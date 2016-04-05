detroytred написав: А так, як не крути, по Клімкінські не забалакуй зуби -- Китай виступив проти західної коаліції, яка за захист України. Зате тепер вже всі визначилися й оголосили свої позиції.
Так я про це увесь час пишу. І тут, і в інших пабликах (і тут починається "та китай мріє забрати сибір і заселити китайцями", тьху , типовий совок).
Вы, ПРАВЫ! Китай уже по полной эксплуатирует весь Дальний Восток и Сибирь. Не просто "китайские компании", а именно китайское население.
Starikan написав:Тобто Китай на своєму калькуляторі вирахував: Майбутне за азіатами, африканцями та латиносами, у Європи та США завдяки їхній демократії немає ні політичної волі, ні економічних ресурсів.
Бла, бла, бла... - "тьху , типовий совок" Китай занимается реэкспортом добытого в кацапии - В США! Ну, разве, что воду с Байкала потребляют сами.
Starikan написав:Тільки прочитав: на през.виборах у Нігерії, де довгий час впевнено лідирував опозіціонер, раптом переміг 80-річний нинішній рашист. Та й генсек ООН видав про найгірші біди сучасності: "расизм, превосходство белых". Якийсь хрестовий похід проти західної цивілізації.
Орки давно развернули свою деятельность в Африке, там же кормится и Китай. "Кто платит - тот и заказывает музыку". А, Вы, давно выходили на Индо - Тихоокеанскую торговую площадку? - Отвечу, а и раньше говорили прямым текстом: - Вы(Украина), не входите в зону наших Экономических интересов. (А по факту у нас, с ними - гигантский технологический разрыв - и пасуться там амеры с немцами, ну британцы по старой памяти, а так всё через Китай и Японию)
И надо четко понимать, что как бы ни закончилась война, любая линия, на которую выйдут Вооруженные силы Украины, все равно будет только демаркационной линией для России. Россия не признает государственные границы Украины ни в коем случае, не будет никакого соглашения по этому поводу, Россия будет считать Украину государством, оккупирующим территорию РФ. Вот это реальность, в которой мы будем жить следующие 20 лет. Если при этом Запад проявит политическую волю, и мы вступим в НАТО, то это будет мирная реальность, если Запад не проявит политической воли, и мы не вступим в НАТО, это будет реальность долгих и бесконечных военных конфликтов различной интенсивности. [/b].
Я могу предложить гипотетический вариант полного окончания войны. Если в россии произойдет смена власти до окончания активной фазы боевых действий, пока у населения есть страх, новому правителю (не сомневаюсь, что он будет такой же мразью) будет выгодно не продолжать опасную авантюру, а изобразить из себя миротворца. В этом случае, после разоблачения очередного культа личности и осуждения агрессии, вполне можно будет признать свои законные границы и убраться отовсюду, куда оно успело влезть. Для того, чтобы убедить население в том, что надо быть мирными, хватит месяца пропаганды.
А вот вступление в НАТО при наличии территориальных претензий выглядит сомнительным. Если не ошибаюсь, это прямо запрещено их уставом.
Сибарит написав:... А вот вступление в НАТО при наличии территориальных претензий выглядит сомнительным. Если не ошибаюсь, это прямо запрещено их уставом.
Я, Вам открою "Секрет": Границы Украины 1991 года - международно Признаны! Вопрос только по Азовскому морю. Но и по этому поводу возможна ремарка: ... - 5 км прибрежной зоны. Для не укомплектования ВМФ - и демилитаризации Азовского моря. Любое орковское плавсредство за пределами этого - официальная попытка форсирования конфликта. Вопрос только: Кто будет осуществлять контроль?
Zebra написав:в любом случае я думаю война в территориальном плане уже почти закончена, все что будет потом это перестрелки
Де це було таке, щоб люди без військової освіти робили якісь висновки. Навіть "експерти" лажають з прогнозами бо не мають освіти для оперативного та стратегічного рівня. А ті, хто її мають - не триндять бо підпискою про нерозголошення військової таємниці. А поки завершується її термін - спливає актуальність того, що вони знають.
а "воєнні силовики" сидять в кущах, тобто "під броньою"
Вновь какой то трєш... На этом пути папередники выложили в конце 17го года непроходимую стену. Вернее тактически хитрее - создали 4 непролазные стены, что начали "работать" в 1918года. "Промокашка" - Лапин, аж упрел юбку выше головы три месяца задирать.
vitaliian написав:.......... Дети это будущее. Совок не вкладывал деньги в будущее, поэтому рухнул.
