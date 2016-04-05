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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:02
vitaliian написав: Zebra написав:
Закономерный вопрос - с чего бы линии фронта вновь двигаться, если существенных мобилизационных изменений уже не происходит.
текущий статус кво держится на Западном оружии, западной фин.помощи и высоких зарплатах военным. Отпилите одну ножку у табуретки, как только что то одно прекратится, русня возобновит наступление. А помощь вечной не бывает. Как и зарплаты в 2,5 куе когда 30% безработица, откуда брать налоги чтобы ими заплатить армии?
Та другая сторона тоже уже распечатала резервный фонд, и траты там колосальные - если бы они имели силы, фронт бы двигался. По факту все сходит на нет. Развязка близка.
Танки роли не сыграют. Стороны на текущих позициях зацементировались, и как показывает Угледар, танки уже не помогают. Дорого, очень дорого даже на 1 км подвинуть фронт, это тысячи, десятки тысяч солдат и сотни единиц техники. Активная фаза войны скоро перейдет в плоскость вялых пострелушек.
Востаннє редагувалось Zebra
в Суб 04 бер, 2023 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:02
Shaman написав:
трохи офтопу - але головна проблема - де взяти нових вчителів???
така ж проблема у вищій школі...
В нас нормальний тон обхаяти школу, ЗВО, та і медицину та інші інституції.
Але зараз на фронті воюють вихованці нашої школи, наших ЗВО і цілком достойно, як по інтелектуальним, так і по морально-вольовим якостям.
Звичайно можна все покращувати і є куда, але варто цінити вже те, що маємо.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:02
flyman написав:
трошки про свободу з шостої хв.
соскин поймал овноволну, накручивает просмотры
ведь миллион мух не может ошибаться
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:10
Zebra написав:
Та другая сторона тоже уже распечатала резервный фонд, и траты там колосальные - если бы они имели силы, фронт бы двигался. По факту все сходит на нет. Развязка близка.
Танки роли не сыграют. Стороны на текущих позициях зацементировались, и как показывает Угледар, танки уже не помогают. Дорого, очень дорого даже на 1 км подвинуть фронт, это тысячи, десятки тысяч солдат и сотни единиц техники. Активная фаза войны скоро перейдет в плоскость вялых пострелушек.
Прям як Ленін. В одному реченні сказав одне в іншому інше. Що б не сталось - завжди буде правий.
Так розв'язка близько чи все буде протікали в'яло(який термін)?
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:15
detroytred написав: Schmit написав:
Капець лайфхак для уклоністів. Можна просто ходити без документів і що ТЦК, що поліція будуть безсилі. Ось така у нас якість законодавства.
Юрист -- дивний тип.
...........
Це капець...
І отакі люди ще беруть гроші за свої послуги. Намагаються привертати увагу глядачів.
Не стоит обращать внимания на советы таких юристов.
Когда-то он выпустил ролик по теме, в которой я специалист от А до Я. Вот тогда я прочувствовал какую ахинею он несет. Очень большое количество юристов в реальности имеют околонулевую квалификацию. Нарвешься на такого - и потерял не только деньги, но и драгоценное время
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:16
andrijk777 написав: Zebra написав:
Та другая сторона тоже уже распечатала резервный фонд, и траты там колосальные - если бы они имели силы, фронт бы двигался. По факту все сходит на нет. Развязка близка.
Танки роли не сыграют. Стороны на текущих позициях зацементировались, и как показывает Угледар, танки уже не помогают. Дорого, очень дорого даже на 1 км подвинуть фронт, это тысячи, десятки тысяч солдат и сотни единиц техники. Активная фаза войны скоро перейдет в плоскость вялых пострелушек.
Прям як Ленін. В одному реченні сказав одне в іншому інше. Що б не сталось - завжди буде правий.
Так розв'язка близько чи все буде протікали в'яло(який термін)?
