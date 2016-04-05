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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3682368336843685
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 20:56

  Starikan написав:
  detroytred написав: А так, як не крути, по Клімкінські не забалакуй зуби -- Китай виступив проти західної коаліції, яка за захист України.
Зате тепер вже всі визначилися й оголосили свої позиції.

Так я про це увесь час пишу. І тут, і в інших пабликах (і тут починається "та китай мріє забрати сибір і заселити китайцями", тьху :evil: , типовий совок).

Вы, ПРАВЫ!
Китай уже по полной эксплуатирует весь Дальний Восток и Сибирь.
Не просто "китайские компании", а именно китайское население.

  Starikan написав:Тобто Китай на своєму калькуляторі вирахував: Майбутне за азіатами, африканцями та латиносами, у Європи та США завдяки їхній демократії немає ні політичної волі, ні економічних ресурсів.

Бла, бла, бла... - "тьху :evil: , типовий совок"
Китай занимается реэкспортом добытого в кацапии - В США!
Ну, разве, что воду с Байкала потребляют сами.
  Starikan написав:Тільки прочитав: на през.виборах у Нігерії, де довгий час впевнено лідирував опозіціонер, раптом переміг 80-річний нинішній рашист. Та й генсек ООН видав про найгірші біди сучасності: "расизм, превосходство белых". Якийсь хрестовий похід проти західної цивілізації.

Орки давно развернули свою деятельность в Африке, там же кормится и Китай.
"Кто платит - тот и заказывает музыку".
А, Вы, давно выходили на Индо - Тихоокеанскую торговую площадку?
- Отвечу, а и раньше говорили прямым текстом:
- Вы(Украина), не входите в зону наших Экономических интересов.
(А по факту у нас, с ними - гигантский технологический разрыв - и пасуться там амеры с немцами, ну британцы по старой памяти, а так всё через Китай и Японию)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 21:49

Жаль мондёр удалил пару постов, но это его парафия.
А в продолжение открою "секрет":
- В Западной Европе, где рядовые беженцы из Украины нормально устроились, нашли работу, пошли учиться, адаптировались в их среде,....
- Обратились за натурализацией(получением вида на гражданство) - их "лихо остудили" :!:
- Вас, не ограничивают в Правах, но, после Войны - домой!
- Восстанавливать Украину!
(Интересно, что говорят тем, кто обзавёлся недвижимостью, слугами, дворцами, хоть и Б/У,.... :?: )
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:06

  prodigy написав:
И надо четко понимать, что как бы ни закончилась война, любая линия, на которую выйдут Вооруженные силы Украины, все равно будет только демаркационной линией для России. Россия не признает государственные границы Украины ни в коем случае, не будет никакого соглашения по этому поводу, Россия будет считать Украину государством, оккупирующим территорию РФ. Вот это реальность, в которой мы будем жить следующие 20 лет. Если при этом Запад проявит политическую волю, и мы вступим в НАТО, то это будет мирная реальность, если Запад не проявит политической воли, и мы не вступим в НАТО, это будет реальность долгих и бесконечных военных конфликтов различной интенсивности.
[/b].

Я могу предложить гипотетический вариант полного окончания войны.
Если в россии произойдет смена власти до окончания активной фазы боевых действий, пока у населения есть страх, новому правителю (не сомневаюсь, что он будет такой же мразью) будет выгодно не продолжать опасную авантюру, а изобразить из себя миротворца. В этом случае, после разоблачения очередного культа личности и осуждения агрессии, вполне можно будет признать свои законные границы и убраться отовсюду, куда оно успело влезть.
Для того, чтобы убедить население в том, что надо быть мирными, хватит месяца пропаганды.

А вот вступление в НАТО при наличии территориальных претензий выглядит сомнительным. Если не ошибаюсь, это прямо запрещено их уставом.
Сибарит
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