 років в армії ось там вкладав, так вкладав :D

По сравнению с совком сейчас рай для детей. Любой ребенок может пожаловаться на кого угодно, даже на родителей, в ювенальную полицию, а там как начнуть тягать по судам. За буллинг в классе можно снять с должности директора школы. Учителя с детей пыль сдувают.

В одной киевской школе учитель физкультуры назвал девочку скунсом, набежали родители, надавили на директора, в результате учитель уволился. Конечно так нельзя называть детей, я сам бывает называю кого то мавпочка, но скандал был не по размеру инцидента.

В совке это было немыслимо. Я в каком то классе сказал училке физики, что она ставит оценки себе, так по завучам тягали меня. Хотя я никого не оскорбил и был в чем то прав.

я зовсім не це мав на увазі. ;)

неповага до вчителів - це просто маятник хитнувся в іншу сторону, з цим треба боротися й це поборють. але й вчителям треба розуміти, що вони не наглядачі на "зоні"

це як раз вважаю теж пострадянський наслідок - люди досі не розуміють, що свобода - це не анархія, а велике внутрішнє самообмеження - виховуємося потроху :)
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:14

  detroytred написав:Це капець...
І отакі люди ще беруть гроші за свої послуги. Намагаються привертати увагу глядачів.

Так то ж ютуб-клікбейт-блогери, вони тільки на ютубі успішні всезнайки, а в реальності не мають ніяких суттєвих досягнень на юридичному фронті.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:неповага до вчителів - це просто маятник хитнувся в іншу сторону, з цим треба боротися й це поборють. але й вчителям треба розуміти, що вони не наглядачі на "зоні"

це як раз вважаю теж пострадянський наслідок - люди досі не розуміють, що свобода - це не анархія, а велике внутрішнє самообмеження - виховуємося потроху


виховувати треба вчителів щоб потім допускати до дітей
якщо вчитель відноситься до дітей як мент до зєків (чи замполіт до солдатів),
то цей страх працює тільки в певні моменти.
щоб там не казали в Україні про болонську систему вона також передає західний досвід,
у мене родичка 30 років у школі(вчителем, потім 12 років завучем) каже що вже років 10 у школі змінилось ставлення до дітей (спершу було важко переконати вчителя радянської школи, але поступово їх звільняли, і сьогодні картина зовсім інша).
20 років тому на судні капітан поводив себе як цар (інколи таке траплялось, більшості у советской школи) після конвенції 2006 кожен філіппінець знає телефони інспекторів ITF може легко організувати капітану інспекцію в цьому (або наступному порту)-інколи це може бути банальна помста, але рейтинг знає що має захист проти свавілля
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:26

  prodigy написав:
  Shaman написав:неповага до вчителів - це просто маятник хитнувся в іншу сторону, з цим треба боротися й це поборють. але й вчителям треба розуміти, що вони не наглядачі на "зоні"

це як раз вважаю теж пострадянський наслідок - люди досі не розуміють, що свобода - це не анархія, а велике внутрішнє самообмеження - виховуємося потроху


виховувати треба вчителів щоб потім допускати до дітей
якщо вчитель відноситься до дітей як мент до зєків (чи замполіт до солдатів),
то цей страх працює тільки в певні моменти.
щоб там не казали в Україні про болонську систему вона також передає західний досвід,
у мене родичка 30 років у школі(вчителем, потім 12 років завучем) каже що вже років 10 у школі змінилось ставлення до дітей (спершу було важко переконати вчителя радянської школи, але поступово їх звільняли, і сьогодні картина зовсім інша).
20 років тому на судні капітан поводив себе як цар (інколи таке траплялось, більшості у советской школи) після конвенції 2006 кожен філіппінець знає телефони інспекторів ITF може легко організувати капітану інспекцію в цьому (або наступному порту)-інколи це може бути банальна помста, але рейтинг знає що має захист проти свавілля

трохи офтопу - але головна проблема - де взяти нових вчителів???

викладач математики 70 років - норм. а інших немає. ще трохи уявляю, як може працювати молодий вчитель англійської - де школа лише офіційне місце роботи, але не основне джерело прибутку. а от що робити фізикам, хімікам, біологам...

така ж проблема у вищій школі...
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трошки про свободу з шостої хв.
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