Как может закончиться война, никто не знает, у войны есть четыре реальных сценария. Первый – это выход Украины на свои границы и вступление в НАТО, что будет означать мир, по крайней мере до тех пор, пока в Москве и Пекине не решат, что готовы к реальному конфликту с НАТО с применением ядерного компонента. Я думаю, что это может не произойти, в принципе, никогда.



Второй – выход на территориальные границы без применения гарантии безопасности, без НАТО. Это будет означать продолжение войны в определенном будущем.



Третий – это не выход на международно признанные границы и вступление в НАТО, что тоже будет означать мир и попытки мирным путем решить вопрос территориальной целостности, чего может никогда не произойти.



Четвертый – это сценарий не выхода на международно признанные границы и не вступления в НАТО, что будет означать возобновление войны в обозримом будущем.



И надо четко понимать, что как бы ни закончилась война, любая линия, на которую выйдут Вооруженные силы Украины, все равно будет только демаркационной линией для России. [b]Россия не признает государственные границы Украины ни в коем случае, не будет никакого соглашения по этому поводу, Россия будет считать Украину государством, оккупирующим территорию РФ. Вот это реальность, в которой мы будем жить следующие 20 лет. Если при этом Запад проявит политическую волю, и мы вступим в НАТО, то это будет мирная реальность, если Запад не проявит политической воли, и мы не вступим в НАТО, это будет реальность долгих и бесконечных военных конфликтов различной интенсивности.

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