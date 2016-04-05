Додано: Суб 04 бер, 2023 23:35

vitaliian написав: ЛАД написав: vitaliian написав: ..........

Дети это будущее. Совок не вкладывал деньги в будущее, поэтому рухнул. ..........Дети это будущее. Совок не вкладывал деньги в будущее, поэтому рухнул.

Простите, лёгкий бред.

"Совок" в детей вкладывал вполне прилично (в соотв. с возможностями). Во всяком случае. значительно больше, чем незалежна. Простите, лёгкий бред."Совок" в детей вкладывал вполне прилично (в соотв. с возможностями). Во всяком случае. значительно больше, чем незалежна.

Города миллионники это не весь совок. В детстве я пожил несколько лет в райцентре рязанской области, где для детей была только школа, пту и поликлиника. Ноль парков, дворцов пионеров, спортивных секций. Молодежь оборудовала себе в подвалах / гаражах качалки и ходили бить морду районом на район, включая 9-10 летних пацанов. Единственным смыслом детства было найти себе старшего покровителя, иначе будут бить все и везде. Курили и дрались прямо за школой, учителя делали вид что ничего не происходит. Менты реагировали только если были серьезные травмы. Так что в своем прекрасном прошлом вы всего совка не видели. Города миллионники это не весь совок. В детстве я пожил несколько лет в райцентре рязанской области, где для детей была только школа, пту и поликлиника. Ноль парков, дворцов пионеров, спортивных секций. Молодежь оборудовала себе в подвалах / гаражах качалки и ходили бить морду районом на район, включая 9-10 летних пацанов. Единственным смыслом детства было найти себе старшего покровителя, иначе будут бить все и везде. Курили и дрались прямо за школой, учителя делали вид что ничего не происходит. Менты реагировали только если были серьезные травмы. Так что в своем прекрасном прошлом вы всего совка не видели.

можливостей для дитини в Україні набагато більше, аніж в СРСР.

де взяти нових вчителів???



викладач математики 70 років - норм. а інших немає. ще трохи уявляю, як може працювати молодий вчитель англійської - де школа лише офіційне місце роботи, але не основне джерело прибутку. а от що робити фізикам, хімікам, біологам...

щоб там не казали в Україні про болонську систему вона також передає західний досвід,

у мене родичка 30 років у школі(вчителем, потім 12 років завучем) каже що вже років 10 у школі змінилось ставлення до дітей (спершу було важко переконати вчителя радянської школи, але поступово їх звільняли, і сьогодні картина зовсім інша).

Сегодня "в райцентре рязанской области" (и не только рязанской), думаете, лучше?Скільки ці можливості сьогодні коштують?Не, я понимаю, что здесь собрались люди, принадлежащие по материальному положению к верхним 5-10%. Но не стоит забывать о том, что оставшиеся 90-95% тоже люди, и у них тоже есть дети. Пойдите, расскажите им о "возможностях". Например, о "возможности" учиться, например, в Гарварде. Возможность, действительно, есть, в отличие от "совка".Эта проблема была и в Союзе, низкие зарплаты - бич школы. Как раз в последние годы положение, вроде, чуть улучшилось.У меня один внук сейчас занимается в немецкой школе.Отношением/поведением учителей очень доволен ("ведут себя как товарищи"), не очень нравится именно "свобода" - когда ученик может заржать на уроке, разговаривать, ходить по классу ("мешает заниматься").