Простите, лёгкий бред. "Совок" в детей вкладывал вполне прилично (в соотв. с возможностями). Во всяком случае. значительно больше, чем незалежна.
Города миллионники это не весь совок. В детстве я пожил несколько лет в райцентре рязанской области, где для детей была только школа, пту и поликлиника. Ноль парков, дворцов пионеров, спортивных секций. Молодежь оборудовала себе в подвалах / гаражах качалки и ходили бить морду районом на район, включая 9-10 летних пацанов. Единственным смыслом детства было найти себе старшего покровителя, иначе будут бить все и везде. Курили и дрались прямо за школой, учителя делали вид что ничего не происходит. Менты реагировали только если были серьезные травмы. Так что в своем прекрасном прошлом вы всего совка не видели.
Сегодня "в райцентре рязанской области" (и не только рязанской), думаете, лучше?
Shaman
можливостей для дитини в Україні набагато більше, аніж в СРСР.
Скільки ці можливості сьогодні коштують? Не, я понимаю, что здесь собрались люди, принадлежащие по материальному положению к верхним 5-10%. Но не стоит забывать о том, что оставшиеся 90-95% тоже люди, и у них тоже есть дети. Пойдите, расскажите им о "возможностях". Например, о "возможности" учиться, например, в Гарварде. Возможность, действительно, есть, в отличие от "совка".
де взяти нових вчителів???
викладач математики 70 років - норм. а інших немає. ще трохи уявляю, як може працювати молодий вчитель англійської - де школа лише офіційне місце роботи, але не основне джерело прибутку. а от що робити фізикам, хімікам, біологам...
Эта проблема была и в Союзе, низкие зарплаты - бич школы. Как раз в последние годы положение, вроде, чуть улучшилось.
prodigy
щоб там не казали в Україні про болонську систему вона також передає західний досвід, у мене родичка 30 років у школі(вчителем, потім 12 років завучем) каже що вже років 10 у школі змінилось ставлення до дітей (спершу було важко переконати вчителя радянської школи, але поступово їх звільняли, і сьогодні картина зовсім інша).
У меня один внук сейчас занимается в немецкой школе. Отношением/поведением учителей очень доволен ("ведут себя как товарищи"), не очень нравится именно "свобода" - когда ученик может заржать на уроке, разговаривать, ходить по классу ("мешает заниматься").
Это, почему возможности ВСУ, в дэоккупации Украины в этом году ключевой фактор:
За словами високопоставленого європейського дипломата, Росія, схоже, успішно обходить санкції ЄС та G7, щоб отримати важливі напівпровідники та інші технології для своєї війни в Україні. https://patrioty.org.ua/ecomomic/nichoh ... 57430.html Зазначається, що російський імпорт в цілому повернувся до довоєнного рівня 2020 року, а аналіз торгових даних свідчить про те, що сучасні мікросхеми та інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших країнах-союзниках, постачаються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.
"У деяких випадках експорт до Росії технологій, які можуть бути використані у військових цілях в Україні, збільшився з фактично нульового рівня до мільйонів доларів.
Ключовим прикладом є Казахстан. У 2022 році ця центральноазійська країна експортувала до Росії сучасних напівпровідників на суму 3,7 мільйона доларів, тоді як за рік до початку війни цей показник становив лише 12 тисяч доларів", – повідомляє видання.
Окрім Казахстану, поставки з Китаю до Росії також різко зросли, оскільки Пекін відіграє все більш важливу роль у постачанні Москви, додав дипломат, який попросив не називати його ім'я, щоб не розголошувати секретну інформацію. Країни, що не входять до ЄС, самі не запровадили санкції проти Росії, але більшість з них неодноразово заперечували, що допомагають Кремлю.
ЛАД написав:Сегодня "в райцентре рязанской области" (и не только рязанской), думаете, лучше?
если там есть деньги, то лучше, деньги всем нужны и ради них настроят детям скейтпарков, бассейнов, цирков, пригласят клоунов , цыган с Медведями и всё остальное, за что родители готовы заплатить. Может вы не знаете но дети - 3я статья расходов любой семьи (после квартплаты и питания). Садики по 10 тыс в месяц видели?