Хіба чи не бачите лінія фронту фактично вже кілька місяців як стабілізувалася. Тобто цей процес вже почався. Як у корейській війні 1950-1953 років - спочатку фронт рухався активно, а потім по кілометру, поки всім не набридло, і так по цей день.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:27
Как может закончиться война, никто не знает, у войны есть четыре реальных сценария. Первый – это выход Украины на свои границы и вступление в НАТО, что будет означать мир, по крайней мере до тех пор, пока в Москве и Пекине не решат, что готовы к реальному конфликту с НАТО с применением ядерного компонента. Я думаю, что это может не произойти, в принципе, никогда.
Второй – выход на территориальные границы без применения гарантии безопасности, без НАТО. Это будет означать продолжение войны в определенном будущем.
Третий – это не выход на международно признанные границы и вступление в НАТО, что тоже будет означать мир и попытки мирным путем решить вопрос территориальной целостности, чего может никогда не произойти.
Четвертый – это сценарий не выхода на международно признанные границы и не вступления в НАТО, что будет означать возобновление войны в обозримом будущем.
И надо четко понимать, что как бы ни закончилась война, любая линия, на которую выйдут Вооруженные силы Украины, все равно будет только демаркационной линией для России. [b]Россия не признает государственные границы Украины ни в коем случае, не будет никакого соглашения по этому поводу, Россия будет считать Украину государством, оккупирующим территорию РФ. Вот это реальность, в которой мы будем жить следующие 20 лет. Если при этом Запад проявит политическую волю, и мы вступим в НАТО, то это будет мирная реальность, если Запад не проявит политической воли, и мы не вступим в НАТО, это будет реальность долгих и бесконечных военных конфликтов различной интенсивности.
[/b].
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:28
Zebra написав:
Хіба чи не бачите лінія фронту фактично вже кілька місяців як стабілізувалася. Тобто цей процес вже почався. Як у корейській війні 1950-1953 років - спочатку фронт рухався активно, а потім по кілометру, поки всім не набридло, і так по цей день.
цели войны разные. там не ставилась цель уничтожить друг друга. Кроме того экономические ресурсы северной кореи микроскопические. Не так давно они грызунов полевых ели. Страна с такими ресурсами воевать не может в принципе. Весь их милитаризм - пшик.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:42
vitaliian написав: Zebra написав:
Хіба чи не бачите лінія фронту фактично вже кілька місяців як стабілізувалася. Тобто цей процес вже почався. Як у корейській війні 1950-1953 років - спочатку фронт рухався активно, а потім по кілометру, поки всім не набридло, і так по цей день.
цели войны разные. там не ставилась цель уничтожить друг друга. Кроме того экономические ресурсы северной кореи микроскопические. Не так давно они грызунов полевых ели. Страна с такими ресурсами воевать не может в принципе. Весь их милитаризм - пшик.
однако ж США не суется
может, потому что из-за спины кто-то виден?
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:49
vitaliian написав: Zebra написав:
Хіба чи не бачите лінія фронту фактично вже кілька місяців як стабілізувалася. Тобто цей процес вже почався. Як у корейській війні 1950-1953 років - спочатку фронт рухався активно, а потім по кілометру, поки всім не набридло, і так по цей день.
цели войны разные. там не ставилась цель уничтожить друг друга. Кроме того экономические ресурсы северной кореи микроскопические. Не так давно они грызунов полевых ели. Страна с такими ресурсами воевать не может в принципе. Весь их милитаризм - пшик.
там цели войны были пожестче, на идеологической основе, что коммунистов, что капиталистов в захваченных городах убивали десятками тысяч
на тот момент 1950-1953 года обе стороны были экономически одного порядка,
первые годы после войны обе страны были в глубокой заднице, только южная начала в какой то момент восстанавливаться, а северная застряла до сих пор
в любом случае я думаю война в территориальном плане уже почти закончена, все что будет потом это перестрелки
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