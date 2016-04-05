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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3682368336843685>
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Активная фаза войны скоро перейдет в плоскость вялых пострелушек.

Саме тому США в оборонному бюджеті 2023 року окрім інших ніштяків вирішили купити
106 тис. ракет GMLRS до HIMARS та
12 050 високоточних 155-мм снарядів Excalibur

https://www.unian.ua/weapons/oboronniy- ... 72207.html
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:54

Каждый день сообщается о продвижении российских войск под Бахмутом (Артемовском). Уже не первый месяц он будет «вот-вот взят». Однако пока еще нет. Создается впечатление, что Бахмут - это некий рейхстаг, водрузив знамя над которым, будет объявлена победа. Хотя, конечно, это далеко не так.

В целом командование ВСУ продолжает действовать в прежней парадигме - размен территорий на темп наступления противника, переводя борьбу в затяжные позиционные бои. После чего следует быстрое наступление уже самих ВСУ на других участках. Не сказать, что стратегия новаторская: это вообще характерный вид ведения боевых действий для более слабого участника. И наиболее логичный, как раз поэтому более сильный всегда старается избежать такого бесперспективного для себя размена. Либо не старается - это как раз наш случай.

Артемовск - часть обширной Карматорско-Донецкой агломерации, по сути, одного большого укрепленного района, и после него еще добрая сотня километров такой же сплошной застройки. Уже поэтому лобовое продавливание этой территории будет иметь тот же самый характер, какой наблюдается и сейчас. А значит - никакого рейсхтага еще нет и в помине.

При этом сдерживать наступление в такой сплошной застройке всегда менее затратно, чем наступать. ИГИЛ защищал Мосул девять месяцев, имея 8 тысяч человек в наличии (из которых 4 тысячи - местное ополчение) против 40 тысяч, которые ротировались в две смены (всего объединенная группировка иракской армии и шиитских карательных отрядов насчитывала к началу штурма порядка 120 тысяч человек). Итог - 4 тысячи погибших боевиков ИГИЛ против 25-30 тысяч погибших его противников. Но Мосул был столицей ИГ, и после его падения у Исламского государства практически не оставалось шансов.

Для ВСУ задача стоит принципиально иначе - максимально обескровить противника, выбить его технику, лишить возможности маневра. После чего провести давно анонсированное контрнаступление на другом участке с решительными целями - как минимум выйти к морю, разомкнув сухопутный коридор к Крыму. Задача-максимум - попытаться войти в Крым.

Проблема российского наступления в том, что у него нет внятной и конкретной цели. Ну, освободили вы этот сарай, а что дальше? Политруки, конечно, будут рассказывать про демилитаризацию и прочую высокополезную для понимания чушь, но военные - люди конкретные. От забора и до обеда - все понятно. Остальное - за пределами их понимания.

Разговоры про освобождение Донбасса - тоже вещь крайне абстрактная, так как на вопрос: а что потом, ответа нет. В том числе и у высшего руководства. Отсюда и боевые действия на уровне Портоса: я дерусь потому что дерусь. Ну хорошо. А что дальше-то?

В этом плане у противоположной стороны с пониманием и мотивацией, напротив, все в полном порядке - вернуть все взад и перемолоть российскую машину так, чтобы на ближайшие несколько десятков лет забыть о повторении пройденного.

Поэтому и вводятся свирепые законы в России, что вопросом начинает задаваться все большее число людей, а раз ответа на него нет, то единственное - это застращать всех, кому в голову начинает приходить понимание - происходит что-то очень не то. Поэтому и взятие (ну, наверное, возьмут же его когда-нибудь?) районного городка преподносится, как достижение небывалого успеха. А что остается?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:в любом случае я думаю война в территориальном плане уже почти закончена, все что будет потом это перестрелки

Де це було таке, щоб люди без військової освіти робили якісь висновки. Навіть "експерти" лажають з прогнозами бо не мають освіти для оперативного та стратегічного рівня. А ті, хто її мають - не триндять бо підпискою про нерозголошення військової таємниці. А поки завершується її термін - спливає актуальність того, що вони знають.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 20:02

  cohan написав:однако ж США не суется
может, потому что из-за спины кто-то виден?
северная корея ни на кого не нападает и никому не мешает. В десятку крупнейших поставщиков нефти не входит. И ее никто не трогает. Очень разные ситуации.
  Zebra написав:в любом случае я думаю война в территориальном плане уже почти закончена, все что будет потом это перестрелки
а если нам перестанут поставлять оружие на ярды долларов? или эта бочка по вашему бездонная.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 20:07

  Denik написав:
  Zebra написав:в любом случае я думаю война в территориальном плане уже почти закончена, все что будет потом это перестрелки

Де це було таке, щоб люди без військової освіти робили якісь висновки. Навіть "експерти" лажають з прогнозами бо не мають освіти для оперативного та стратегічного рівня. А ті, хто її мають - не триндять бо підпискою про нерозголошення військової таємниці. А поки завершується її термін - спливає актуальність того, що вони знають.

Для того, щоб оцінити ситуацію не потрібно бути військовим - все вже і так очевидно, з огляду на подібні кейси в історії, з подібним співвідношенням сторін і більш того подібною військовою підтримкою. Війна переходить в разряд - це десь там на півдні і сході щось стріляють, а ми тут у Сільпо жрачкою закупимось, або в кафешці посидимо, в ресторан сходимо. Ви в Києві бачите віймьковий стан чи в іншому місті? Окрім якихось блок-постів, ніхто вже насмерть воювати не збирається, усім цим людям що їздять туди сюди на автівках пофіг, плавно починаємо жити по-довоєнному. Лінія фронту - це вже близько до історичної лінії розмежування.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 20:12

  vitaliian написав:а если нам перестанут поставлять оружие на ярды долларов? или эта бочка по вашему бездонная.

если перестанут давать оружие и деньги, будут отстреливаться тем что есть, ЗВР почти 30 млрд доллааров, деньги еще есть привлекать желающих на фронт, да и печатный станок себя не исчерпал, плюс какую то помощь будут все равно оказывать
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 20:21

  Zebra написав:
  vitaliian написав:а если нам перестанут поставлять оружие на ярды долларов? или эта бочка по вашему бездонная.

если перестанут давать оружие и деньги, будут отстреливаться тем что есть, ЗВР почти 30 млрд доллааров, деньги еще есть привлекать желающих на фронт, да и печатный станок себя не исчерпал, плюс какую то помощь будут все равно оказывать

про танковий завод в Україні,
встановлений фронт і т.д
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Ви в Києві бачите віймьковий стан чи в іншому місті?

В Києві рік не був. Їздив кілька днів по Західній Україні. Військовий стан - його не треба бачити - це правовий режим.
  Zebra написав:Війна переходить в разряд - це десь там на півдні і сході щось стріляють, а ми тут у Сільпо жрачкою закупимось, або в кафешці посидимо, в ресторан сходимо.

Десь ще мільйон не пересидить у кафе або Сільпо. Бо буде 2 етапи: - в військоматах почнуть працювати люди після +- важких поранень. І вони для тих, хто переховуються від військового обліку встановлять правовий режим - або в армію, або у в'язницю.
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